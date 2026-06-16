Messi tem quantos gols em Copas do Mundo? Confira Atacante é o maior artilheiro da Seleção Argentina em Mundiais

Aos 38 anos, Lionel Messi possivelmente disputa a última Copa do Mundo de sua carreira. Campeão mundial com a Argentina na edição de 2022, o craque construiu uma trajetória histórica no torneio e acumula números que o colocam entre os maiores jogadores da história das Copas.

Aos 38 anos, Lionel Messi possivelmente disputa a última Copa do Mundo de sua carreira. Campeão mundial com a Argentina na edição de 2022, o craque construiu uma trajetória histórica no torneio e acumula números que o colocam entre os maiores jogadores da história das Copas.

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Até o momento, Messi participou de cinco edições do Mundial: Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022. Ao longo dessas campanhas, o camisa 10 argentino disputou 26 partidas, sendo 24 delas como titular.

Além da longevidade, os números impressionam. Messi marcou 13 gols em Copas do Mundo. Seu primeiro gol veio na edição de 2006, sua primeira Copa. Em 2010, apesar da campanha argentina até as quartas de final, passou em branco. Já em 2014, foi um dos grandes destaques do torneio e marcou quatro vezes, levando a Argentina até a final mas sendo derrotada pela Alemanha.

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Na Copa de 2018, na Rússia, balançou as redes apenas uma vez. Foi, porém, no Catar, em 2022, que viveu seu grande momento em Mundiais. Messi marcou sete gols, incluindo dois na histórica final contra a França, e liderou a Argentina na conquista do tricampeonato mundial.

Com 13 gols marcados, Messi é o maior artilheiro da história da seleção argentina em Copas do Mundo e o 4° maior da história das Copas do Mundo.

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Confira os gols marcados por Messi em Copas do Mundo:

Copa de 2006

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro (Fase de Grupos): 1 gol

Copa de 2010

Não marcou gols

Copa de 2014

Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina (Fase de Grupos): 1 gol Argentina 1 x 0 Irã (Fase de Grupos): 1 gol Argentina 3 x 2 Nigéria (Fase de Grupos): 2 gols

Copa de 2018

Argentina 2 x 1 Nigéria (Fase de Grupos): 1 gol

Copa de 2022

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (Fase de Grupos): 1 gol Argentina 2 x 0 México (Fase de Grupos): 1 gol Argentina 2 x 0 Polônia (Fase de Grupos): 1 gol Argentina 2 x 1 Austrália (Oitavas de Final): 1 gol Argentina 2 x 2 Holanda (4 x 3 nos pênaltis) (Quartas de Final): 1 gol Argentina 3 x 0 Croácia (Semifinal): 1 gol Argentina 3 x 3 França (4 x 2 nos pênaltis) (Final): 2 gols

Quando Messi estreou pela Seleção?

Aos 18 anos, Lionel Messi fez sua estreia pela seleção principal da Argentina, no dia 17 de agosto de 2005, em um amistoso contra a Hungria. O início de sua trajetória pela Albiceleste foi marcado por um episódio inusitado: após entrar em campo aos 18 minutos do segundo tempo, o então jovem atacante foi expulso com menos de um minuto de jogo por uma cotovelada em um adversário que o segurava durante uma disputa de bola.

Apesar do começo turbulento, Messi construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol de seleções. Desde aquela estreia, o camisa 10 soma 199 partidas pela Argentina, com impressionantes 117 gols marcados e 61 assistências.

Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

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