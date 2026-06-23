VÍDEO: todos os gols do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
Atacante português chegou a 10 gols em Mundiais
Cristiano Ronaldo ampliou sua coleção de recordes na Copa do Mundo. Ao marcar dois gols na partida de Portugal e Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos da edição de 2026, o camisa 7 chegou a 10 gols em Mundiais e se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.
➡️Quantos gols Cristiano Ronaldo já marcou em Copas do Mundo?
O primeiro gol saiu logo aos seis minutos do primeiro tempo. Depois, o atacante voltou a marcar na etapa final, alcançando a marca de dez gols em Copas do Mundo.
Confira todos os gols de Cristiano Ronaldo na principal competição de seleções do futebol:
Alemanha 2006
Irã 0 x 2 Portugal- 17 de junho de 2006
O primeiro gol de Cristiano Ronaldo em Copas aconteceu de pênalti, aos 80 minutos, na vitória sobre o Irã pela fase de grupos.
África do Sul 2010
Portugal 7 x 0 Coreia do Norte- 21 de junho de 2010
Depois de um longo jejum pela seleção, Cristiano voltou a marcar em Copas ao fechar a goleada portuguesa sobre a Coreia do Norte.
Brasil 2014
Portugal 2 x 1 Gana
📅 26 de junho de 2014
Mesmo com Portugal eliminado na fase de grupos, Ronaldo deixou sua marca ao aproveitar um rebote e marcar diante de Gana.
➡️Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?
Rússia 2018
Portugal 3 x 3 Espanha
📅 15 de junho de 2018
Foi a atuação mais marcante de Cristiano Ronaldo em Copas. O português anotou um hat-trick: abriu o placar de pênalti, fez o segundo com chute rasteiro e empatou a partida nos minutos finais em uma cobrança de falta histórica.
Portugal 1 x 0 Marrocos
📅 20 de junho de 2018
Cinco dias depois, marcou de cabeça logo nos primeiros minutos e garantiu a vitória portuguesa.
➡️Qual é o único título que falta para Cristiano Ronaldo?
Catar 2022
Portugal 3 x 2 Gana
📅 24 de novembro de 2022
Cristiano converteu um pênalti e entrou para a história como o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo.
Estados Unidos, Canadá e México 2026
Portugal x Uzbequistão
📅 23 de junho de 2026
Cristiano abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes na etapa final. Com os dois gols, tornou-se o primeiro atleta da história a marcar em seis Copas do Mundo diferentes e chegou a dez gols na competição.
Todos os gols de Cristiano Ronaldo em Copas
- 2006: Irã (1)
- 2010: Coreia do Norte (1)
- 2014: Gana (1)
- 2018: Espanha (3) e Marrocos (1)
- 2022: Gana (1)
- 2026: Uzbequistão (2)
Total: 10 gols em seis edições da Copa do Mundo.
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