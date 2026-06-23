logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Haaland supera Pelé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo em início de Copa

Atacante da Noruega soma quatro gols nas duas primeiras partidas do Mundial de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 22:33
Favorite o Lance! no Google
A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Erling Haaland precisou de apenas duas partidas para escrever seu nome em uma lista histórica da Copa do Mundo. Com dois gols na vitória da Noruega sobre o Iraque por 4 a 1 e mais dois no triunfo por 3 a 2 diante de Senegal, o atacante chegou a quatro gols em seus dois primeiros jogos no torneio e alcançou uma marca raríssima entre os grandes artilheiros dos Mundiais.

continua após a publicidade
  • Croácia x Panamá pela Copa do Mundo

    Croácia x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026

    Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

    Ancelotti dá pistas sobre substituto de Raphinha e projeta duelo com a Escócia

    Seleção Brasileira
    Há 5 minutos

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O desempenho coloca o camisa 9 norueguês em um grupo extremamente seleto. Ao longo da história da Copa do Mundo, apenas outros três jogadores haviam conseguido atingir quatro gols nas duas primeiras partidas disputadas na competição.

    Haaland repete feito alcançado por poucos na história

    O primeiro a alcançar a marca foi o argentino Guillermo Stábile, na Copa do Mundo de 1930. Além de balançar as redes quatro vezes em seus dois jogos iniciais, o atacante terminou aquela edição como artilheiro do torneio, com oito gols.

    continua após a publicidade

    Outro integrante da lista é o húngaro Sándor Kocsis, um dos grandes goleadores da Copa de 1954. Depois de marcar três vezes na estreia contra a Coreia do Sul, ele anotou outros quatro gols diante da Alemanha Ocidental na partida seguinte.

    O terceiro nome é o francês Just Fontaine. Dono do recorde de gols em uma única edição de Copa do Mundo, com 13 tentos em 1958, ele também atingiu a marca de quatro gols logo nas duas primeiras aparições no torneio.

    continua após a publicidade

    Início superior ao de Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar

    O começo avassalador de Haaland supera o ritmo de algumas das maiores estrelas da história do futebol mundial.

    Pelé, por exemplo, marcou seis gols em sua primeira Copa do Mundo, em 1958, mas precisou de quatro partidas para alcançar a marca de quatro gols.

    Lionel Messi demorou ainda mais para atingir esse número. O argentino chegou ao quarto gol em Mundiais apenas após 11 jogos disputados, durante sua terceira participação na competição.

    Cristiano Ronaldo precisou de 14 partidas para alcançar quatro gols em Copas do Mundo, feito obtido apenas em seu quarto torneio.

    Entre os craques da geração mais recente, Kylian Mbappé alcançou o quarto gol no sétimo jogo em Mundiais, durante a final da Copa de 2018 contra a Croácia.

    Neymar foi o brasileiro mais rápido entre os nomes citados. O atacante chegou aos quatro gols em apenas três partidas na Copa do Mundo de 2014.

    Próxima partida será contra a França

    Já garantida na fase mata-mata, a Noruega ainda tem um compromisso importante pela fase de grupos. A equipe enfrenta a França na próxima sexta-feira, em Boston, em duelo que vale a liderança do Grupo I.

    Os franceses levam vantagem no saldo de gols e entram na rodada final à frente da seleção norueguesa. Com isso, Haaland terá mais uma oportunidade para ampliar seus números e seguir escalando a lista dos grandes artilheiros desta Copa do Mundo.

    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Croácia x Panamá pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Croácia x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do MundoHá 5 minutos
    Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e GanaHá 6 minutos
    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraAncelotti dá pistas sobre substituto de Raphinha e projeta duelo com a EscóciaHá 15 minutos
    Vini Jr. e Neymar em treinamento do Brasil antes de duelo contra a Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)
    Seleção BrasileiraNeymar e Vini Jr puxam fila e levam Seleção até torcida nos EUAHá 16 minutos
    Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Onde AssistirMarrocos x Haiti: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 34 minutos
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Bellingham 'recusa' prêmio da Fifa após empate: 'Não mereci'Há 35 minutos

    Mais LANCE!

    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF
    Ronaldo diz qual seleção Brasil não pode enfrentar na Copa: 'Tem que fugir'
    Croata Budimir abre o placar contra o Panamá
    Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?
    Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Repórter da 'CazéTV de Portugal' pede aumento a Cristiano Ronaldo após goleada
    Brasil e Escócia se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Escócia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Kane lamenta empate contra Gana na Copa do Mundo: 'Decepcionados'
    Bastian Schweinsteiger cumprimenta Lionel Messi após o título da Alemanha em 2014, no Maracanã
    Alemão Schweinsteiger, algoz do Brasil, é acusado de racismo
    Técnico Beccacece, do Equador, com expressão séria
    Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Inglaterra x Gana: veja os melhores momentos do jogo do Grupo L da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e Messi
    Messi x Cristiano Ronaldo: interminável rivalidade abrilhanta mais uma Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Está assistindo com atenção a esta Copa do Mundo? Responda ao quiz
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Dê suas notas: Inglaterra tropeça diante de Gana na Copa do Mundo
    Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez, na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria
    Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na Copa
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do Mundo