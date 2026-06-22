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Panamá x Croácia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções do Grupo L se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:00
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Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Panamá e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (23), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, na segunda rodada do Grupo L na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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  • Escudos de Panamá e Croácia para Palpites na Copa do Mundo

    Panamá x Croácia Palpite – Análise e odds (23/06)

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    Ficha do jogo

    PANAMA
    PAN
    CRO
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo L
    Data e Hora
    terça-feira, 23 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    Local
    BMO Field, em Toronto, no Canadá
    Árbitro
    Pierre Atcho (GAB)
    Assistentes
    Boris Ditsoga (GAB) e Amos Abeigne Ndong (GAB)
    Var
    Nicolas Gallo (COL)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Panamá busca escrever um capítulo inédito em sua história nos Mundiais. A seleção ainda não venceu nenhuma partida em Copas do Mundo e estreou nesta edição com derrota por 1 a 0 para Gana.

    Apesar do placar, os panamenhos tiveram mais posse de bola, finalizaram 11 vezes e criaram boas oportunidades, mas sofreram o gol nos acréscimos da etapa final. Após a partida, o técnico Thomas Christiansen lamentou o resultado e destacou que sua equipe produziu o suficiente para sair de campo com um desfecho melhor.

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    A Croácia também entra pressionada depois de ser derrotada por 4 a 2 pela Inglaterra na primeira rodada. A equipe, que chegou invicta ao Mundial após as Eliminatórias, mostrou dificuldades defensivas, principalmente nas bolas paradas. O técnico Zlatko Dalić deixou claro que a seleção não pode cometer novos erros se quiser continuar viva na competição.

    Mesmo vivendo um momento delicado, os croatas contam com a experiência de um elenco acostumado a grandes campanhas em Copas do Mundo. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a equipe aposta na liderança de Luka Modrić e no poder ofensivo de Petar Musa para buscar a recuperação.

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    Tudo sobre Panamá x Croácia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Panamá 🆚 Croácia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 20h (de Brasília).
    📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Pierre Atcho (GAB)
    🚩 Assistentes: Boris Ditsoga (GAB) e Amos Abeigne Ndong (GAB)
    🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Panamá
    Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez.
    Técnico: Thomas Christiansen.

    🔴 Croácia
    Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.
    Técnico: Zlatko Dalić.

    Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Panamá e Croácia se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Panamá x Croácia
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