Escócia x Brasil Palpite – Análise e odds (24/06)

Confira os palpites e informações de Escócia x Brasil pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vinícius Júnior marcar a qualquer momento – 2,10 na Br4Bet Dica com boas chances: Brasil marcar o 1º gol no 1º tempo – 1,72 na BetMGM Aposta de valor: Vitória do Brasil e Ambas marcam: Não – 2,00 na Vbet Placar provável: Escócia 0 x 2 Brasil – 5,75 na Br4Bet

A Escócia enfrenta o Brasil pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em um duelo decisivo para as duas seleções. A equipe escocesa precisa de um resultado positivo para seguir viva no torneio, enquanto a Seleção Brasileira depende apenas de si para avançar como líder da chave.

O cenário coloca pressão maior sobre os escoceses, que podem ser eliminados ainda na fase de grupos pela nona vez consecutiva em Copas. Para o Brasil, a partida vale liderança, confiança e a chance de chegar ao mata-mata em melhor condição.

Confira os palpites do Lance para a partida em Miami e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Escócia x Brasil pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h55 (22/06). Consulte as odds para Vinícius Júnior como um dos favoritos para artilheiro da copa.

Análise da partida - Escócia joga pela vida, Brasil mira liderança

A Escócia voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos e começou o torneio com um resultado importante. A vitória por 1 x 0 sobre o Haiti, em Boston, com gol de John McGinn aos 28 minutos, foi a primeira do país em Mundiais desde 1990.

A sequência, porém, trouxe um choque de realidade. Contra Marrocos, a equipe de Steve Clarke sofreu o gol de Ismael Saibari logo aos 70 segundos e não conseguiu reagir. Finalizou apenas seis vezes e não acertou nenhuma bola no alvo, dado que reforça a dificuldade ofensiva contra adversários mais qualificados.

Nos amistosos preparatórios, a Escócia já havia mostrado instabilidade. Perdeu para Japão e Costa do Marfim por 1 x 0, mas goleou Curaçao e Bolívia. O recorte confirma uma seleção capaz de competir bem contra rivais de menor nível, mas com dificuldade para sustentar pressão diante de equipes tecnicamente superiores.

O ranking também ajuda a explicar esse contraste. A Escócia, 42ª colocada, tem jogadores experientes e um modelo competitivo, mas enfrenta um salto grande ao medir forças com seleções do top 10. Contra o Brasil, a tendência é de bloco baixo, linhas compactas e tentativa de sobreviver até encontrar um contra-ataque.

O Brasil chega em melhor situação, mas ainda em busca de uma atuação completa. Na estreia, empatou por 1 x 1 com Marrocos em um jogo equilibrado, no qual foi superado em finalizações e precisou de um golaço de Vinícius Júnior para evitar a derrota.

A resposta veio contra o Haiti. Carlo Ancelotti apostou em Matheus Cunha como centroavante, no lugar de Igor Thiago, e viu o atacante marcar duas vezes ainda no primeiro tempo. Vinícius Júnior fechou o 3 x 0 nos acréscimos da etapa inicial, confirmando a superioridade brasileira.

A notícia negativa foi a lesão de Raphinha, substituído contra o Haiti com problema muscular na coxa direita. Neymar, por outro lado, pode ficar à disposição após avançar na recuperação de lesão na panturrilha. Mesmo com dúvidas no ataque, o Brasil tem repertório suficiente para controlar o jogo, mas precisa evitar os espaços nas transições que Marrocos explorou na estreia.

Para quem quer aproveitar as nossas dicas grátis para o duelo da seleção brasileira, confira opções bem acessíveis em casas de apostas com depósito mínimo de 1 real.

Confrontos diretos entre Escócia x Brasil

Escócia e Brasil já se enfrentaram dez vezes, com ampla vantagem brasileira: são oito vitórias da Seleção e dois empates. Os escoceses jamais conseguiram derrotar o Brasil no histórico do confronto.

Em Copas do Mundo, foram quatro encontros. O primeiro terminou empatado sem gols, em 1974, mas os brasileiros venceram os três confrontos seguintes: 4 a 1 em 1982, 1 a 0 em 1990 e 2 a 1 na abertura do Mundial de 1998.

O retrospecto recente também favorece o Brasil. O último duelo aconteceu em 2011, quando a Seleção venceu por 2 a 0, com dois gols de Neymar. O histórico reforça o favoritismo brasileiro, embora a Escócia já tenha mostrado capacidade de competir em alguns desses encontros.

Notícias de Escócia x Brasil

Escócia: desfalques e dúvidas

Kieran Tierney é dúvida após deixar o jogo contra Marrocos aos 60 minutos com desconforto na virilha. A avaliação médica definirá se o zagueiro do Celtic terá condições de atuar.

A tendência é que Steve Clarke mantenha a base defensiva, com Grant Hanley e Jack Hendry como referências centrais. Se Tierney não puder jogar, a Escócia deve reforçar ainda mais a postura conservadora.

No meio-campo, Scott McTominay, Lewis Ferguson e John McGinn seguem como pilares da equipe. A entrada de Ben Gannon-Doak como titular ganha força após o impacto do jovem quando acionado diante de Marrocos.

Ryan Christie e Ché Adams devem ser mantidos no setor ofensivo. Adams será a referência mais avançada, enquanto Christie terá função híbrida, ajudando na recomposição e tentando conectar contra-ataques.

Provável escalação da Escócia (5-4-1): Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson e Ben Gannon-Doak; Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn e Ryan Christie; Ché Adams. Técnico: Steve Clarke.

Brasil: desfalques e dúvidas

Raphinha está confirmado como desfalque por lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida contra o Haiti. O atacante seguirá em tratamento com a delegação, mas não tem condições de jogo.

Neymar pode ficar disponível pela primeira vez nesta Copa. Ancelotti indicou que o camisa 10 avançou na recuperação, embora a tendência seja de cautela, já que ele não atua pelo Brasil desde outubro de 2023.

O provável substituto de Raphinha pelo lado direito é Rayan, jovem de 19 anos do Bournemouth, que entrou no lugar do atacante contra o Haiti. Gabriel Martinelli e Luiz Henrique também são alternativas, mas atuam preferencialmente pela esquerda.

Matheus Cunha deve ser mantido como centroavante após a boa atuação contra o Haiti. A dupla Marquinhos e Gabriel Magalhães segue como base defensiva, com Casemiro protegendo a entrada da área.

Provável escalação do Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Destaques individuais de Escócia x Brasil

Jogador destaque · Escócia Scott McTominay 72 Jogos pela seleção escocesa 15 Gols marcados pela Escócia, artilheiro da era Steve Clarke 17 Gols na temporada 2025/26 somando clube e seleção 1ª Copa do Mundo na carreira (Escócia ausente desde 1998) Jogador destaque · Brasil Vinícius Júnior 51 Jogos pela seleção brasileira 11 Gols pelo Brasil em jogos oficiais e amistosos 2 Gols na Copa 2026 (um contra Marrocos, um contra Haiti) 2ª Copa do Mundo na carreira

Os técnicos - Clarke busca sobrevivência, Ancelotti mira controle

Steve Clarke

Steve Clarke comanda a Escócia desde 2019 e foi o responsável por recolocar a seleção em uma Copa do Mundo após 28 anos. O treinador construiu uma equipe pragmática, competitiva e apoiada em um núcleo experiente.

Contra o Brasil, Clarke deve priorizar organização defensiva e jogo físico. A missão será manter a equipe viva por tempo suficiente para transformar bolas paradas, contra-ataques e erros brasileiros em chances reais.

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti assumiu o Brasil com o peso de conduzir uma seleção favorita ao título. O italiano trouxe gestão de elenco, flexibilidade tática e uma tentativa de tornar o time mais equilibrado entre posse, transições e força individual.

Depois do empate com Marrocos e da resposta contra o Haiti, o desafio é confirmar evolução diante de uma defesa fechada. Sem Raphinha, Ancelotti precisará ajustar o lado direito sem reduzir o protagonismo de Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

Análise tática de Escócia x Brasil

A Escócia deve atuar em 5-4-1, com linhas baixas e muita proteção central. Robertson e Hickey terão funções de alas, enquanto McTominay pode se projetar como segundo atacante quando o time recuperar a bola.

A estratégia de Clarke passa por fechar o corredor central e forçar o Brasil a circular pelos lados. Gannon-Doak pode ser usado como válvula de escape em velocidade, enquanto Ché Adams tentará segurar bolas longas para permitir a chegada de McGinn e McTominay.

O Brasil deve responder em 4-3-3, com Casemiro como primeiro volante, Bruno Guimarães e Paquetá na construção, Vinícius Júnior pela esquerda e Matheus Cunha centralizado. A ausência de Raphinha reduz a profundidade pelo lado direito, mas Rayan pode oferecer velocidade e agressividade no um contra um.

O ponto de atenção para Ancelotti será a transição defensiva. Danilo e Douglas Santos tendem a avançar para dar amplitude, o que pode abrir espaços nas costas. Se o Brasil proteger bem essas zonas e acelerar a circulação, terá condições de controlar o jogo e empurrar a Escócia para perto da própria área.

Prognóstico de placar exato para Escócia x Brasil

Apostar no placar exato de uma partida é naturalmente mais arriscado que outros mercados. Verifique opções com plataformas com bônus.

🎯 Palpite do Lance! Escócia 0 x 2 Brasil – 5,75 na Br4Bet O Brasil reúne mais qualidade técnica e poder ofensivo para superar a organização defensiva da Escócia. A tendência é de domínio brasileiro e mais uma partida com gol ainda no primeiro tempo. Nos quatro confrontos em Copas do Mundo, a Escócia marcou apenas dois gols e sofreu sete contra o Brasil (0 x 0, 4 x 1, 1 x 0 e 2 x 1)

contra o Brasil (0 x 0, 4 x 1, 1 x 0 e 2 x 1) Marrocos completou 601 passes contra a Escócia, recorde de um time africano em Copas do Mundo segundo a Opta, expondo a dificuldade escocesa para pressionar a saída de bola

contra a Escócia, recorde de um time africano em Copas do Mundo segundo a Opta, expondo a dificuldade escocesa para pressionar a saída de bola Os oito chutes do Brasil contra o Haiti foram o 4º menor número desde 1966 por um time que marcou pelo menos três gols em uma partida de Copa (Sky Sports), mostrando grande eficiência no aproveitamento

por um time que marcou em uma partida de Copa (Sky Sports), mostrando grande eficiência no aproveitamento A Escócia não acertou nenhuma finalização no alvo contra Marrocos

finalização no alvo contra Marrocos Vinícius Júnior marcou nas duas partidas nesta Copa do Mundo, sendo o único brasileiro a atingir essa marca no torneio

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 17h55 (22/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.