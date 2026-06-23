África do Sul x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo
África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Coreia do Sul entra em campo dependendo apenas de si para garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Com três pontos, os sul-coreanos ocupam a vice-liderança do Grupo A e podem avançar até mesmo com um empate, desde que a República Tcheca não vença o México no outro confronto da chave.
Apesar da derrota para os mexicanos na rodada anterior, o técnico Myung Bo Hong demonstrou confiança no desempenho da equipe e deve manter a base titular. A aposta segue nos pés de Son Heung-min, Lee Kang-in e Hwang In-beom, principais referências técnicas da seleção asiática.
Do outro lado, a África do Sul chega pressionada para a rodada decisiva. Com apenas um ponto conquistado, os Bafana Bafana precisam vencer para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final.
A equipe comandada por Hugo Broos tenta superar o ambiente turbulento criado após os resultados recentes. O treinador perdeu o volante Teboho Mokoena, suspenso, mas contará com o retorno de Sphephelo Sithole para reforçar o meio-campo. A esperança sul-africana está na velocidade de jogadores como Oswin Appollis e Iqraam Rayners para surpreender os asiáticos.
Tudo sobre África do Sul x Coreia do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
África do Sul 🆚 Coreia do Sul
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo A
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Estádio BBVA, em Monterrey, no México
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡 África do Sul
Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana e Aubrey Modiba; Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha e Jayden Adams; Elias Mokwana, Iqraam Rayners e Oswin Appollis.
Técnico: Hugo Broos.
🔴 Coreia do Sul
Kim Seunggyu; Lee Han-Beom, Kim Min-jae e Lee Gi-Hyuk; Seol Youngwoo, Hwang In-beom, Lee Jae-Sung, Paik Seung-Ho, Lee Kang-In e Lee Tae-Seok; Son Heung-min.
Técnico: Myung Bo Hong.
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