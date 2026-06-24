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Balanço do dia: Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo, e Inglaterra vacila

Camisa 7 português foi o grande personagem nesta terça-feira (23)

PorJoão BrandãoPedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 00:35
Atualizado há 2 minutos
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Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

No dia do fechamento da 2ª rodada da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo brilhou na vitória de Portugal, enquanto a Inglaterra foi surpreendida por Gana.

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    Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo

    Após decepcionar na estreia de Portugal contra RD Congo, Cristiano Ronaldo chegou na Copa do Mundo e brilhou na vitória de sua equipe por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. O atleta marcou duas vezes e chegou a 975 gols em sua carreira e se aproximou do tão sonhado milésimo gol.

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    Aos cinco minutos, Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento de João Cancelo da direita e finalizou de primeira para abrir o placar. Nuno Mendes ampliou o placar em uma cobrança de falta, enquanto o camisa sete voltou a balançar as redes em um contra-ataque, onde Bruno Fernandes o encontrou na área, e o atacante bateu cruzado para dar a vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, Khusanov (contra) e Rafael Leão deram números finais ao duelo.

    Cristiano Ronaldo faz tradicional comemoração em frente à torcida portuguesa
    Cristiano Ronaldo faz tradicional comemoração em frente à torcida portuguesa (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Inglaterra é surpreendida por Gana e decepciona

    Grande favorita contra Gana, a Inglaterra foi surpreendida após ter conquistado uma grande vitória sobre a Croácia, na estreia. Na etapa inicial, a equipe dirigida por Thomas Tuchel criou poucas oportunidades e não finalizou na direção do gol defendido por Asare.

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    No segundo tempo, Gana chegou a assustar a Inglaterra em contra-ataques, apesar da superioridade e do alto volume dos Três Leões. No entanto, os europeus desperdiçaram grandes chances com Harry Kane, pararam na trave adversária e levaram apenas um empate deixando a classificação da chave em aberto.

    A frustração de Harry Kane após perder ótima chance contra Gana
    A frustração de Harry Kane após perder ótima chance contra Gana (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Croácia sofre, mas segue viva pela classificação

    A Croácia superou um primeiro tempo ruim e venceu o Panamá no sufoco, mantendo-se viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e eliminando precocemente a seleção panamenha do torneio.

    A equipe liderada por Luka Modric contou com uma atuação inspirada e decisiva do goleiro Dominik Livakovic, que operou grandes defesas para conter o ímpeto e a pressão dos caribenhos. Com o resultado, o Panamá não tem mais chances matemáticas de avançar de fase, enquanto os croatas ganham fôlego para decidir seu futuro na última rodada da fase de grupos.

    Colômbia 100% e classificada na Copa do Mundo

    A Colômbia controlou as ações contra Congo desde os primeiros minutos e criou as melhores oportunidades da primeira etapa. Logo aos três minutos, Muñoz apareceu livre na área e finalizou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, o lateral voltou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

    Somente aos 30 minutos da segunda etapa, Quintero encontrou Córdoba com um passe preciso na entrada da área. O atacante fez o corta-luz e deixou a bola passar para Muñoz, que apareceu livre pelo lado direito e finalizou contando com um desvio na defesa para vencer Mpasi e garantir o placar.

    A Colômbia ainda chegou a marcar outras duas vezes com Luis Díaz, mas ambos os lances foram anulados pela arbitragem. Com o resultado, a equipe comandada por Néstor Lorenzo chega aos seis pontos e mantém os 100% de aproveitamento na competição. Já a seleção congolesa segue viva na disputa, mas dependerá da última rodada para sonhar com a classificação.

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