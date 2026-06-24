Resultados do dia: veja os placares do 13º dia da Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo e Harry Kane entraram em campo
O 13º dia de Copa do Mundo foi de total destaque para Cristiano Ronaldo na vitória do Portugal contra Congo. O camisa sete balançou as redes duas vezes na vitória por 5 a 0. Outro resultado que chamou atenção foi o empate da Inglaterra com Gana, em 0 a 0. É isso mesmo: Harry Kane passou em branco.
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Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana
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Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo
Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo e ganhou tranquilidade na briga pela classificação. Grande destaque da partida, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, encerrou um jejum de gols em Mundiais e ampliou o recorde de ser o único jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.
Inglaterra é surpreendida por Gana e decepciona
Inglaterra e Gana empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Em grande partida defensiva dos ganeses, a seleção inglesa não conseguiu criar boas oportunidades e tropeçou na competição. Com o resultado, ambas as equipes somam quatro pontos na tabela.
Croácia sofre, mas segue viva pela classificação
A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá por 1 a 0 no sufoco. A seleção se mantém viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e elimina precocemente os panamenhos do torneio.
Colômbia 100% e classificada na Copa do Mundo
A Colômbia está classificada para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (23), no Estádio Jalisco, em Guadalajara, os colombianos derrotaram a República Democrática do Congo por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo K, e confirmaram presença no mata-mata do torneio. O gol da vitória foi marcado por Muñoz, na etapa final.
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Veja os resultados do 113º dia da Copa do Mundo
- Portugal 5x0 Uzbequistão
- Inglaterra 0x0 Gana
- Croácia 1x0 Panamá
- Colômbia 1x0 RD Congo
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