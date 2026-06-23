Que horas é o jogo do Brasil amanhã (24) na Copa do Mundo? Seleção Brasileira enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24), para disputar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia, em duelo que pode definir a liderança do Grupo C e o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti no mata-mata. A partida está marcada para 19h (horário de Brasília) e será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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O Brasil chega embalado após vencer o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada. Antes, a equipe empatou em 1 a 1 com Marrocos na estreia.

Que horas é Brasil x Escócia?

Jogo: Brasil x Escócia

Brasil x Escócia Data: Quarta-feira, 24 de junho de 2026

Quarta-feira, 24 de junho de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Hard Rock Stadium, Miami (EUA) Competição: Copa do Mundo de 2026 – 3ª rodada do Grupo C

O que o Brasil precisa para se classificar?

A Seleção Brasileira entra em campo com a situação confortável no Grupo C. Com quatro pontos, o time garante a classificação às oitavas de final com um empate diante da Escócia.

Em caso de vitória, além da vaga, o Brasil confirma a liderança da chave e aguarda a definição do adversário na próxima fase.

Se perder, a classificação dependerá do resultado de Marrocos x Haiti. Dependendo da combinação de resultados, a equipe brasileira ainda pode avançar em segundo lugar.

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Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Próximo adversário depende da posição no grupo

A colocação final do Brasil também influencia o caminho no mata-mata. O primeiro colocado do Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final. Já o segundo lugar da chave terá pela frente o líder do Grupo F.

Além da questão esportiva, o desempenho nesta quarta-feira também pode impactar os horários dos próximos jogos da Seleção, já que a tabela das oitavas prevê datas e horários diferentes para os classificados em primeiro e segundo lugar.

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Com isso, Brasil e Escócia entram em campo em um duelo decisivo. Enquanto os brasileiros buscam confirmar a liderança e manter a invencibilidade na Copa do Mundo, os escoceses tentam surpreender para seguir vivos na briga por uma vaga no mata-mata.

Escócia x Brasil

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