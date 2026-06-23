Modric alcança marca pela Croácia, é homenageado e celebra classificação na Copa Capitão croata alcança a marca de 200 partidas pela seleção na vitória sobre o Panamá

A vitória da Croácia por 1 a 0 sobre o Panamá, nesta terça-feira (23), pela Copa do Mundo, teve um significado especial para Luka Modric. Além de ajudar sua seleção a garantir a classificação para a próxima fase, o camisa 10 alcançou a histórica marca de 200 partidas com a camisa croata e recebeu uma homenagem emocionante dos companheiros.

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Após o apito final, os jogadores da Croácia celebraram o feito do capitão com uma camisa estampada com a frase "legado infinito". Modric também foi carregado pelos colegas em um dos momentos mais marcantes da noite, reforçando o reconhecimento à trajetória construída ao longo de duas décadas defendendo a seleção nacional.

Camisa de homenagem aos 200 jogos de Luka Modric (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

Modric amplia legado com a seleção croata

Aos 40 anos, o meio-campista segue acumulando marcas expressivas. Neste Mundial, tornou-se o terceiro jogador de linha mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo. Apenas Roger Milla e Cristiano Ronaldo apareceram em campo com idade superior à do croata em edições do torneio.

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Desde sua estreia pela seleção, em março de 2006, Modric se transformou em uma das figuras mais importantes da história do futebol croata. O meia assumiu a braçadeira de capitão em 2016 e, desde então, liderou a equipe em alguns dos capítulos mais importantes de sua trajetória internacional.

Protagonista de campanhas históricas

O camisa 10 esteve presente nas Copas do Mundo de 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026. Sob sua liderança, a Croácia alcançou resultados históricos, incluindo o vice-campeonato mundial em 2018 e o terceiro lugar em 2022.

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Além das campanhas em Mundiais, Modric também comandou a seleção que terminou como vice-campeã da Liga das Nações em 2023, consolidando seu papel como principal referência da geração mais vitoriosa da história do país.

Despedida da seleção se aproxima

O Mundial de 2026 será o último de Modric com a camisa da Croácia. O próprio jogador já confirmou que deixará a seleção após a competição, encerrando uma trajetória que o transformou no atleta com mais partidas disputadas pelo país.

Com 200 jogos, ele lidera o ranking histórico da Croácia, à frente de Ivan Perisic e Darijo Srna, antigos companheiros de seleção.

Enquanto o futuro nos clubes segue indefinido, a despedida de Modric da seleção ganha contornos cada vez mais simbólicos. E a homenagem recebida após a classificação na Copa do Mundo mostrou o tamanho do legado deixado pelo craque para o futebol croata.

Jogadores com mais jogos em seleções

A marca de 200 partidas também coloca Luka Modric em um grupo extremamente restrito do futebol mundial. Com o jogo diante do Panamá, o capitão da Croácia se tornou apenas o quarto jogador da história a atingir a marca de 200 atuações por sua seleção e ampliou a vantagem sobre o quinto colocado do ranking, o malaio Soh Chin Ann, que soma 195 partidas. O meia ultrapassou a barreira das duas centenas de jogos e aparece atrás apenas de três nomes: Cristiano Ronaldo, recordista absoluto, o kuwaitiano Bader Al-Mutawa e Lionel Messi. O feito reforça a longevidade do croata, que estreou pela seleção em 2006 e, duas décadas depois, segue como uma das principais referências do futebol de seu país.

Jogadores com mais partidas por seleções na história

1 . Cristiano Ronaldo (Portugal) – 230 jogos 2 . Bader Al-Mutawa (Kuwait) – 202 jogos 3 . Lionel Messi (Argentina) – 201 jogos 4 . Luka Modric (Croácia) – 200 jogos

Modric é celebrado pelo elenco da Croácia (Foto: Cole Burston / AFP)

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