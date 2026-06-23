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VÍDEO: todos os gols do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

Atacante português chegou a 10 gols em Mundiais

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), comemora após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol contra o Uzbequistão pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)
O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), comemora após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol contra o Uzbequistão pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)

Cristiano Ronaldo ampliou sua coleção de recordes na Copa do Mundo. Ao marcar dois gols na partida de Portugal e Uzbequistão, pela segunda rodada da fase de grupos da edição de 2026, o camisa 7 chegou a 10 gols em Mundiais e se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.

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  • Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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    • ➡️Quantos gols Cristiano Ronaldo já marcou em Copas do Mundo?

    O primeiro gol saiu logo aos seis minutos do primeiro tempo. Depois, o atacante voltou a marcar na etapa final, alcançando a marca de dez gols em Copas do Mundo.

    Confira todos os gols de Cristiano Ronaldo na principal competição de seleções do futebol:

    Alemanha 2006

    Irã 0 x 2 Portugal- 17 de junho de 2006
    O primeiro gol de Cristiano Ronaldo em Copas aconteceu de pênalti, aos 80 minutos, na vitória sobre o Irã pela fase de grupos.

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    Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2006 — Foto: Alex Morton/Reuters
    Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2006 — Foto: Alex Morton/Reuters<br>

    África do Sul 2010

    Portugal 7 x 0 Coreia do Norte- 21 de junho de 2010

    Depois de um longo jejum pela seleção, Cristiano voltou a marcar em Copas ao fechar a goleada portuguesa sobre a Coreia do Norte.

    Gol &quot;sem querer&quot; contra a Coreia do Norte foi celebrado de modo discreto por Cristiano Ronaldo em 2010 — Foto: JEWEL SAMAD/AFP
    Gol "sem querer" contra a Coreia do Norte foi celebrado de modo discreto por Cristiano Ronaldo em 2010 — Foto: JEWEL SAMAD/AFP

    Brasil 2014

    Portugal 2 x 1 Gana
    📅 26 de junho de 2014

    Mesmo com Portugal eliminado na fase de grupos, Ronaldo deixou sua marca ao aproveitar um rebote e marcar diante de Gana.

    ➡️Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?

    Rússia 2018

    Portugal 3 x 3 Espanha
    📅 15 de junho de 2018

    Foi a atuação mais marcante de Cristiano Ronaldo em Copas. O português anotou um hat-trick: abriu o placar de pênalti, fez o segundo com chute rasteiro e empatou a partida nos minutos finais em uma cobrança de falta histórica.

    Portugal 1 x 0 Marrocos
    📅 20 de junho de 2018

    Cinco dias depois, marcou de cabeça logo nos primeiros minutos e garantiu a vitória portuguesa.

    ➡️Qual é o único título que falta para Cristiano Ronaldo?

    Catar 2022

    Portugal 3 x 2 Gana
    📅 24 de novembro de 2022

    Cristiano converteu um pênalti e entrou para a história como o primeiro jogador a marcar gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo.

    Cristiano Ronaldo - Portugal - Copa do Mundo 2022
    (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Estados Unidos, Canadá e México 2026

    Portugal x Uzbequistão
    📅 23 de junho de 2026

    Cristiano abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes na etapa final. Com os dois gols, tornou-se o primeiro atleta da história a marcar em seis Copas do Mundo diferentes e chegou a dez gols na competição.

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    Cristiano Ronaldo chuta e marca o seu segundo gol contra Uzbequistão, o terceiro de Portugal (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo chuta e marca o seu segundo gol contra Uzbequistão, o terceiro de Portugal (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

    Todos os gols de Cristiano Ronaldo em Copas

    • 2006: Irã (1)
    • 2010: Coreia do Norte (1)
    • 2014: Gana (1)
    • 2018: Espanha (3) e Marrocos (1)
    • 2022: Gana (1)
    • 2026: Uzbequistão (2)

    Total: 10 gols em seis edições da Copa do Mundo.

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