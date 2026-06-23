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Esposa de Cristiano Ronaldo compartilha imagem torcendo por Portugal

Georgina Rodríguez assistiu o confronto da seleção portuguesa de casa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:26
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Georgina torcendo para Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026
Georgina torcendo para Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Georgina Rodríguez acompanhou de casa, pela televisão, o jogo de Portugal e o Uzbequistão pela Copa do Mundo, nesta terça-feira (23). Com camisão, a influenciadora compartilhou registros do momento nos stories do Instagram enquanto torcia pelo marido, Cristiano Ronaldo.

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    Além das imagens assistindo ao jogo, Georgina mostrou o andamento de seu álbum de figurinhas da Copa e exibiu um chaveiro no formato do troféu do mundial. Ela também expôs que está viajando, ao compartilhar imagens em um jatinho particular na sequência.

    WAGs da Copa

    A ausência de Georgina nas arquibancadas não reduziu sua visibilidade na competição. Entre as WAGs, sigla em inglês para "Wives and Girlfriends" (esposas e namoradas de estrelas do esporte), ela figura como a mais destacada do torneio.

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    A influenciadora lidera o ranking de seguidoras do Instagram nessa categoria, com 73 milhões de seguidores. No campo financeiro, é também a mais bem paga; um levantamento de um perfil internacional projeta ganhos de US$ 716.000 por postagem patrocinada durante a Copa, valor equivalente a mais de R$ 3 milhões.

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    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem cinco filhos juntos (Foto: Reprodução/ Instagram)
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