Resultados do dia: veja os placares do 13º dia da Copa do Mundo Cristiano Ronaldo e Harry Kane entraram em campo

O 13º dia de Copa do Mundo foi de total destaque para Cristiano Ronaldo na vitória do Portugal contra Congo. O camisa sete balançou as redes duas vezes na vitória por 5 a 0. Outro resultado que chamou atenção foi o empate da Inglaterra com Gana, em 0 a 0. É isso mesmo: Harry Kane passou em branco.

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Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo e ganhou tranquilidade na briga pela classificação. Grande destaque da partida, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, encerrou um jejum de gols em Mundiais e ampliou o recorde de ser o único jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

Inglaterra é surpreendida por Gana e decepciona

Inglaterra e Gana empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Em grande partida defensiva dos ganeses, a seleção inglesa não conseguiu criar boas oportunidades e tropeçou na competição. Com o resultado, ambas as equipes somam quatro pontos na tabela.

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Croácia sofre, mas segue viva pela classificação

A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá por 1 a 0 no sufoco. A seleção se mantém viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e elimina precocemente os panamenhos do torneio.

Colômbia 100% e classificada na Copa do Mundo

A Colômbia está classificada para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (23), no Estádio Jalisco, em Guadalajara, os colombianos derrotaram a República Democrática do Congo por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo K, e confirmaram presença no mata-mata do torneio. O gol da vitória foi marcado por Muñoz, na etapa final.

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Veja os resultados do 113º dia da Copa do Mundo

1 . Portugal 5x0 Uzbequistão 2 . Inglaterra 0x0 Gana 3 . Croácia 1x0 Panamá 4 . Colômbia 1x0 RD Congo

Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

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