Gols perdidos por Cristiano Ronaldo chocam torcedores: 'Inacreditável' Atacante foi destaque de partida de Portugal na Copa do Mundo

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0, nesta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. No confronto, o atacante Cristiano Ronaldo foi o destaque da seleção portuguesa ao marcar dois gols. Contudo, o camisa 7 também ficou marcado por chances perdidas.

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Durante a partida, o atacante colecionou oportunidades para concretizar um hat-trick, mas não conseguiu convertê-las. Além dos dois gols marcados, Cristiano Ronaldo parou em duas oportunidades no goleiro Abduvokhid Nematov.

O atacante também desperdiçou chances ao não conseguir alcançar em bolas cruzadas na área adversária. Nas redes sociais, os lances do jogador repercutiram. Veja abaixo:

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INACREDITÁVEL O JOÃO FÉLIX



Cristiano Ronaldo com 2 gols, perto do hat-trick



João Félix recebe essa bola e NÃO TOCA PRA ELE pic.twitter.com/5ABSEa9e9a — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo perdeu , eu vi gol ali......



Ele poderia ter feito 3,4 gols hoje tranquilamente — Eldiablo171☠️🎱🎱🇦🇹🇦🇷 (@171Eldiablo) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo perdeu a chance de fazer o hat-trick. pic.twitter.com/mThjuf514r — Gab. (@bielerwgab) June 23, 2026

O goleiro virando Neuer pra evitar o terceiro gol do Cristiano Ronaldo



VAGABUNDO pic.twitter.com/fBC8PipAfF — Afrodite🌎 (@lifeglg) June 23, 2026

Lo que ha fallado Cristiano Ronaldo túpic.twitter.com/LVr3mLUhdk https://t.co/B9Auf56MIy — polilla (@fantasypolillas) June 23, 2026

Tradução: "O que falhou no Cristiano Ronaldo, tu".

esse goleiro de Uzbequistão é maluco — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal x Uzbequistão

Portugal começou a partida pressionando e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Bruno Fernandes teve duas boas oportunidades, enquanto Cristiano Ronaldo quase completou um cruzamento de Nuno Mendes dentro da área.

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A insistência portuguesa deu resultado aos seis minutos. Vitinha levantou a bola na primeira trave e Cristiano Ronaldo apareceu na frente da marcação para cabecear firme e abrir o placar. Com o gol, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo. Portugal seguiu melhor na partida e ampliou aos 16 minutos. Após falta sofrida por Pedro Neto na entrada da área, Nuno Mendes cobrou com precisão, sem chances para o goleiro Nematov, e fez o segundo da seleção portuguesa.

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Na sequência, foi a vez de Cristiano Ronaldo aparecer novamente. Portugal ampliou a vantagem após um erro na saída de bola do Uzbequistão. Bruno Fernandes recuperou a posse, conduziu o contra-ataque e encontrou Cristiano Ronaldo livre dentro da área. Cara a cara com o goleiro, CR7 marcou seu segundo na partida.

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Portugal seguiu controlando a partida no segundo tempo e transformou a vitória em goleada aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo tentou uma finalização de letra dentro da pequena área. A bola desviou duas vezes em Khusanov, zagueiro do Uzbequistão) antes de entrar, e o gol acabou sendo registrado como contra do zagueiro uzbeque. Antes disso, CR7 já havia levado perigo em uma jogada ensaiada de falta, na qual recebeu passe por cobertura de Bruno Fernandes e obrigou Nematov a fazer grande defesa.

Rafael Leão fechou a goleada portuguesa com um belo gol. Após lançamento preciso de Bruno Fernandes, Semedo apareceu nas costas da defesa e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por Cristiano Ronaldo e sobrou limpa para Leão, que não deu chances de defesa. Até os minutos finais, Portugal assustava. Por pouco, CR7 não conseguiu seu hat-trick.