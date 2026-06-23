Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores Última rodada nesta quarta-feira (24) define o caminho do Brasil no mata-mata

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti colocou a Seleção Brasileira na liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e deixou a definição da chave completamente aberta. Na última rodada, marcada para esta quarta-feira (24), o Brasil enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos e Haiti jogam simultaneamente. Os resultados das duas partidas definirão se a equipe comandada por Carlo Ancelotti avançará em primeiro, segundo ou terceiro lugar do grupo.

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O duelo contra a Escócia é decisivo porque o Brasil soma quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, enquanto os escoceses aparecem com três. Assim, uma vitória garante a liderança da chave independentemente do outro resultado. Em caso de empate ou derrota, a posição final da Seleção também dependerá do placar de Marrocos x Haiti e da aplicação dos critérios de desempate da Fifa.

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Além de definir o caminho do Brasil no mata-mata, a classificação também influencia a rotina de milhões de trabalhadores. Isso porque os horários das partidas eliminatórias mudam conforme a posição no grupo. Enquanto todos os jogos da fase de grupos foram disputados fora do horário comercial, parte dos confrontos do mata-mata está marcada para tardes de dias úteis, aumentando a possibilidade de negociações entre empresas e funcionários para acompanhar a Seleção.

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Como funcionam os critérios de desempate?

Se duas ou mais seleções terminarem empatadas em pontos, a Fifa utiliza, nesta ordem, os seguintes critérios:

Maior número de pontos nos confrontos diretos entre as equipes empatadas; Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Persistindo a igualdade, passam a valer os critérios gerais do grupo:

Melhor saldo de gols em todas as partidas; Maior número de gols marcados em todas as partidas; Melhor índice disciplinar, considerando cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.

Se ainda houver empate após todos esses critérios, a classificação é definida pela melhor posição no ranking da Fifa divulgado antes do início da Copa do Mundo.

Como a classificação do Brasil muda os horários dos jogos?

A definição da posição no Grupo C altera os dias e, principalmente, os horários dos confrontos do mata-mata.

Se o Brasil terminar em 1º lugar:

É o cenário com maior número de partidas em horário comercial ao longo da competição.

Segunda fase: segunda-feira (29), às 14h

Oitavas de final: domingo (5), às 17h

Quartas de final: sábado (11), às 18h

Semifinal: quarta-feira (15), às 16h

Final: sábado (18), às 18h

Se o Brasil terminar em 2º lugar:

A estreia no mata-mata acontece à noite, sem impacto direto no expediente, mas as fases seguintes voltam a ter jogos em dias úteis.

Segunda fase: segunda-feira (29), às 22h

Oitavas de final: sábado (4), às 14h

Quartas de final: quinta-feira (9), às 17h

Semifinal: terça-feira (14), às 16h

Final: sábado (18), às 18h

Se o Brasil terminar em 3º lugar:

Neste cenário, a Seleção enfrentaria a Alemanha logo na segunda fase. A partida seria no fim da tarde de uma segunda-feira.

Segunda fase: segunda-feira (29), às 17h30

Oitavas de final: sábado (4), às 18h

Quartas de final: quinta-feira (9), às 17h

Semifinal: terça-feira (14), às 16h

Final: sábado (18), às 18h

Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Qual cenário é melhor para quem trabalha?

Quem deseja assistir aos jogos sem depender de acordos com a empresa tende a ser favorecido pelo cenário em que o Brasil termina em 2º lugar, já que a estreia no mata-mata acontece às 22h, fora do horário de expediente.

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Por outro lado, caso a Seleção avance em 1º lugar, o primeiro jogo eliminatório será às 14h de uma segunda-feira, exigindo negociação com o empregador para quem quiser acompanhar a partida.

Independentemente da classificação, a final da Copa do Mundo 2026 está marcada para 18 de julho, um sábado, às 18h, o que elimina qualquer impacto sobre o expediente da maior parte dos trabalhadores.



Jogos do Brasil dão direito à folga?

Pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), partidas da Copa do Mundo não são consideradas feriados. Assim, empresas da iniciativa privada não são obrigadas a liberar funcionários durante os jogos.

A flexibilização do expediente depende de decisão do empregador ou de acordos internos, como banco de horas, compensação de jornada ou saída antecipada. Quem faltar sem autorização pode sofrer desconto salarial e até perder o descanso semanal remunerado.

No setor público, a situação pode ser diferente. No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura decretou ponto facultativo para servidores municipais a partir das 15h na quarta-feira (24), dia da partida entre Brasil e Escócia.

Escócia x Brasil

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