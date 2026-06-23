logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Croácia x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo

Croatas vencem, mas jogam mal

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
23/06/2026 22:29
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google

A Croácia venceu o Panamá pelo placar de 1 a 0, sobrevivendo na Copa do Mundo. A partida, que contou com grandes emoções para ambos os lados, era decisiva para os times. Com a vitória croata, os panamenhos dão adeus à Copa do Mundo e só jogam o último jogo para cumprir tabela.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026

    Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Croata Budimir abre o placar contra o Panamá

    Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos

    • ➡️ Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?

    Ante Budimir é celebrado pelos companheiros ao abrir o placar para a Croácia contra o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)
    Ante Budimir é celebrado pelos companheiros ao abrir o placar para a Croácia contra o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Como foi o jogo?

    A Croácia derrotou o Panamá por 1 a 0 nesta terça-feira, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Ante Budimir, que entrou no intervalo, marcou o único gol da partida aos 54 minutos e garantiu os três pontos para os croatas. Com o resultado, a seleção europeia chegou a três pontos e segue viva na briga por uma vaga nas oitavas de final.

    O jogo teve um primeiro tempo equilibrado, com os panamenhos criando as melhores oportunidades e parando nas defesas de Dominik Livakovic. Na etapa final, a Croácia voltou mais ofensiva e conseguiu abrir o placar logo no início. O Panamá pressionou em busca do empate, mas não conseguiu superar a solidez defensiva adversária e agora enfrenta cenário complicado para avançar no torneio.

    continua após a publicidade

    Primeiro tempo equilibrado e goleiros decisivos

    A Croácia começou a partida com mais posse de bola e buscou criar desde os primeiros minutos. Logo aos 2 minutos, Luka Modrić cabeceou após cruzamento da direita, mas a bola subiu sem oferecer perigo ao goleiro Orlando Mosquera. Os croatas mantiveram o controle territorial, porém o Panamá foi se organizando e passou a ameaçar com jogadas pelo lado direito do ataque.

    A melhor fase panamenha aconteceu entre os 16 e 23 minutos. Cristian Martínez foi o protagonista das duas principais chances do primeiro tempo. Aos 22 minutos, ele invadiu a área e finalizou em direção ao gol, mas Livakovic defendeu. No minuto seguinte, Martínez cabeceou no canto direito e obrigou o goleiro croata a se esticar para espalmar a bola no travessão. Antes do intervalo, Martin Baturina arriscou de fora da área e Mosquera fez boa defesa. O primeiro tempo terminou sem gols.

    continua após a publicidade

    Budimir resolve e Croácia segura a pressão final

    A Croácia voltou do intervalo com duas mudanças que se mostraram decisivas. Aos 54 minutos, Josip Stanisic avançou pela direita e cruzou na medida para Ante Budimir, que havia entrado no lugar de Petar Musa. O atacante apareceu livre na área e, de pé esquerdo, desviou a bola para o fundo das redes. Era o gol que abria o placar e mudava completamente o cenário da partida para os croatas.

    O Panamá não se entregou e partiu para cima em busca do empate. Aos 68 minutos, um cabeceio à queima-roupa exigiu grande intervenção de Livakovic, que espalmou para escanteio. José Luis Rodríguez e Carlos Harvey ainda tentaram de fora da área nos minutos finais, sem sucesso. Na última chance do jogo, Amir Murillo cobrou falta direta aos 90+3 minutos, mas mandou por cima do gol. O apito final confirmou a vitória croata por 1 a 0.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e GanaHá 2 minutos
    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraAncelotti dá pistas sobre substituto de Raphinha e projeta duelo com a EscóciaHá 11 minutos
    Vini Jr. e Neymar em treinamento do Brasil antes de duelo contra a Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)
    Seleção BrasileiraNeymar e Vini Jr puxam fila e levam Seleção até torcida nos EUAHá 12 minutos
    Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Onde AssistirMarrocos x Haiti: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 30 minutos
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Bellingham 'recusa' prêmio da Fifa após empate: 'Não mereci'Há 31 minutos
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF
    Copa do Mundo 2026Ronaldo diz qual seleção Brasil não pode enfrentar na Copa: 'Tem que fugir'Há 46 minutos

    Mais LANCE!

    Croata Budimir abre o placar contra o Panamá
    Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?
    Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Repórter da 'CazéTV de Portugal' pede aumento a Cristiano Ronaldo após goleada
    Brasil e Escócia se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Escócia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Kane lamenta empate contra Gana na Copa do Mundo: 'Decepcionados'
    Bastian Schweinsteiger cumprimenta Lionel Messi após o título da Alemanha em 2014, no Maracanã
    Alemão Schweinsteiger, algoz do Brasil, é acusado de racismo
    Técnico Beccacece, do Equador, com expressão séria
    Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Inglaterra x Gana: veja os melhores momentos do jogo do Grupo L da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e Messi
    Messi x Cristiano Ronaldo: interminável rivalidade abrilhanta mais uma Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Está assistindo com atenção a esta Copa do Mundo? Responda ao quiz
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Dê suas notas: Inglaterra tropeça diante de Gana na Copa do Mundo
    Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez, na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria
    Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na Copa
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do Mundo