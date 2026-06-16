Que horas vai ser o jogo da Argentina na Copa do Mundo? Messi e companhia enfrentam a Argélia nesta terça

Atual campeã, a Argentina estreia nesta terça-feira na Copa do Mundo. Messi e companhia entram em campo às 22h (de Brasília), no Estádio de Kansas, nos EUA, contra a Argélia, pelo Grupo J.

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Argentina vive a última Copa de Messi

A Copa nos EUA, México e Canadá será a última do camisa 10 da Argentina, de 38 anos. Outro craque que se despede do torneio neste ano é o português Cristiano Ronaldo, cuja estreia é na quarta-feira, contra o Congo, às 14h (de Brasília), pelo Grupo K.

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Nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina sobrou, terminando na primeira colocação, com 38 pontos em 18 jogos: 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas. O segundo colocado foi o Equador, com 29, seguido pela Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai (todos com 28)

Miniatura de Messi à venda em La Paz, na Bolívia (Foto: Marvin RECINOS / AFP)

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