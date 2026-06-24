logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Romário critica futebol atual e diz até onde o Brasil vai na Copa do Mundo

Ex-jogador analisou nível técnico do esporte

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 05:10
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Romário fala sobre nível técnico atual do futebol (Foto: Reprodução)
Romário fala sobre nível técnico atual do futebol (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Romário disparou contra o atual nível do futebol moderno. Ao Lance!, o antigo atacante, que marcou história na Seleção Brasileira, afirmou que se destacaria em campo se jogasse nos dias atuais. Para realizar determinado comentário, ele citou Ronaldo Fenômeno e Lionel Messi.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Romário aponta quem será o substituto de Raphinha na Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 2 dias
  • Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Vampeta expõe opinião de Ronaldo e Romário sobre jogador da Seleção: ‘Perigoso’

    Fora de Campo
    Há 2 dias
  • Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti

    Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário

    Seleção Brasileira
    Há 4 dias

    • ➡️ Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'

    — Tem muito menos talento. Não só no Brasil, mas como no mundo. Eu e Ronaldo, com toda certeza, se jogassemos hoje, iríamos fazer mais barulho e estrago do que na nossa época. Sempre fomos fisicamente bem dotados e tinhamos uma técnica acima do normal — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

    — Hoje, se o jogador tiver uma parte física bem aprimorada e com técnica, vai sempre se sobressair. Não preciso ir muito longe, o Messi com quase 40 anos, com a habilidade que tem, tendo o físico, ainda se destaca — concluiu.

    continua após a publicidade

    Romário também opinou até onde o Brasil chega na Copa do Mundo. O ex-atacante questionou o desempenho da Seleção Brasileira, mas disse acreditar que a equipe de Ancelotti chega à final do torneio.

    Lionel Messi maior artilheiro das Copas

    Assim como na estreia, Messi voltou a balançar as redes pela Argentina contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo Masculina. O camisa 10 da Albiceleste chegou a 18 gols marcados na competição e deixou Miroslav Klose (16) para trás.

    continua após a publicidade

    Em 2026, Messi havia chegado na Copa do Mundo com 13 gols marcados, mas igualou a marca do ex-atacante alemão após marcar um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. Nesta segunda-feira (22), o jogador do Inter Miami amplia sua marca e também se isola como o artilheiro da atual edição do torneio com cinco gols marcados.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Nesta edição da Copa do Mundo, Messi ultrapassou não só Miroslav Klose, mas outros grandes nomes do futebol, como Gerd Müller e Ronaldo Fenômeno. O alemão soma 14 gols marcados em Mundiais, enquanto o brasileiro balançou as redes 15 vezes, tendo sido a última vez no jogo de oitavas de final da Seleção Brasileira contra Gana, em 2006.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa (Foto: AFA/Divulgação)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Seleção BrasileiraQual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira?Há 2 minutos
    Dominos Endrick Ancelotti
    Copa do Mundo 2026Memes de Ancelotti e Endrick na Copa do Mundo viralizam fora do BrasilHá 8 minutos
    Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Messi deixa para trás 'aposentadoria' em busca do bi da Copa nos EUAHá 18 minutos
    Archie Gemmill marcou gol histórico contra a Escócia (Foto: Divulgação/Fifa)
    Seleção BrasileiraEntenda a relação da Escócia com o início do futebol no BrasilHá 33 minutos
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoÍdolo do Flamengo projeta Neymar na Copa do Mundo: 'Tem que entender'Há 38 minutos
    Endrick teve atuação discreta contra o Haiti. (Foto: Thenews2/Folhapress)
    Seleção BrasileiraQue horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (24/06)?Há 43 minutos

    Mais LANCE!

    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (24)?
    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/06/2026)
    Raphael Rezende
    Raphael Rezende aponta substituto de Raphinha na Seleção: 'Pouco à frente'
    Narrador estará presente nos dois jogos que serão exibidos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (24)?
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da 3ª rodada da Copa
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Resultados do dia: veja os placares do 13º dia da Copa do Mundo
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros
    Balanço do Grupo K da Copa do Mundo: Colômbia 100% decide liderança com Portugal
    Daniel Munõz comemorando gol pela Colômbia na Copa do Mundo
    Colômbia x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo
    Colômbia vence RD Congo, garante classificação e segue invicta na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo, e Inglaterra vacila
    Modric é homenageado pela Croácia, que encaminha classificação na Copa do Mundo
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar repercute nas redes: 'Tenho certeza'
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Com possível lesão, Rice preocupa Inglaterra após empate com Gana