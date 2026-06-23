Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana Inglaterra, Gana e Croácia vão para a última posição sem futuro definido

Na segunda rodada Grupo L da Copa do Mundo, a Croácia venceu o Panamá por 1 a 0 para seguir viva na competição e eliminar os panamenhos. No jogo anterior nesta terça-feira (23), Inglaterra e Gana ficaram no empate sem gols e deixaram as definições das posições para a rodada decisiva.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inglaterra 0x0 Gana

Inglaterra e Gana empataram por 0 a 0 no Gillette Stadium, em Boston, pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, resultado que deixou ambas as seleções com quatro pontos na tabela. Durante todo o confronto, a equipe comandada por Thomas Tuchel controlou a posse de bola, mas esbarrou em uma grande atuação do sistema defensivo ganês, que anulou os principais destaques dos ingleses.

Após um primeiro tempo sem emoções, a Inglaterra se atirou ao ataque na reta final da partida e carimbou o travessão com um cabeceio de Nico O'Reilly; no rebote, o centroavante Harry Kane, livre na pequena área, isolou a bola e desperdiçou a chance clara do gol da vitória, sacramentando o tropeço inglês.

continua após a publicidade

Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Panamá 0x1 Croácia

A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá no sufoco, mantendo-se viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e eliminando precocemente a seleção panamenha do torneio.

A equipe liderada por Luka Modric contou com uma atuação inspirada e decisiva do goleiro Dominik Livakovic, que operou grandes defesas para conter o ímpeto e a pressão dos caribenhos. Com o resultado, o Panamá não tem mais chances matemáticas de avançar de fase, enquanto os croatas ganham fôlego para decidir seu futuro na última rodada da fase de grupos.

continua após a publicidade

Jogadores da Croácia comemoram vitória sobre o Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo

Panamá x Inglaterra (27/06) - 18h

(27/06) - 18h Croácia x Gana (27/06) - 18h

Tabela do Grupo L da Copa do Mundo

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Inglaterra 4 2 1 1 0 4 2 2 2 Gana 4 2 1 1 0 1 0 1 3 Croácia 3 2 1 0 1 3 4 -1 4 Panamá 0 2 0 0 2 0 2 -2

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.