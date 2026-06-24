Romário critica futebol atual e diz até onde o Brasil vai na Copa do Mundo
Ex-jogador analisou nível técnico do esporte
O ex-jogador Romário disparou contra o atual nível do futebol moderno. Ao Lance!, o antigo atacante, que marcou história na Seleção Brasileira, afirmou que se destacaria em campo se jogasse nos dias atuais. Para realizar determinado comentário, ele citou Ronaldo Fenômeno e Lionel Messi.
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— Tem muito menos talento. Não só no Brasil, mas como no mundo. Eu e Ronaldo, com toda certeza, se jogassemos hoje, iríamos fazer mais barulho e estrago do que na nossa época. Sempre fomos fisicamente bem dotados e tinhamos uma técnica acima do normal — iniciou o ex-jogador, antes de completar.
— Hoje, se o jogador tiver uma parte física bem aprimorada e com técnica, vai sempre se sobressair. Não preciso ir muito longe, o Messi com quase 40 anos, com a habilidade que tem, tendo o físico, ainda se destaca — concluiu.
ROMÁRIO FALA SOBRE OS ATACANTES MODERNOS E MESSI! CONFERE AÍ! 🗣️🗣️🗣️— Lance! (@lancenet) June 23, 2026
Concorda com o Romário, torcedor? 🌟🇧🇷✨
🇧🇷 Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes1 #LanceDigital #LanceCopa #LanceInforma pic.twitter.com/ipieNBPS9q
Romário também opinou até onde o Brasil chega na Copa do Mundo. O ex-atacante questionou o desempenho da Seleção Brasileira, mas disse acreditar que a equipe de Ancelotti chega à final do torneio.
Romário elegeu os melhores atacantes da Copa e falou um pouco sobre o Brasil e sua expectativa na Seleção! CRAQUE! 🌟🇧🇷— Lance! (@lancenet) June 23, 2026
🇧🇷 Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes1 #LanceDigital #LanceCopa #LanceInforma pic.twitter.com/yYwWLJ7M2O
Lionel Messi maior artilheiro das Copas
Assim como na estreia, Messi voltou a balançar as redes pela Argentina contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo Masculina. O camisa 10 da Albiceleste chegou a 18 gols marcados na competição e deixou Miroslav Klose (16) para trás.
Em 2026, Messi havia chegado na Copa do Mundo com 13 gols marcados, mas igualou a marca do ex-atacante alemão após marcar um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. Nesta segunda-feira (22), o jogador do Inter Miami amplia sua marca e também se isola como o artilheiro da atual edição do torneio com cinco gols marcados.
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Nesta edição da Copa do Mundo, Messi ultrapassou não só Miroslav Klose, mas outros grandes nomes do futebol, como Gerd Müller e Ronaldo Fenômeno. O alemão soma 14 gols marcados em Mundiais, enquanto o brasileiro balançou as redes 15 vezes, tendo sido a última vez no jogo de oitavas de final da Seleção Brasileira contra Gana, em 2006.
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