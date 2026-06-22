Panamá x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As seleções do Grupo L se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

Panamá e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na segunda rodada do Grupo L na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo PAN CRO Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo L Data e Hora terça-feira, 23 de junho de 2026, às 20h (de Brasília) Local BMO Field, em Toronto, no Canadá Árbitro Pierre Atcho (GAB) Assistentes Boris Ditsoga (GAB) e Amos Abeigne Ndong (GAB) Var Nicolas Gallo (COL) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Panamá busca escrever um capítulo inédito em sua história nos Mundiais. A seleção ainda não venceu nenhuma partida em Copas do Mundo e estreou nesta edição com derrota por 1 a 0 para Gana.

Apesar do placar, os panamenhos tiveram mais posse de bola, finalizaram 11 vezes e criaram boas oportunidades, mas sofreram o gol nos acréscimos da etapa final. Após a partida, o técnico Thomas Christiansen lamentou o resultado e destacou que sua equipe produziu o suficiente para sair de campo com um desfecho melhor.

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A Croácia também entra pressionada depois de ser derrotada por 4 a 2 pela Inglaterra na primeira rodada. A equipe, que chegou invicta ao Mundial após as Eliminatórias, mostrou dificuldades defensivas, principalmente nas bolas paradas. O técnico Zlatko Dalić deixou claro que a seleção não pode cometer novos erros se quiser continuar viva na competição.

Mesmo vivendo um momento delicado, os croatas contam com a experiência de um elenco acostumado a grandes campanhas em Copas do Mundo. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a equipe aposta na liderança de Luka Modrić e no poder ofensivo de Petar Musa para buscar a recuperação.

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Tudo sobre Panamá x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Panamá 🆚 Croácia

Copa do Mundo 2026 – Grupo L

📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 20h (de Brasília).

📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Pierre Atcho (GAB)

🚩 Assistentes: Boris Ditsoga (GAB) e Amos Abeigne Ndong (GAB)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Panamá

Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez.

Técnico: Thomas Christiansen.

🔴 Croácia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.

Técnico: Zlatko Dalić.

Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Panamá x Croácia

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