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Com possível lesão, Rice preocupa Inglaterra após empate com Gana

Volante saiu com a panturrilha enfaixada e pode desfalcar a seleção inglesa na última rodada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 23:25
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Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O volante Declan Rice virou motivo de preocupação para a Inglaterra após o empate sem gols com Gana, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após a partida disputada em Boston, o jogador foi visto deixando a zona mista com uma proteção na panturrilha esquerda e mancando, o que levantou dúvidas sobre suas condições físicas para o confronto contra o Panamá, marcado para sábado (27).

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    Até o momento, a seleção inglesa não divulgou informações sobre a gravidade do problema. A situação chamou atenção porque Rice atuou durante os 90 minutos diante dos ganeses e já vinha convivendo com desconfortos físicos desde a reta final da temporada pelo Arsenal.

    Problema físico já era conhecido

    Antes do duelo contra Gana, Rice havia revelado que lidava com dores recorrentes nos últimos meses, embora tenha garantido estar apto para defender a Inglaterra na Copa do Mundo. A aparição do meio-campista com a panturrilha enfaixada após o empate, porém, aumentou a preocupação da comissão técnica comandada por Thomas Tuchel às vésperas da última rodada da fase de grupos.

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    — Estou bem, tudo certo. É algo que venho administrando desde a segunda metade da temporada no Arsenal, pequenas dores neurais aqui e ali.

    Possível ausência contra o Panamá

    Além da questão física, Rice também entrou em campo diante de Gana pendurado. O volante recebeu cartão amarelo e, caso seja advertido novamente contra o Panamá, ficará suspenso para uma eventual partida das oitavas de final.

    Diante desse cenário, a comissão técnica inglesa pode optar por preservar o jogador. Nomes como Kobbie Mainoo e Jordan Henderson aparecem como alternativas para o setor de meio-campo caso Rice seja poupado.

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    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Confiança na classificação da Inglaterra

    Apesar do empate que interrompeu o embalo após a vitória sobre a Croácia na estreia, Rice adotou um discurso otimista sobre a situação da Inglaterra no grupo. O volante destacou as dificuldades enfrentadas diante do sistema defensivo montado por Gana e ressaltou que a equipe segue dependendo apenas de si para terminar na liderança da chave.

    — É sempre difícil quando você enfrenta uma equipe com 11 jogadores atrás da linha da bola, tão fechada quanto eles estavam, mas precisamos encontrar soluções. Nos últimos dez minutos fomos infelizes por não conseguir marcar — afirmou Rice. O meia também pediu tranquilidade para a sequência da competição.

    — Ainda temos uma grande oportunidade de terminar na liderança do grupo contra o Panamá, então há muitos motivos para sermos positivos. Muitas seleções importantes empatam durante a fase de grupos. Não há razão para negatividade. Vamos continuar positivos — concluiu.

    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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