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Mbappé comenta disputa com Messi na Copa do Mundo: 'Vou sentir que preciso'

Jogador falou após a classificação da França

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 17:32
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Mbappé e Messi na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)
Mbappé e Messi na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)

Kylian Mbappé voltou a decidir pela França na Copa do Mundo. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, nesta segunda-feira (22), em Filadélfia, o atacante chegou ainda mais perto de Lionel Messi na artilharia histórica do torneio. Mesmo assim, fez questão de afastar qualquer comparação com o argentino e garantiu que sua prioridade é levar os Bleus o mais longe possível.

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    — Não existe novela. O Messi sempre fez gols, faz gols e continuará fazendo. Eu não fico olhando para o que ele faz, porque aí vou sentir que preciso fazer ainda mais. Meu foco está apenas na minha equipe. Quando você marca, naturalmente se aproxima desse patamar, mas, para mim, o mais importante é acompanhar a evolução da França — afirmou.

    Com o novo doblete, Mbappé segue entre os principais goleadores da competição e ajudou a seleção francesa a garantir vaga antecipada nas oitavas de final. Apesar do resultado tranquilo em campo, o camisa 10 revelou que a noite foi desgastante por causa do atraso de mais de duas horas provocado pelas condições climáticas.

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    — Foi uma noite muito longa. Passamos muito tempo aqui e, mentalmente, foi difícil porque precisávamos continuar concentrados. Ficar duas horas esperando no vestiário exige muito. Os jogadores e a comissão fizeram um grande trabalho para manter o foco. Depois, conseguimos fazer a nossa parte e estamos muito satisfeitos com a maneira como atuamos. No geral, foi uma grande noite.

    Questionado sobre a disputa pela artilharia da Copa, Mbappé evitou colocar metas individuais e reforçou a importância do coletivo.

    — Não sei quantos gols serão necessários. Sinceramente, não penso no prêmio de artilheiro. Para mim, o principal é que a equipe tenha uma identidade e esteja segura das suas forças. Sempre marquei gols em Copas do Mundo, isso nunca foi uma preocupação. Quero que a França continue crescendo porque, se quisermos conquistar o título, teremos desafios muito mais difíceis pela frente.

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    Além dos elogios à equipe, Mbappé comemorou a grande atuação de Ousmane Dembélé, que marcou pela primeira vez nesta Copa e participou ativamente da vitória.

    — Era importante para ele marcar. Nós queríamos isso, tentamos alimentá-lo durante o jogo. Ter um jogador como ele, único e especial, é algo que só traz benefícios para nós. Queremos ajudá-lo a se sentir confortável, independentemente da posição em que jogue. Hoje ele esteve muito bem em tudo o que fez, nas conduções, nas tomadas de decisão. Estamos muito felizes por ele.

    O que vem por aí para a França?

    Com a vitória por 3 a 0, a França ficou na liderança do Grupo I. Adversária na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), a Noruega está empatada em pontos com os Bleus. O time de Haaland bateu Senegal por 3 a 2 e tem um gol a menos de saldo. O confronto decide o vencedor do grupo.

    Mbappé comemora classificação da França na Copa do Mundo
    Mbappé comemora classificação da França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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