Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana
Inglaterra, Gana e Croácia vão para a última posição sem futuro definido
Na segunda rodada Grupo L da Copa do Mundo, a Croácia venceu o Panamá por 1 a 0 para seguir viva na competição e eliminar os panamenhos. No jogo anterior nesta terça-feira (23), Inglaterra e Gana ficaram no empate sem gols e deixaram as definições das posições para a rodada decisiva.
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Inglaterra 0x0 Gana
Inglaterra e Gana empataram por 0 a 0 no Gillette Stadium, em Boston, pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, resultado que deixou ambas as seleções com quatro pontos na tabela. Durante todo o confronto, a equipe comandada por Thomas Tuchel controlou a posse de bola, mas esbarrou em uma grande atuação do sistema defensivo ganês, que anulou os principais destaques dos ingleses.
Após um primeiro tempo sem emoções, a Inglaterra se atirou ao ataque na reta final da partida e carimbou o travessão com um cabeceio de Nico O'Reilly; no rebote, o centroavante Harry Kane, livre na pequena área, isolou a bola e desperdiçou a chance clara do gol da vitória, sacramentando o tropeço inglês.
Panamá 0x1 Croácia
A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá no sufoco, mantendo-se viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e eliminando precocemente a seleção panamenha do torneio.
A equipe liderada por Luka Modric contou com uma atuação inspirada e decisiva do goleiro Dominik Livakovic, que operou grandes defesas para conter o ímpeto e a pressão dos caribenhos. Com o resultado, o Panamá não tem mais chances matemáticas de avançar de fase, enquanto os croatas ganham fôlego para decidir seu futuro na última rodada da fase de grupos.
Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo
- Panamá x Inglaterra (27/06) - 18h
- Croácia x Gana (27/06) - 18h
Tabela do Grupo L da Copa do Mundo
|#
|Equipe
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
Inglaterra
4
2
1
1
0
4
2
2
2
Gana
4
2
1
1
0
1
0
1
3
Croácia
3
2
1
0
1
3
4
-1
4
Panamá
0
2
0
0
2
0
2
-2
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