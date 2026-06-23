Esposa de Cristiano Ronaldo compartilha imagem torcendo por Portugal Georgina Rodríguez assistiu o confronto da seleção portuguesa de casa

Georgina Rodríguez acompanhou de casa, pela televisão, o jogo de Portugal e o Uzbequistão pela Copa do Mundo, nesta terça-feira (23). Com camisão, a influenciadora compartilhou registros do momento nos stories do Instagram enquanto torcia pelo marido, Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'

Além das imagens assistindo ao jogo, Georgina mostrou o andamento de seu álbum de figurinhas da Copa e exibiu um chaveiro no formato do troféu do mundial. Ela também expôs que está viajando, ao compartilhar imagens em um jatinho particular na sequência.

WAGs da Copa

A ausência de Georgina nas arquibancadas não reduziu sua visibilidade na competição. Entre as WAGs, sigla em inglês para "Wives and Girlfriends" (esposas e namoradas de estrelas do esporte), ela figura como a mais destacada do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A influenciadora lidera o ranking de seguidoras do Instagram nessa categoria, com 73 milhões de seguidores. No campo financeiro, é também a mais bem paga; um levantamento de um perfil internacional projeta ganhos de US$ 716.000 por postagem patrocinada durante a Copa, valor equivalente a mais de R$ 3 milhões.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade