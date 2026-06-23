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Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana

Inglaterra, Gana e Croácia vão para a última posição sem futuro definido

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 22:28
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Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

Na segunda rodada Grupo L da Copa do Mundo, a Croácia venceu o Panamá por 1 a 0 para seguir viva na competição e eliminar os panamenhos. No jogo anterior nesta terça-feira (23), Inglaterra e Gana ficaram no empate sem gols e deixaram as definições das posições para a rodada decisiva.

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    Inglaterra 0x0 Gana

    Inglaterra e Gana empataram por 0 a 0 no Gillette Stadium, em Boston, pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, resultado que deixou ambas as seleções com quatro pontos na tabela. Durante todo o confronto, a equipe comandada por Thomas Tuchel controlou a posse de bola, mas esbarrou em uma grande atuação do sistema defensivo ganês, que anulou os principais destaques dos ingleses.

    Após um primeiro tempo sem emoções, a Inglaterra se atirou ao ataque na reta final da partida e carimbou o travessão com um cabeceio de Nico O'Reilly; no rebote, o centroavante Harry Kane, livre na pequena área, isolou a bola e desperdiçou a chance clara do gol da vitória, sacramentando o tropeço inglês.

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    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Panamá 0x1 Croácia

    A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá no sufoco, mantendo-se viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e eliminando precocemente a seleção panamenha do torneio.

    A equipe liderada por Luka Modric contou com uma atuação inspirada e decisiva do goleiro Dominik Livakovic, que operou grandes defesas para conter o ímpeto e a pressão dos caribenhos. Com o resultado, o Panamá não tem mais chances matemáticas de avançar de fase, enquanto os croatas ganham fôlego para decidir seu futuro na última rodada da fase de grupos.

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    Jogadores da Croácia comemoram vitória sobre o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Jogadores da Croácia comemoram vitória sobre o Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo

    • Panamá x Inglaterra (27/06) - 18h
    • Croácia x Gana (27/06) - 18h

    Tabela do Grupo L da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Inglaterra

    4

    2

    1

    1

    0

    4

    2

    2

    2

    Gana

    4

    2

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    3

    Croácia

    3

    2

    1

    0

    1

    3

    4

    -1

    4

    Panamá

    0

    2

    0

    0

    2

    0

    2

    -2

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