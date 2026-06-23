Veja as principais promoções para o jogo do Brasil x Escócia na Copa do Mundo.

Marcado para o dia 24/06, às 19:00 (horário de Brasília), o confronto Brasil x Escócia será o último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e pode definir a liderança do grupo C e a classificação para a próxima fase do mundial.

Com a expectativa pelo duelo, as casas de apostas legalizadas pela SPA/MF lançaram campanhas com apostas grátis para os torcedores maiores de 18 anos. Reunimos as 3 principais promoções e explicamos como participar.

Brasil x Escócia: o que está em jogo na última rodada da fase de grupos

Líder do grupo C na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira soma 4 pontos ao lado do Marrocos, mas ocupa a primeira posição pelo saldo de gols superior: +3 contra +1 dos marroquinos.

O jogo entre Brasil x Escócia definirá se a Seleção Brasileira se classifica e a posição ocupada na etapa final da fase de grupos. Se conquistar a vitória contra os escoceses, acumulará 7 pontos e avançará para o mata-mata em primeiro lugar.

Com a vitória no confronto, a posição de liderança da Seleção Brasileira só pode ser tomada se o Marrocos vencer o Haiti com saldo de gols superior ao do Brasil.

Acompanhe alguns dos possíveis cenários e o que está em jogo no confronto entre Brasil x Escócia, considerando o desfecho entre Marrocos x Haiti:

Cenário Situação do Brasil Vitória do Brasil Classifica, mas a liderança depende do resultado e do saldo de gols do Marrocos, caso ambas vençam. Empate do Brasil Classifica, mas pode perder a liderança se o Marrocos vencer o Haiti. Derrota do Brasil Se o Brasil perder e Marrocos vencer, a Seleção Brasileira ficaria em 3° lugar e só se classificaria se ficasse entre os oito melhores terceiros colocados.

3 promoções para apostar em Brasil x Escócia

As 3 promoções para apostar em Brasil x Escócia são da Sportingbet, Stake e Novibet, válidas até o dia do último jogo da Seleção Brasileira pela fase de grupos na Copa do Mundo de 2026.

Estas campanhas partem de alguns dos melhores sites para a Copa e são válidas apenas para maiores de idade (18+).

1. Sportingbet: Gol da Seleção? Prêmio na Mão

A campanha "Gol da Seleção? Prêmio na Mão" da Sportingbet libera R$5 em apostas grátis e 10 giros grátis para cada gol da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil x Escócia, no dia 24 de junho de 2026.

Para participar, é preciso ter 18+ e ter aplicado uma aposta no jogo do Brasil contra a Escócia. Acompanhe as regras que encontramos no site oficial da Sportingbet:

Confirmar a aceitação tocando em "Participar"; Aplicar uma aposta do tipo simples ou com Criar Aposta; Aposta mínima de R$20 no jogo do Brasil x Escócia; As odds mínimas são de 2.00; A premiação da promoção é limitada a até 4 gols; A validade das freebets é de 24 horas após o recebimento.

A aposta grátis deve ser usada na seção de futebol em mercados com odds mínimas de 1.50, sendo válida para apostas simples, múltiplas ou com Criar Aposta. Os giros grátis possuem valores de R$0,05 cada, exclusivos para o slot Fênix Sortuda.

+18 | Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF da Sportingbet n° 247, de 07 de fevereiro de 2025.

2. Stake: Goleada de Apostas Grátis

A Goleada de Apostas Grátis da Stake encerra a sua última rodada no dia 24/06, no jogo entre Brasil x Escócia. Na prática, quem apostar na partida recebe R$5 em freebet a cada gol da seleção, com limite de R$20.

Limitada para maiores de 18 anos, a promoção requer uma aposta ativa no evento, tendo que ser feita ainda no pré-jogo. Veja outras regras da Stake:

É necessário tocar em "Participar" para ativar a campanha; É preciso ter uma aposta simples ativa de, no mínimo, R$20 no jogo Brasil x Escócia; A aposta deve ser feita na vitória do Brasil no mercado Resultado Final (1x2); O limite de freebets na partida é de R$20, equivalente a 4 gols; A validade das apostas grátis é de 3 dias.

A freebet da marca é válida apenas para esportes, com requisito mínimo de odds de 1.80. Seguindo as regras, não é permitido utilizá-la com a ferramenta Criar Aposta.

+18 | Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF da Stake n° 263, de 07 de fevereiro de 2025.

3. Novibet: Escócia x Brasil | Mundial de Seleções

A promoção Escócia x Brasil | Mundial de Seleções da Novibet atribui R$30 em aposta grátis e 10 giros grátis para o torcedor que apostar R$60 no último jogo da Seleção Canarinha pela fase de grupos.

Para participar da campanha que libera freebets na Copa, é preciso ter 18 anos e estar registrado na Novibet. Consultamos as regras no site oficial, veja:

É preciso confirmar a ativação no botão "Participe aqui";

O torcedor deve fazer uma ou mais apostas do tipo simples;

O valor das apostas deve ser de R$60;

As odds mínimas de 1.50 em mercados do jogo do Brasil x Escócia;

A validade da aposta grátis é de 7 dias.

A aposta grátis pode ser usada em qualquer esporte, mas não é válida para mercados com SuperOdds ou em apostas do tipo sistema. Já os giros grátis possuem valor individual de R$0,50, sendo exclusivos para o jogo Oink Oink Oink.

+18 | Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF da Novibet n° 249, de 07 de fevereiro de 2025.

Como funcionam as apostas grátis (freebets) no jogo do Brasil

Uma aposta grátis (freebet) é um saldo promocional que funciona permitindo apostar sem usar o dinheiro da conta.

Entenda como apostar na Copa com freebets e quais são as regras gerais para esse tipo de campanha:

Etapas da aposta grátis Como funciona Reivindicação da aposta grátis Requer aposta prévia em um evento selecionado, com valor de aposta e odds mínimas. Uso da aposta grátis Exige odds mínimas, mercados de apostas selecionados e validade. Retornos com a aposta grátis Desconta o valor da aposta mínima do potencial retorno total da aposta.

Como avaliamos essas promoções

Selecionamos essas promoções priorizando as campanhas com regras de participação mais acessíveis, valor da freebet, transparência dos Termos e Condições (T&Cs) e prazo de uso.

A Sportingbet lidera com a principal campanha para o jogo entre Brasil x Escócia, porque a aposta mínima é de R$20 e, além dos R$5 em freebet, ainda libera 10 giros grátis a cada gol.

A Stake fica em segundo lugar porque tem aposta mínima menor, com R$20, em comparação à Novibet, que exige R$60.

Essas campanhas possuem T&Cs acessíveis, respeitam a Lei das Bets (14.790/2023) e dão validade de uso das recompensas a partir de 24 horas.

Perguntas frequentes

Acompanhe a seção de perguntas e respostas sobre o jogo do Brasil x Escócia nas bets autorizadas no Brasil.

Como apostar grátis no jogo do Brasil x Escócia?

Para apostar grátis no jogo do Brasil x Escócia, o torcedor pode participar das campanhas de freebets da Sportingbet, Stake ou Novibet e receber as recompensas do desafio da marca.

Preciso depositar para participar das promoções?

Não, as freebets não podem estar condicionadas ao depósito. As regras de participação exigem uma ação qualificatória, como uma aposta em um jogo selecionado.

Apostar grátis é seguro?

Apostar grátis é seguro quando o jogador acessa uma bet autorizada pelo Governo Federal. Contudo, isso não significa que existam garantias de retornos com prêmios, pois a aposta continua dependendo de acertar o resultado do palpite.