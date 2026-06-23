Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000? CR7 encerrou sua seca sem gols na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo esteve presente na partida da seleção portuguesa contra o Uzbequistão, nesta terça-feira. Somente no primeiro tempo, foram dois gols marcados.

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O atacante soma 975 gols e faltam 25 para chegar ao gol de número 1000. Aos 41 anos, é um dos seus principais desejos na carreira.

Os 973 gols de Cristiano Ronaldo estão distribuídos entre clubes e seleção. O maior número foi registrado pelo Real Madrid, onde marcou 450 vezes. O português também soma 145 gols pelo Manchester United, 101 pela Juventus, 129 pelo Al-Nassr, cinco pelo Sporting CP e 143 pela seleção de Portugal.

Caso mantenha sua média recente de gols, o astro português tem boas chances de atingir a marca histórica dos 1.000 ainda durante a temporada 2026/27.

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Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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Veja como foi a vitória de Portugal

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo e ganhou tranquilidade na briga pela classificação. Grande destaque da partida, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, encerrou um jejum de gols em Mundiais e ampliou o recorde de ser o único jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

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Com o resultado, a seleção portuguesa chega a quatro pontos e melhora seu saldo de gols antes da rodada decisiva da fase de grupos. A Colômbia, que venceu seus dois compromissos até aqui, lidera a chave com seis pontos.

Portugal volta a campo no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Colômbia. No mesmo dia e horário, o Uzbequistão encara a RD Congo.