Escócia x Brasil Palpite – Análise e odds (24/06)
Confira os palpites e informações de Escócia x Brasil pela Copa do Mundo
A Escócia enfrenta o Brasil pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em um duelo decisivo para as duas seleções. A equipe escocesa precisa de um resultado positivo para seguir viva no torneio, enquanto a Seleção Brasileira depende apenas de si para avançar como líder da chave.
O cenário coloca pressão maior sobre os escoceses, que podem ser eliminados ainda na fase de grupos pela nona vez consecutiva em Copas. Para o Brasil, a partida vale liderança, confiança e a chance de chegar ao mata-mata em melhor condição.
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Melhores palpites para Escócia x Brasil pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Escócia joga pela vida, Brasil mira liderança
A Escócia voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos e começou o torneio com um resultado importante. A vitória por 1 x 0 sobre o Haiti, em Boston, com gol de John McGinn aos 28 minutos, foi a primeira do país em Mundiais desde 1990.
A sequência, porém, trouxe um choque de realidade. Contra Marrocos, a equipe de Steve Clarke sofreu o gol de Ismael Saibari logo aos 70 segundos e não conseguiu reagir. Finalizou apenas seis vezes e não acertou nenhuma bola no alvo, dado que reforça a dificuldade ofensiva contra adversários mais qualificados.
Nos amistosos preparatórios, a Escócia já havia mostrado instabilidade. Perdeu para Japão e Costa do Marfim por 1 x 0, mas goleou Curaçao e Bolívia. O recorte confirma uma seleção capaz de competir bem contra rivais de menor nível, mas com dificuldade para sustentar pressão diante de equipes tecnicamente superiores.
O ranking também ajuda a explicar esse contraste. A Escócia, 42ª colocada, tem jogadores experientes e um modelo competitivo, mas enfrenta um salto grande ao medir forças com seleções do top 10. Contra o Brasil, a tendência é de bloco baixo, linhas compactas e tentativa de sobreviver até encontrar um contra-ataque.
O Brasil chega em melhor situação, mas ainda em busca de uma atuação completa. Na estreia, empatou por 1 x 1 com Marrocos em um jogo equilibrado, no qual foi superado em finalizações e precisou de um golaço de Vinícius Júnior para evitar a derrota.
A resposta veio contra o Haiti. Carlo Ancelotti apostou em Matheus Cunha como centroavante, no lugar de Igor Thiago, e viu o atacante marcar duas vezes ainda no primeiro tempo. Vinícius Júnior fechou o 3 x 0 nos acréscimos da etapa inicial, confirmando a superioridade brasileira.
A notícia negativa foi a lesão de Raphinha, substituído contra o Haiti com problema muscular na coxa direita. Neymar, por outro lado, pode ficar à disposição após avançar na recuperação de lesão na panturrilha. Mesmo com dúvidas no ataque, o Brasil tem repertório suficiente para controlar o jogo, mas precisa evitar os espaços nas transições que Marrocos explorou na estreia.
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Confrontos diretos entre Escócia x Brasil
Escócia e Brasil já se enfrentaram dez vezes, com ampla vantagem brasileira: são oito vitórias da Seleção e dois empates. Os escoceses jamais conseguiram derrotar o Brasil no histórico do confronto.
Em Copas do Mundo, foram quatro encontros. O primeiro terminou empatado sem gols, em 1974, mas os brasileiros venceram os três confrontos seguintes: 4 a 1 em 1982, 1 a 0 em 1990 e 2 a 1 na abertura do Mundial de 1998.
O retrospecto recente também favorece o Brasil. O último duelo aconteceu em 2011, quando a Seleção venceu por 2 a 0, com dois gols de Neymar. O histórico reforça o favoritismo brasileiro, embora a Escócia já tenha mostrado capacidade de competir em alguns desses encontros.
Notícias de Escócia x Brasil
Escócia: desfalques e dúvidas
Kieran Tierney é dúvida após deixar o jogo contra Marrocos aos 60 minutos com desconforto na virilha. A avaliação médica definirá se o zagueiro do Celtic terá condições de atuar.
A tendência é que Steve Clarke mantenha a base defensiva, com Grant Hanley e Jack Hendry como referências centrais. Se Tierney não puder jogar, a Escócia deve reforçar ainda mais a postura conservadora.
No meio-campo, Scott McTominay, Lewis Ferguson e John McGinn seguem como pilares da equipe. A entrada de Ben Gannon-Doak como titular ganha força após o impacto do jovem quando acionado diante de Marrocos.
Ryan Christie e Ché Adams devem ser mantidos no setor ofensivo. Adams será a referência mais avançada, enquanto Christie terá função híbrida, ajudando na recomposição e tentando conectar contra-ataques.
Provável escalação da Escócia (5-4-1): Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson e Ben Gannon-Doak; Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn e Ryan Christie; Ché Adams. Técnico: Steve Clarke.
Brasil: desfalques e dúvidas
Raphinha está confirmado como desfalque por lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida contra o Haiti. O atacante seguirá em tratamento com a delegação, mas não tem condições de jogo.
Neymar pode ficar disponível pela primeira vez nesta Copa. Ancelotti indicou que o camisa 10 avançou na recuperação, embora a tendência seja de cautela, já que ele não atua pelo Brasil desde outubro de 2023.
O provável substituto de Raphinha pelo lado direito é Rayan, jovem de 19 anos do Bournemouth, que entrou no lugar do atacante contra o Haiti. Gabriel Martinelli e Luiz Henrique também são alternativas, mas atuam preferencialmente pela esquerda.
Matheus Cunha deve ser mantido como centroavante após a boa atuação contra o Haiti. A dupla Marquinhos e Gabriel Magalhães segue como base defensiva, com Casemiro protegendo a entrada da área.
Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Destaques individuais de Escócia x Brasil
Os técnicos - Clarke busca sobrevivência, Ancelotti mira controle
Steve Clarke
Steve Clarke comanda a Escócia desde 2019 e foi o responsável por recolocar a seleção em uma Copa do Mundo após 28 anos. O treinador construiu uma equipe pragmática, competitiva e apoiada em um núcleo experiente.
Contra o Brasil, Clarke deve priorizar organização defensiva e jogo físico. A missão será manter a equipe viva por tempo suficiente para transformar bolas paradas, contra-ataques e erros brasileiros em chances reais.
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti assumiu o Brasil com o peso de conduzir uma seleção favorita ao título. O italiano trouxe gestão de elenco, flexibilidade tática e uma tentativa de tornar o time mais equilibrado entre posse, transições e força individual.
Depois do empate com Marrocos e da resposta contra o Haiti, o desafio é confirmar evolução diante de uma defesa fechada. Sem Raphinha, Ancelotti precisará ajustar o lado direito sem reduzir o protagonismo de Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
Análise tática de Escócia x Brasil
A Escócia deve atuar em 5-4-1, com linhas baixas e muita proteção central. Robertson e Hickey terão funções de alas, enquanto McTominay pode se projetar como segundo atacante quando o time recuperar a bola.
A estratégia de Clarke passa por fechar o corredor central e forçar o Brasil a circular pelos lados. Gannon-Doak pode ser usado como válvula de escape em velocidade, enquanto Ché Adams tentará segurar bolas longas para permitir a chegada de McGinn e McTominay.
O Brasil deve responder em 4-3-3, com Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães e Paquetá na construção, Vinícius Júnior pela esquerda e Matheus Cunha centralizado. A ausência de Raphinha reduz a profundidade pelo lado direito, mas Rayan pode oferecer velocidade e agressividade no um contra um.
O ponto de atenção para Ancelotti será a transição defensiva. Danilo e Douglas Santos tendem a avançar para dar amplitude, o que pode abrir espaços nas costas. Se o Brasil proteger bem essas zonas e acelerar a circulação, terá condições de controlar o jogo e empurrar a Escócia para perto da própria área.
Prognóstico de placar exato para Escócia x Brasil
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- Nos quatro confrontos em Copas do Mundo, a Escócia marcou apenas dois gols e sofreu sete contra o Brasil (0 x 0, 4 x 1, 1 x 0 e 2 x 1)
- Marrocos completou 601 passes contra a Escócia, recorde de um time africano em Copas do Mundo segundo a Opta, expondo a dificuldade escocesa para pressionar a saída de bola
- Os oito chutes do Brasil contra o Haiti foram o 4º menor número desde 1966 por um time que marcou pelo menos três gols em uma partida de Copa (Sky Sports), mostrando grande eficiência no aproveitamento
- A Escócia não acertou nenhuma finalização no alvo contra Marrocos
- Vinícius Júnior marcou nas duas partidas nesta Copa do Mundo, sendo o único brasileiro a atingir essa marca no torneio
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