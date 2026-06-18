Ibrahimovic comenta atuação de Harry Kane contra croácia: 'Não faria' Inglaterra é líder do grupo L, empatado em três pontos com Gana

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em Dallas, nos Estados Unidos, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo. O atacante Harry Kane marcou dois gols no confronto. O ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimovic comentou sobre a atuação do atacante inglês, e destacou uma ação no final do jogo.

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Kane fez dois gols, o primeiro foi um pênalti convertido, depois marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O centroavante também bloqueou uma finalização adversária dentro da área inglesa nos momentos finais do jogo.

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Zlatan Ibrahimovic rasga elogios à Harry Kane após dois gols na estreia (Reprodução)

Reconhecimento de Ibrahimovic à atuação de Harry Kane

Ibrahimovic participou da transmissão da Fox Sports. O ex-atacante sueco analisou que o bloqueio defensivo demonstra o perfil de liderança de Harry Kane na seleção inglesa:

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- Harry Kane marcou dois gols, mas o que eu mais gostei foi que ele bloqueou uma finalização dentro da própria área nos últimos minutos. Quando você vê um jogador desse nível defender daquela forma, vê o sacrifício. Ele quer vencer. Está preparado para fazer coisas que uma estrela normalmente não faria - afirmou Zlatan Ibrahimovic.

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Com dois gols, inglês busca artilharia

Harry Kane chegou a dez gols em Copas do Mundo. O atacante igualou Gary Lineker como maior artilheiro da Inglaterra na história do torneio. O camisa 9 atingiu 115 partidas pela seleção inglesa. Kane empatou com David Beckham na terceira posição entre os jogadores que mais atuaram pelo país. Wayne Rooney lidera com 120 jogos. Peter Shilton aparece em segundo lugar, com 125 partidas pela Inglaterra.

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A Inglaterra enfrentará Gana no dia 23 de junho, às 17h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo. A seleção inglesa jogará contra o Panamá em 27 de junho, às 18h (horário de Brasília), também pelo torneio.

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