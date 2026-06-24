Balanço do Grupo K da Copa do Mundo: Colômbia 100% decide liderança com Portugal Seleção de Cristiano Ronaldo precisa vencer para passar como líder

Na segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo, a Colômbia confirmou o favoritismo, venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e garantiu classificação antecipada para a fase eliminatória. Mais cedo, Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0, em grande atuação de Cristiano Ronaldo, e ficou em situação confortável na briga por uma vaga no mata-mata.

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Com os resultados, a Colômbia lidera a chave com seis pontos e 100% de aproveitamento. Portugal aparece na sequência, com quatro, enquanto RD Congo segue com um ponto e ainda tem chances de classificação. O Uzbequistão, sem pontuar, chega à última rodada em situação delicada.

Portugal 5 x 0 Uzbequistão

Portugal não deu chances ao Uzbequistão e construiu uma goleada ainda no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Vitinha cruzou na primeira trave, e Cristiano Ronaldo se antecipou à marcação para cabecear e abrir o placar. O gol teve peso histórico: o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo.

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A equipe portuguesa ampliou aos 16 minutos, com Nuno Mendes cobrando falta com precisão. Na sequência, Bruno Fernandes roubou a bola na saída do Uzbequistão, puxou contra-ataque e deixou Cristiano Ronaldo livre para marcar o segundo dele na partida.

No segundo tempo, Portugal manteve o domínio. Após escanteio cobrado por Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo tentou uma finalização de letra, e a bola desviou em Khusanov antes de entrar. O gol foi registrado como contra. Mais tarde, Rafael Leão completou cruzamento rasteiro de Semedo e fechou a goleada.

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Colômbia 1 x 0 RD Congo

No Estádio Jalisco, em Guadalajara, a Colômbia venceu a RD Congo por 1 a 0 e confirmou a classificação antecipada. A equipe sul-americana dominou boa parte da partida, criou as principais oportunidades e só não abriu o placar antes por causa da boa atuação do goleiro Mpasi.

No primeiro tempo, James Rodríguez, Mojica, Luis Díaz, Puerta e Muñoz tiveram chances de marcar. Do outro lado, a RD Congo encontrou dificuldades para propor o jogo e assustou apenas em lances isolados.

O gol da vitória saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Quintero deu belo passe para Córdoba, que fez o corta-luz e deixou a bola passar. Muñoz apareceu pelo lado direito da área e finalizou com desvio na defesa para vencer Mpasi. A Colômbia ainda teve dois gols de Luis Díaz anulados, enquanto os congoleses pressionaram no fim, mas pararam em boas defesas de Vargas.

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Próximos jogos do Grupo K

Colômbia x Portugal — 27/06, às 20h30 Uzbequistão x RD Congo — 27/06, às 20h30

Tabela do Grupo K da Copa do Mundo

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Colômbia 6 2 2 0 0 4 1 3 2 Portugal 4 2 1 1 0 6 1 5 3 RD Congo 1 2 0 1 1 1 2 -1 4 Uzbequistão 0 2 0 0 2 1 8 -7

Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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