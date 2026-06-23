Ataque, criatividade e defesa: os melhores jogadores do Brasil na Copa, segundo a Fifa Entidade máxima do futebol divulga rankings por categorias

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Uma novidade para esta Copa do Mundo foi a criação dos "Power Rankings" (em português, rankings de poder) da Fifa. A entidade máxima do futebol passou a divulgar listas que classificam o desempenho dos jogadores em três aspectos principais: ataque, criatividade e defesa. Abaixo, o Lance! apresenta quem são os destaques da Seleção Brasileira.

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Melhores do Brasil na Copa, segundo a Fifa

Ataque: Vinícius Júnior

Autor do único gol do Brasil na estreia contra Marrocos e de mais um gol e uma assistência diante do Haiti, o astro Vini Jr lidera com sobras entre os brasileiros no quesito ataque, com classificação 7.17. Segundo a Fifa, o parâmetro ofensivo avalia "aqueles que conseguem executar ações de ataque decisivas nos momentos mais importantes dos jogos".

Até o início desta terça-feira (23), o atacante do Real Madrid também aparecia no top-5 da Copa do Mundo como um todo, atrás apenas do alemão Deniz Undav (8.95), do argentino Lionel Messi (8.35), do francês Kylian Mbappé (8.03) e do norueguês Erling Haaland (7.24).

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Melhores jogadores de ataque do Brasil na Copa:

Vini Jr (7.17)

Matheus Cunha (6.63)

Lucas Paquetá (5.02)

Vini Jr finaliza para marcar gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela Weiss / AFP)

Criatividade: Lucas Paquetá

O mais criativo da Seleção é Lucas Paquetá, com classificação 6.81. Titular nos dois jogos do Brasil, com ótima exibição contra o Haiti, o jogador do Flamengo se destacou no parâmetro que mede "atletas que conseguem unir visão de jogo e execução para desbloquear o ataque".

Apesar da superioridade entre os brasileiros, o rubro-negro ocupava apenas a 37ª posição geral da Copa do Mundo até o início desta terça. O líder isolado é o francês Michael Olise (8.14).

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Jogadores mais criativos do Brasil na Copa:

Lucas Paquetá (6.81)

Vini Jr (6.75)

Matheus Cunha (6.13)

Lucas Paquetá carrega o Brasil ao ataque, marcado por dois defensores de Marrocos (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Defesa: Casemiro

Criticado na estreia contra Marrocos, Casemiro voltou a ser o volante que conhecemos na vitória sobre o Haiti. Assim, tornou-se o melhor jogador do Brasil sob o ponto de vista defensivo, segundo o ranking da Fifa, pouco à frente do parceiro Bruno Guimarães. Entre os atletas de todos os países, é o 25º melhor da Copa do Mundo: classificação 6.5 para o veterano.

Até o início desta terça, o ranking defensivo era liderado pelo canadense Derek Cornelius (7.48), melhor entre os que "antecipam o perigo e fazem ações defensivas cruciais".

Melhores jogadores de defesa do Brasil na Copa:

Casemiro (6.5)

Bruno Guimarães (6.43)

Douglas Santos (6.28)

Casemiro, do Brasil, se atira para tentar parar ataque do Haiti (Foto: Darrian Traynor / AFP)

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Fifa explica: como funcionam os Power Rankings?

"O Power Ranking (Ranking de Poder) da Fifa é uma forma objetiva de medir o desempenho, baseada nos 'Dados de Desempenho Aprimorados da Fifa'.

As métricas selecionadas indicam um desempenho de sucesso em cada categoria. Primeiramente, todos os dados são normalizados para contextualizar o desempenho do jogador de acordo com o tempo em que esteve em campo e o tempo que sua equipe teve a posse de bola. Em seguida, as métricas são agrupadas em Grupos de Métricas, e uma pontuação de desempenho é calculada para cada grupo. Os Grupos de Métricas são então recalculados para gerar um Power Ranking final em cada categoria.

Os algoritmos por trás do Power Ranking da Fifa foram desenvolvidos pela equipe interna de Análise de Desempenho no Futebol da Fifa, sob a orientação de Arsène Wenger (ex-técnico do Arsenal) e do Grupo de Estudos Técnicos. Eles são totalmente automatizados, criados ao final de cada partida e atualizados continuamente durante o torneio.

Em cada partida, os jogadores são pontuados em relação a todos os outros jogadores da mesma partida. Isso permite que os jogadores que fazem a diferença em uma partida se destaquem.

Após cada partida, uma classificação atualizada do torneio é gerada, classificando cada jogador em relação a todos os outros jogadores do torneio. Isso proporciona aos fãs e especialistas de todo o mundo informações exclusivas sobre o desempenho dos jogadores no torneio."