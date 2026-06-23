logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

África do Sul x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 23:00
Favorite o Lance! no Google
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Qual jogador da Seleção mais decepcionou até aqui na Copa do Mundo? Vote!

    Seleção Brasileira
    Há 5 horas
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes de jogo contra a Jordânia pela Copa do Mundo

    Argentina treina e prevê mudanças para enfrentar Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita

    Deschamps não comandará França contra Noruega na Copa após morte da mãe

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Ficha do jogo

    AFS
    KOR
    3° rodada
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    Local
    Estádio BBVA, em Monterrey, no México
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Coreia do Sul entra em campo dependendo apenas de si para garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Com três pontos, os sul-coreanos ocupam a vice-liderança do Grupo A e podem avançar até mesmo com um empate, desde que a República Tcheca não vença o México no outro confronto da chave.

    Apesar da derrota para os mexicanos na rodada anterior, o técnico Myung Bo Hong demonstrou confiança no desempenho da equipe e deve manter a base titular. A aposta segue nos pés de Son Heung-min, Lee Kang-in e Hwang In-beom, principais referências técnicas da seleção asiática.

    continua após a publicidade

    Do outro lado, a África do Sul chega pressionada para a rodada decisiva. Com apenas um ponto conquistado, os Bafana Bafana precisam vencer para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final.

    A equipe comandada por Hugo Broos tenta superar o ambiente turbulento criado após os resultados recentes. O treinador perdeu o volante Teboho Mokoena, suspenso, mas contará com o retorno de Sphephelo Sithole para reforçar o meio-campo. A esperança sul-africana está na velocidade de jogadores como Oswin Appollis e Iqraam Rayners para surpreender os asiáticos.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre África do Sul x Coreia do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    África do Sul 🆚 Coreia do Sul
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo A

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio BBVA, em Monterrey, no México
    📺 Onde assistir: CazéTV

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 África do Sul
    Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana e Aubrey Modiba; Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha e Jayden Adams; Elias Mokwana, Iqraam Rayners e Oswin Appollis.
    Técnico: Hugo Broos.

    🔴 Coreia do Sul
    Kim Seunggyu; Lee Han-Beom, Kim Min-jae e Lee Gi-Hyuk; Seol Youngwoo, Hwang In-beom, Lee Jae-Sung, Paik Seung-Ho, Lee Kang-In e Lee Tae-Seok; Son Heung-min.
    Técnico: Myung Bo Hong.

    As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Onde AssistirMarrocos x Haiti: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Brasil e Escócia se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Onde AssistirEscócia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Copa do Mundo 2026Bósnia x Catar: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogoHá 7 horas
    Onde AssistirSuíça x Canadá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogoHá 7 horas
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)Há 13 horas
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (23/06/2026)Há 17 horas

    Mais LANCE!

    Colômbia e RD Congo se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Colômbia x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
    Inglaterra x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Panamá x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Portugal e Uzbequistão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026
    Portugal x Uzbequistão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Jordânia x Argélia: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Ponte Preta x Novorizontino pela Série B
    Ponte Preta x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações
    Noruega x Senegal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Argentina quebra sequência negativa de sul-americanos na Copa diante da Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda (22/6)
    Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (22/06/2026)
    Argentina e Áustria se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Argentina x Áustria: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)
    Hugo Calderano na final do WTT da Eslovênia: veja horário e onde assistir
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (21/6)
    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL
    Brasil encara Alemanha na VNL feminina; horário e onde assistir