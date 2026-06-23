Deschamps não comandará França contra Noruega na Copa após morte da mãe Treinador vai para Europa para comparecer ao funeral da mãe

O técnico Didider Deschamps, da seleção da França, recebeu a notícia da morte de sua mãe nesta terça-feira (22), e não poderá estar na beira do campo na última partida do país na fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Noruega, já que irá para a Europa acompanhar o funeral.

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O treinador deixará a delegação nos Estados Unidos e, após o funeral, retornará para os próximos compromissos da seleção francesa. O auxiliar técnico Guy Stéphan assumirá a responsabilidade de comandar os treinamentos e o time à beira do gramado na partida contra a Noruega.

A decisão foi tomada em comum acordo com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), que esteve presente no centro de treinamento da seleção nesta terça-feira. A informação foi divulgada por meio de um comunicado da própria federação, que também expressou apoio ao treinador.

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A partida contra a Noruega acontece nesta sexta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. O confronto é vale a liderança do Grupo I, já que ambas as seleções europeias somam seis pontos e já estão garantidas na fase de mata-mata da competição.

A Copa do Mundo de 2026 será a última de Didier Deschamps à frente da França. No cargo há 14 anos, o técnico possui uma trajetória vitoriosa: foi campeão do mundo como jogador em 1998 vencendo a final contra o Brasil, e repetiu o feito como treinador em 2018, além de ter levado a equipe à final em 2022. Embora deixe o comando da seleção após o torneio sediado nos EUA, Canadá e México, Deschamps já indicou que não pretende se aposentar da profissão.

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Jogadores da França junto com o técnico Didier Deschamps (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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Confira o comunicado da federação francesa sobre a morte da mãe de Deschamps

"Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Ele também não estará disponível para o banco de reservas na sexta-feira, para o último jogo da seleção francesa no Grupo I (21h, horário local).

O técnico da seleção nacional ficou consternado ao saber da morte de sua mãe na manhã de terça-feira. Ele retornará à França para comparecer ao funeral.

Em comum acordo com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Didier Deschamps confiou a responsabilidade de liderar o grupo até seu retorno ao seu auxiliar, Guy Stéphan.

Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos na Federação".