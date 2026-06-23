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Que horas é o jogo do Brasil amanhã (24) na Copa do Mundo?

Seleção Brasileira enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:43
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti
Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24), para disputar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia, em duelo que pode definir a liderança do Grupo C e o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti no mata-mata. A partida está marcada para 19h (horário de Brasília) e será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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    Que horas é Brasil x Escócia?

    • Jogo: Brasil x Escócia
    • Data: Quarta-feira, 24 de junho de 2026
    • Horário: 19h (de Brasília)
    • Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
    • Competição: Copa do Mundo de 2026 – 3ª rodada do Grupo C

    O que o Brasil precisa para se classificar?

    A Seleção Brasileira entra em campo com a situação confortável no Grupo C. Com quatro pontos, o time garante a classificação às oitavas de final com um empate diante da Escócia.

    Em caso de vitória, além da vaga, o Brasil confirma a liderança da chave e aguarda a definição do adversário na próxima fase.

    Se perder, a classificação dependerá do resultado de Marrocos x Haiti. Dependendo da combinação de resultados, a equipe brasileira ainda pode avançar em segundo lugar.

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    ➡️Copa do Mundo pode definir dois classificados e um eliminado nesta terça

    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Próximo adversário depende da posição no grupo

    A colocação final do Brasil também influencia o caminho no mata-mata. O primeiro colocado do Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final. Já o segundo lugar da chave terá pela frente o líder do Grupo F.

    Além da questão esportiva, o desempenho nesta quarta-feira também pode impactar os horários dos próximos jogos da Seleção, já que a tabela das oitavas prevê datas e horários diferentes para os classificados em primeiro e segundo lugar.

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    Com isso, Brasil e Escócia entram em campo em um duelo decisivo. Enquanto os brasileiros buscam confirmar a liderança e manter a invencibilidade na Copa do Mundo, os escoceses tentam surpreender para seguir vivos na briga por uma vaga no mata-mata.

    Escócia x Brasil
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