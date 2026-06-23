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Onde fica Uzbequistão, seleção que está na Copa do Mundo de 2026?

Seleção enfrenta Portugal pela segunda rodada do grupo K

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:34
Atualizado há 2 minutos
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Uzbequistão fez grande campanha nas Eliminatórias Asiáticas e vai à Copa do Mundo pela 1ª vez
Uzbequistão fez grande campanha nas Eliminatórias Asiáticas e vai à Copa do Mundo pela 1ª vez (Reprodução/UFA)

Portugal e Uzbequistão estão se enfrentando nesta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida vai marcando a primeira vitória portuguesa na competição, e conta com uma grande atuação de Cristiano Ronaldo, que fez seus primeiros gols na atual edição e chegou a 10 na história do torneio.

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    Onde fica o Uzbequistão?

    Bukhara, cidade do Uzbequistão
    <em>Bukhara, no Uzbequistão (Foto: Getty Images)</em>

    O Uzbequistão está localizado na Ásia Central e faz fronteira com Cazaquistão, Turcomenistão, Afeganistão, Tajiquistão e Quirguistão. O país possui cerca de 37 milhões de habitantes e tem como capital a cidade de Tashkent. Até 1991, integrou a União Soviética e conquistou sua independência após a dissolução do bloco. 

    O país abriga cidades históricas que tiveram papel fundamental na antiga Rota da Seda, caminho comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. Entre elas está Samarcanda, considerada uma das cidades mais antigas do mundo e um dos principais símbolos culturais.

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    No futebol, a seleção uzbeque vive o melhor momento de sua história. Presença constante nas competições asiáticas nos últimos anos, o país conquistou em 2026 sua primeira classificação para uma Copa do Mundo, feito que também representa o avanço das seleções da Ásia no cenário internacional.

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    Como o Uzbequistão chegou à Copa?

    Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo (Foto: Yuri Cortez/AFP)
    Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo (Foto: Yuri Cortez/AFP)

    A ascensão uzbeque rumo à Copa do Mundo começa em 2023, ano em que conquistam a Copa da Ásia Sub-23 em casa, revelando nomes como Abdukodir Khusanov e Abbosbek Fayzullaev. Desde então, os Lobos Brancos embalaram uma sequência positiva de bons resultados em amistosos, com campanhas sólidas na Copa da Ásia e nas Eliminatórias, além de atuações competitivas contra seleções do mesmo continente que estarão na Copa do Mundo, como Irã, Austrália e Catar. Mesmo com a eliminação dolorosa para os cataris nos pênaltis na Copa da Ásia, os uzbeques mantiveram o embalo rumo à inédita classificação.   

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    Na reta final das Eliminatórias, o Uzbequistão confirmou a vaga após a saída do técnico Srečko Katanec por problemas de saúde. Com o interino Timur Kapadze no comando, a seleção garantiu a classificação antecipada e fechou o ciclo conquistando também a Copa da Ásia Central, com vitória sobre o Irã na final. Já classificado para a Copa, o país contou com a chegada de Fabio Cannavaro como treinador e seguiu acumulando bons resultados em torneios amistosos, consolidando o melhor momento da história do futebol uzbeque. 

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