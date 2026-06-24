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Resultados do dia: veja os placares do 13º dia da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo e Harry Kane entraram em campo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 02:18
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Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O 13º dia de Copa do Mundo foi de total destaque para Cristiano Ronaldo na vitória do Portugal contra Congo. O camisa sete balançou as redes duas vezes na vitória por 5 a 0. Outro resultado que chamou atenção foi o empate da Inglaterra com Gana, em 0 a 0. É isso mesmo: Harry Kane passou em branco.

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    Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo

    Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo e ganhou tranquilidade na briga pela classificação. Grande destaque da partida, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, encerrou um jejum de gols em Mundiais e ampliou o recorde de ser o único jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

    Inglaterra é surpreendida por Gana e decepciona

    Inglaterra e Gana empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (23), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Em grande partida defensiva dos ganeses, a seleção inglesa não conseguiu criar boas oportunidades e tropeçou na competição. Com o resultado, ambas as equipes somam quatro pontos na tabela.

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    Croácia sofre, mas segue viva pela classificação

    A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá por 1 a 0 no sufoco. A seleção se mantém viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e elimina precocemente os panamenhos do torneio.

    Colômbia 100% e classificada na Copa do Mundo

    A Colômbia está classificada para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (23), no Estádio Jalisco, em Guadalajara, os colombianos derrotaram a República Democrática do Congo por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo K, e confirmaram presença no mata-mata do torneio. O gol da vitória foi marcado por Muñoz, na etapa final.

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    Veja os resultados do 113º dia da Copa do Mundo

      1.
    1. Portugal 5x0 Uzbequistão
      2. 2.
    2. Inglaterra 0x0 Gana
      3. 3.
    3. Croácia 1x0 Panamá
      4. 4.
    4. Colômbia 1x0 RD Congo
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

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