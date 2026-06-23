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Tchéquia x México: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 23:10
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As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Tchéquia e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Ficha do jogo

    CZE
    méxico escudo
    MEX
    3° rodada
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    Local
    Estádio Azteca, na Cidade do México, México
    Árbitro
    Onde assistir
    https://www.lance.com.br/onde-assistir/real-madrid-x-juventus-onde-assistir-ao-jogo-do-mundial-de-clubes.html Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Tchéquia entra em campo pressionada na busca por uma vaga na próxima fase. Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas, os tchecos ocupam a terceira colocação da chave após a derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul e o empate por 1 a 1 diante da África do Sul.

    A equipe comandada por Miroslav Koubek sabe que uma vitória pode ser decisiva na luta pela classificação. Para isso, aposta na experiência do volante Vladimír Darida e no faro de gol do atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

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    Do outro lado, o México chega tranquilo para a rodada final. Com duas vitórias em dois jogos, os anfitriões já garantiram a liderança do Grupo A e a classificação antecipada para as oitavas de final.

    Mesmo com a vaga assegurada, a equipe de Javier Aguirre quer manter os 100% de aproveitamento diante de sua torcida. O destaque segue sendo o experiente centroavante Raúl Jiménez, além da solidez defensiva demonstrada nas duas primeiras partidas da competição.

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    Tudo sobre República Tcheca x México (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Tchéquia 🆚 México
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo A

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México
    📺 Onde assistir: CazéTV

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Tchéquia
    Matej Kovár; Tomáš Holeš, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek e Alexandr Sojka; Adam Hložek e Patrik Schick.
    Técnico: Miroslav Koubek.

    🟢 México
    Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo; Julián Quiñónez e Raúl Jiménez.
    Técnico: Javier Aguirre.

    As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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