Croácia x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo Croatas vencem, mas jogam mal

A Croácia venceu o Panamá pelo placar de 1 a 0, sobrevivendo na Copa do Mundo. A partida, que contou com grandes emoções para ambos os lados, era decisiva para os times. Com a vitória croata, os panamenhos dão adeus à Copa do Mundo e só jogam o último jogo para cumprir tabela.

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➡️ Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?

Ante Budimir é celebrado pelos companheiros ao abrir o placar para a Croácia contra o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)

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Como foi o jogo?

A Croácia derrotou o Panamá por 1 a 0 nesta terça-feira, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Ante Budimir, que entrou no intervalo, marcou o único gol da partida aos 54 minutos e garantiu os três pontos para os croatas. Com o resultado, a seleção europeia chegou a três pontos e segue viva na briga por uma vaga nas oitavas de final.

O jogo teve um primeiro tempo equilibrado, com os panamenhos criando as melhores oportunidades e parando nas defesas de Dominik Livakovic. Na etapa final, a Croácia voltou mais ofensiva e conseguiu abrir o placar logo no início. O Panamá pressionou em busca do empate, mas não conseguiu superar a solidez defensiva adversária e agora enfrenta cenário complicado para avançar no torneio.

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Primeiro tempo equilibrado e goleiros decisivos

A Croácia começou a partida com mais posse de bola e buscou criar desde os primeiros minutos. Logo aos 2 minutos, Luka Modrić cabeceou após cruzamento da direita, mas a bola subiu sem oferecer perigo ao goleiro Orlando Mosquera. Os croatas mantiveram o controle territorial, porém o Panamá foi se organizando e passou a ameaçar com jogadas pelo lado direito do ataque.

A melhor fase panamenha aconteceu entre os 16 e 23 minutos. Cristian Martínez foi o protagonista das duas principais chances do primeiro tempo. Aos 22 minutos, ele invadiu a área e finalizou em direção ao gol, mas Livakovic defendeu. No minuto seguinte, Martínez cabeceou no canto direito e obrigou o goleiro croata a se esticar para espalmar a bola no travessão. Antes do intervalo, Martin Baturina arriscou de fora da área e Mosquera fez boa defesa. O primeiro tempo terminou sem gols.

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Budimir resolve e Croácia segura a pressão final

A Croácia voltou do intervalo com duas mudanças que se mostraram decisivas. Aos 54 minutos, Josip Stanisic avançou pela direita e cruzou na medida para Ante Budimir, que havia entrado no lugar de Petar Musa. O atacante apareceu livre na área e, de pé esquerdo, desviou a bola para o fundo das redes. Era o gol que abria o placar e mudava completamente o cenário da partida para os croatas.

O Panamá não se entregou e partiu para cima em busca do empate. Aos 68 minutos, um cabeceio à queima-roupa exigiu grande intervenção de Livakovic, que espalmou para escanteio. José Luis Rodríguez e Carlos Harvey ainda tentaram de fora da área nos minutos finais, sem sucesso. Na última chance do jogo, Amir Murillo cobrou falta direta aos 90+3 minutos, mas mandou por cima do gol. O apito final confirmou a vitória croata por 1 a 0.