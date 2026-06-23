Dê suas notas: Portugal goleia Uzbequistão com show de Cristiano Ronaldo Camisa 7 quebra recorde mundial e comanda recuperação lusa no Grupo K

Após uma estreia turbulenta, a seleção de Portugal deu a resposta que o seu torcedor tanto esperava. Com uma atuação avassaladora desde os minutos iniciais, os comandados de Roberto Martínez golearam o Uzbequistão por 5 a 0, assegurando três pontos vitais e saldo de gols cheio na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

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Cristiano Ronaldo celebra gol histórico que o isolou na artilharia de Portugal em Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Como foi a partida?

Portugal dominou a partida do início ao fim e resolveu o confronto ainda no primeiro tempo com uma atuação avassaladora em Miami. Logo aos seis minutos, Vitinha cruzou na medida e Cristiano Ronaldo cabeceou firme para abrir o placar, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar em seis edições de Copa do Mundo. A pressão continuou intensa e, aos 16 minutos, Nuno Mendes ampliou com uma cobrança de falta precisa. Pouco depois, após Bruno Fernandes recuperar a posse de bola no campo de ataque, o meia serviu o camisa 7, que demonstrou a frieza habitual cara a cara com o goleiro Nematov para decretar o 3 a 0 antes do intervalo.

Na etapa complementar, os comandados de Roberto Martínez mantiveram o controle absoluto do ritmo de jogo e transformaram a vitória em goleada. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo tentou um chute de letra e a bola acabou desviando no zagueiro Khusanov antes de entrar, sendo assinalado gol contra. Para fechar o massacre por 5 a 0, Semedo recebeu grande lançamento na ponta direita e cruzou rasteiro para Rafael Leão empurrar para o fundo das redes, garantindo o triunfo que deu tranquilidade e saldo positivo para Portugal na briga pela classificação no Grupo K.

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Com a vitória, Portugal salta para os quatro pontos na tabela de classificação, ocupando a vice-liderança do Grupo K. A Colômbia, que venceu seu primeiro jogo, enfrenta na noite de hoje a RD Congo. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em uma autêntica decisão pelo topo da chave. No mesmo horário, Uzbequistão e RD Congo cumprem tabela buscando uma sobrevida na competição.