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Que horas vai ser o jogo da Argentina na Copa do Mundo?

Messi e companhia enfrentam a Argélia nesta terça

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:57
Atualizado há 1 minutos
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Lionel Messi chega ao Estádio de Kansas para a estreia da Argentina (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi chega ao Estádio de Kansas para a estreia da Argentina (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Atual campeã, a Argentina estreia nesta terça-feira na Copa do Mundo. Messi e companhia entram em campo às 22h (de Brasília), no Estádio de Kansas, nos EUA, contra a Argélia, pelo Grupo J.

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    A Copa nos EUA, México e Canadá será a última do camisa 10 da Argentina, de 38 anos. Outro craque que se despede do torneio neste ano é o português Cristiano Ronaldo, cuja estreia é na quarta-feira, contra o Congo, às 14h (de Brasília), pelo Grupo K.

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    Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina sobrou, terminando na primeira colocação, com 38 pontos em 18 jogos: 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas. O segundo colocado foi o Equador, com 29, seguido pela Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai (todos com 28)

    Miniatura de Messi à venda em La Paz, na Bolívia (Foto: Marvin RECINOS / AFP)
    Miniatura de Messi à venda em La Paz, na Bolívia (Foto: Marvin RECINOS / AFP)

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    Gráfico mostra feitos das carreiras de Messi e de Cristiano Ronaldo (Reprodução)
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