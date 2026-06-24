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Balanço do Grupo K da Copa do Mundo: Colômbia 100% decide liderança com Portugal

Seleção de Cristiano Ronaldo precisa vencer para passar como líder

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 02:01
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Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros
Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Na segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo, a Colômbia confirmou o favoritismo, venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e garantiu classificação antecipada para a fase eliminatória. Mais cedo, Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0, em grande atuação de Cristiano Ronaldo, e ficou em situação confortável na briga por uma vaga no mata-mata.

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    Com os resultados, a Colômbia lidera a chave com seis pontos e 100% de aproveitamento. Portugal aparece na sequência, com quatro, enquanto RD Congo segue com um ponto e ainda tem chances de classificação. O Uzbequistão, sem pontuar, chega à última rodada em situação delicada.

    Portugal 5 x 0 Uzbequistão

    Portugal não deu chances ao Uzbequistão e construiu uma goleada ainda no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Vitinha cruzou na primeira trave, e Cristiano Ronaldo se antecipou à marcação para cabecear e abrir o placar. O gol teve peso histórico: o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo.

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    A equipe portuguesa ampliou aos 16 minutos, com Nuno Mendes cobrando falta com precisão. Na sequência, Bruno Fernandes roubou a bola na saída do Uzbequistão, puxou contra-ataque e deixou Cristiano Ronaldo livre para marcar o segundo dele na partida.

    No segundo tempo, Portugal manteve o domínio. Após escanteio cobrado por Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo tentou uma finalização de letra, e a bola desviou em Khusanov antes de entrar. O gol foi registrado como contra. Mais tarde, Rafael Leão completou cruzamento rasteiro de Semedo e fechou a goleada.

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    Colômbia 1 x 0 RD Congo

    No Estádio Jalisco, em Guadalajara, a Colômbia venceu a RD Congo por 1 a 0 e confirmou a classificação antecipada. A equipe sul-americana dominou boa parte da partida, criou as principais oportunidades e só não abriu o placar antes por causa da boa atuação do goleiro Mpasi.

    No primeiro tempo, James Rodríguez, Mojica, Luis Díaz, Puerta e Muñoz tiveram chances de marcar. Do outro lado, a RD Congo encontrou dificuldades para propor o jogo e assustou apenas em lances isolados.

    O gol da vitória saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Quintero deu belo passe para Córdoba, que fez o corta-luz e deixou a bola passar. Muñoz apareceu pelo lado direito da área e finalizou com desvio na defesa para vencer Mpasi. A Colômbia ainda teve dois gols de Luis Díaz anulados, enquanto os congoleses pressionaram no fim, mas pararam em boas defesas de Vargas.

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    Próximos jogos do Grupo K

    1. Colômbia x Portugal — 27/06, às 20h30
    2. Uzbequistão x RD Congo — 27/06, às 20h30

    Tabela do Grupo K da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Colômbia

    6

    2

    2

    0

    0

    4

    1

    3

    2

    Portugal

    4

    2

    1

    1

    0

    6

    1

    5

    3

    RD Congo

    1

    2

    0

    1

    1

    1

    2

    -1

    4

    Uzbequistão

    0

    2

    0

    0

    2

    1

    8

    -7

    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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