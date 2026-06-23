Tchéquia x México: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

Tchéquia e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo CZE MEX 3° rodada Copa do Mundo Data e Hora quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília) Local Estádio Azteca, na Cidade do México, México Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

A Tchéquia entra em campo pressionada na busca por uma vaga na próxima fase. Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas, os tchecos ocupam a terceira colocação da chave após a derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul e o empate por 1 a 1 diante da África do Sul.

A equipe comandada por Miroslav Koubek sabe que uma vitória pode ser decisiva na luta pela classificação. Para isso, aposta na experiência do volante Vladimír Darida e no faro de gol do atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

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Do outro lado, o México chega tranquilo para a rodada final. Com duas vitórias em dois jogos, os anfitriões já garantiram a liderança do Grupo A e a classificação antecipada para as oitavas de final.

Mesmo com a vaga assegurada, a equipe de Javier Aguirre quer manter os 100% de aproveitamento diante de sua torcida. O destaque segue sendo o experiente centroavante Raúl Jiménez, além da solidez defensiva demonstrada nas duas primeiras partidas da competição.

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Tudo sobre República Tcheca x México (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Tchéquia 🆚 México

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo A

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Tchéquia

Matej Kovár; Tomáš Holeš, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Lukáš Červ, Michal Sadílek e Alexandr Sojka; Adam Hložek e Patrik Schick.

Técnico: Miroslav Koubek.

🟢 México

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo; Julián Quiñónez e Raúl Jiménez.

Técnico: Javier Aguirre.

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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