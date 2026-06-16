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Messi joga? Argentina define escalação para a estreia na Copa do Mundo

Albiceleste encara a Argélia, pela 1ª rodada do Grupo J

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:13
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Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Com Lionel Messi em campo, o técnico Lionel Scaloni definiu a escalação da Argentina para a estreia na Copa do Mundo contra a Argélia. O treinador ainda não conta com suas principais peças 100% fisicamente, mas entra em campo com os melhores disponíveis para iniciar o torneio.

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    Com isso, a Argentina vai a campo com Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Almada; Messi e Lautaro Martínez. O comandante treinou com essa formação durante os últimos dias.

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    O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico é a única ausência na lista de relacionados, uma vez que se recupera de uma lesão leve na panturrilha. Julián Álvarez e Nahuel Molina aparecem no banco de reservas após não terem sido relacionados para os amistosos contra Honduras e Islândia.

    Com Messi, a Argentina luta pelo tetracampeonato da Copa do Mundo e iniciar o torneio de uma forma diferente de como foi em 2022. No último Mundial, a Albiceleste foi surpreendida pela Arábia Saudita e derrotada de virada por 2 a 1.

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    Técnico da Argentina, Scaloni faz sinal de positivo durante coletiva na Copa do Mundo
    Técnico da Argentina, Scaloni faz sinal de positivo durante coletiva na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Como a Argélia irá encarar a Argentina?

    A Argélia deve entrar em campo para encarar a Argentina com Luca Zidane, Achref Abada, Zineddine Belaid, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouri e Mohamed Amine Amoura.

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