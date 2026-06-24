Colômbia vence RD Congo, garante classificação e segue invicta na Copa do Mundo Sul-americanos pararam no goleiro africano até o final da segunda etapa

A Colômbia está classificada para a fase eliminatória da Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (23), no Estádio Jalisco, em Guadalajara, os colombianos derrotaram a República Democrática do Congo por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo K, e confirmaram presença no mata-mata do torneio. O gol da vitória foi marcado por Muñoz, na etapa final.

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Com o resultado, a equipe comandada por Néstor Lorenzo chega aos seis pontos e mantém os 100% de aproveitamento na competição. Já a seleção congolesa segue viva na disputa, mas dependerá da última rodada para sonhar com a classificação.

Colômbia domina, mas para em Mpasi

A Colômbia controlou as ações desde os primeiros minutos e criou as melhores oportunidades da primeira etapa. Logo aos três minutos, Muñoz apareceu livre na área e finalizou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, o lateral voltou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

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A pressão colombiana continuou. James Rodríguez, Mojica, Luis Díaz e Puerta obrigaram o goleiro Mpasi a realizar boas defesas. O arqueiro da RD Congo foi o principal responsável por manter o empate sem gols até o intervalo.

Do outro lado, os africanos tiveram dificuldades para construir jogadas e assustaram apenas em chutes de média distância e investidas isoladas de Bakambu e Wissa.

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Muñoz decide e Colômbia confirma vaga

O cenário permaneceu semelhante após o intervalo. A Colômbia seguiu controlando a posse de bola e criando oportunidades, enquanto a RD Congo apostava nos contra-ataques. Luis Díaz teve a melhor chance da partida aos quatro minutos, mas voltou a parar em Mpasi. Pouco depois, Moutoussamy respondeu para os africanos em chute perigoso para fora.

O gol saiu aos 30 minutos. Quintero encontrou Córdoba com um passe preciso na entrada da área. O atacante fez o corta-luz e deixou a bola passar para Muñoz, que apareceu livre pelo lado direito e finalizou contando com um desvio na defesa para vencer Mpasi e abrir o placar.

A Colômbia ainda chegou a marcar outras duas vezes com Luis Díaz, mas ambos os lances foram anulados pela arbitragem. Nos minutos finais, a RD Congo tentou pressionar em busca do empate. Mbuku exigiu grande defesa de Vargas e Mbemba teve uma oportunidade de cabeça nos acréscimos, mas a igualdade não veio. Os colombianos administraram a vantagem até o apito final e garantiram a classificação antecipada.

Visão do Lance! 💡

O lance decisivo aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Quintero encontrou Córdoba entre as linhas, o atacante inteligentemente deixou a bola passar e Muñoz apareceu para finalizar com precisão. O gol premiou uma atuação dominante da Colômbia, que controlou praticamente toda a partida.

Deu aula 🏅

Daniel Muñoz. Além do gol da vitória, o lateral foi uma das principais armas ofensivas da Colômbia. Participou constantemente das ações pelo lado direito, criou problemas para a defesa congolesa e apareceu decisivamente para garantir a classificação.

Ficou abaixo 📉

Bakambu e Wissa encontraram enormes dificuldades diante da defesa colombiana. A equipe criou poucas oportunidades claras e só conseguiu pressionar nos minutos finais da partida.

Colômbia x República Democrática do Congo pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 1 x 0 RD CONGO

Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo K

📅 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jalisco, Guadalajara (México)

⚽ Gol: Muñoz, aos 30'/2ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Lucumí, Lerma (COL); Pickel e Banza (RDC)

Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Mina, Lucumí e Mojica; Lerma, Puerta, James Rodríguez (Quintero); Jhon Arias (Richard Ríos), Luis Díaz e Luis Suárez (Córdoba).

RD Congo (Técnico: Sébastien Desabre)

Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku (Joris Kayembe); Mukau (Sadiki), Moutoussamy e Edo Kayembe (Pickel); Bakambu (Banza) e Wissa.

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