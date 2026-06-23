Haaland supera Pelé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo em início de Copa Atacante da Noruega soma quatro gols nas duas primeiras partidas do Mundial de 2026

Erling Haaland precisou de apenas duas partidas para escrever seu nome em uma lista histórica da Copa do Mundo. Com dois gols na vitória da Noruega sobre o Iraque por 4 a 1 e mais dois no triunfo por 3 a 2 diante de Senegal, o atacante chegou a quatro gols em seus dois primeiros jogos no torneio e alcançou uma marca raríssima entre os grandes artilheiros dos Mundiais.

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O desempenho coloca o camisa 9 norueguês em um grupo extremamente seleto. Ao longo da história da Copa do Mundo, apenas outros três jogadores haviam conseguido atingir quatro gols nas duas primeiras partidas disputadas na competição.

Haaland repete feito alcançado por poucos na história

O primeiro a alcançar a marca foi o argentino Guillermo Stábile, na Copa do Mundo de 1930. Além de balançar as redes quatro vezes em seus dois jogos iniciais, o atacante terminou aquela edição como artilheiro do torneio, com oito gols.

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Outro integrante da lista é o húngaro Sándor Kocsis, um dos grandes goleadores da Copa de 1954. Depois de marcar três vezes na estreia contra a Coreia do Sul, ele anotou outros quatro gols diante da Alemanha Ocidental na partida seguinte.

O terceiro nome é o francês Just Fontaine. Dono do recorde de gols em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 tentos em 1958, ele também atingiu a marca de quatro gols logo nas duas primeiras aparições no torneio.

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Início superior ao de Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar

O começo avassalador de Haaland supera o ritmo de algumas das maiores estrelas da história do futebol mundial.

Pelé, por exemplo, marcou seis gols em sua primeira Copa do Mundo, em 1958, mas precisou de quatro partidas para alcançar a marca de quatro gols.

Lionel Messi demorou ainda mais para atingir esse número. O argentino chegou ao quarto gol em Mundiais apenas após 11 jogos disputados, durante sua terceira participação na competição.

Cristiano Ronaldo precisou de 14 partidas para alcançar quatro gols em Copas do Mundo, feito obtido apenas em seu quarto torneio.

Entre os craques da geração mais recente, Kylian Mbappé alcançou o quarto gol no sétimo jogo em Mundiais, durante a final da Copa de 2018 contra a Croácia.

Já Neymar foi o brasileiro mais rápido entre os nomes citados. O atacante chegou aos quatro gols em apenas três partidas na Copa do Mundo de 2014.

Próxima partida será contra a França

Já garantida na fase mata-mata, a Noruega ainda tem um compromisso importante pela fase de grupos. A equipe enfrenta a França na próxima sexta-feira, em Boston, em duelo que vale a liderança do Grupo I.

Os franceses levam vantagem no saldo de gols e entram na rodada final à frente da seleção norueguesa. Com isso, Haaland terá mais uma oportunidade para ampliar seus números e seguir escalando a lista dos grandes artilheiros desta Copa do Mundo.

Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)

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