logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores

Última rodada nesta quarta-feira (24) define o caminho do Brasil no mata-mata

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 11:31
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)
Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti colocou a Seleção Brasileira na liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e deixou a definição da chave completamente aberta. Na última rodada, marcada para esta quarta-feira (24), o Brasil enfrenta a Escócia, enquanto Marrocos e Haiti jogam simultaneamente. Os resultados das duas partidas definirão se a equipe comandada por Carlo Ancelotti avançará em primeiro, segundo ou terceiro lugar do grupo.

continua após a publicidade
  • Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega

    Gol de Senegal pode ‘ajudar’ Brasil a se livrar de favorita ao título no mata-mata

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo

    Haaland ‘ignora’ França e minimiza duelo com Mbappé na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo

    Veja quais seleções mais levaram gols de Messi em Copas do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • O duelo contra a Escócia é decisivo porque o Brasil soma quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, enquanto os escoceses aparecem com três. Assim, uma vitória garante a liderança da chave independentemente do outro resultado. Em caso de empate ou derrota, a posição final da Seleção também dependerá do placar de Marrocos x Haiti e da aplicação dos critérios de desempate da Fifa.

    ➡️Quem avançou e quem caiu? Veja o panorama da Copa até aqui

    Além de definir o caminho do Brasil no mata-mata, a classificação também influencia a rotina de milhões de trabalhadores. Isso porque os horários das partidas eliminatórias mudam conforme a posição no grupo. Enquanto todos os jogos da fase de grupos foram disputados fora do horário comercial, parte dos confrontos do mata-mata está marcada para tardes de dias úteis, aumentando a possibilidade de negociações entre empresas e funcionários para acompanhar a Seleção.

    continua após a publicidade

    Como funcionam os critérios de desempate?

    Se duas ou mais seleções terminarem empatadas em pontos, a Fifa utiliza, nesta ordem, os seguintes critérios:

    1. Maior número de pontos nos confrontos diretos entre as equipes empatadas;
    2. Melhor saldo de gols nos confrontos diretos;
    3. Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

    Persistindo a igualdade, passam a valer os critérios gerais do grupo:

    1. Melhor saldo de gols em todas as partidas;
    2. Maior número de gols marcados em todas as partidas;
    3. Melhor índice disciplinar, considerando cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.

    Se ainda houver empate após todos esses critérios, a classificação é definida pela melhor posição no ranking da Fifa divulgado antes do início da Copa do Mundo.

    Como a classificação do Brasil muda os horários dos jogos?

    A definição da posição no Grupo C altera os dias e, principalmente, os horários dos confrontos do mata-mata.

    Se o Brasil terminar em 1º lugar:

    É o cenário com maior número de partidas em horário comercial ao longo da competição.

    • Segunda fase: segunda-feira (29), às 14h
    • Oitavas de final: domingo (5), às 17h
    • Quartas de final: sábado (11), às 18h
    • Semifinal: quarta-feira (15), às 16h
    • Final: sábado (18), às 18h

    Se o Brasil terminar em 2º lugar:

    A estreia no mata-mata acontece à noite, sem impacto direto no expediente, mas as fases seguintes voltam a ter jogos em dias úteis.

    • Segunda fase: segunda-feira (29), às 22h
    • Oitavas de final: sábado (4), às 14h
    • Quartas de final: quinta-feira (9), às 17h
    • Semifinal: terça-feira (14), às 16h
    • Final: sábado (18), às 18h

    Se o Brasil terminar em 3º lugar:

    Neste cenário, a Seleção enfrentaria a Alemanha logo na segunda fase. A partida seria no fim da tarde de uma segunda-feira.

    • Segunda fase: segunda-feira (29), às 17h30
    • Oitavas de final: sábado (4), às 18h
    • Quartas de final: quinta-feira (9), às 17h
    • Semifinal: terça-feira (14), às 16h
    • Final: sábado (18), às 18h
    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Qual cenário é melhor para quem trabalha?

    Quem deseja assistir aos jogos sem depender de acordos com a empresa tende a ser favorecido pelo cenário em que o Brasil termina em 2º lugar, já que a estreia no mata-mata acontece às 22h, fora do horário de expediente.

    continua após a publicidade

    Por outro lado, caso a Seleção avance em 1º lugar, o primeiro jogo eliminatório será às 14h de uma segunda-feira, exigindo negociação com o empregador para quem quiser acompanhar a partida.

    Independentemente da classificação, a final da Copa do Mundo 2026 está marcada para 18 de julho, um sábado, às 18h, o que elimina qualquer impacto sobre o expediente da maior parte dos trabalhadores.

    Jogos do Brasil dão direito à folga?

    Pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), partidas da Copa do Mundo não são consideradas feriados. Assim, empresas da iniciativa privada não são obrigadas a liberar funcionários durante os jogos.

    A flexibilização do expediente depende de decisão do empregador ou de acordos internos, como banco de horas, compensação de jornada ou saída antecipada. Quem faltar sem autorização pode sofrer desconto salarial e até perder o descanso semanal remunerado.

    No setor público, a situação pode ser diferente. No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura decretou ponto facultativo para servidores municipais a partir das 15h na quarta-feira (24), dia da partida entre Brasil e Escócia.

    Escócia x Brasil
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Escócia x Brasil @2.10

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Mboladinga durante chegada ao México (reprodução Instagram)
    Copa do MundoApós perder a estreia, torcedor 'estátua' chega à Copa e verá RD Congo x ColômbiaHá 43 minutos
    Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa
    Futebol InternacionalCristiano Ronaldo e Portugal tentam dar resposta após semana de polêmicasHá 54 minutos
    Copa do MundoTreinador do Uzbequistão fala sobre Portugal e revela: 'Há medo'Há 1 hora
    Harry Kane entra na luta pela artilharia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do MundoCraques em ação! Cristiano Ronaldo e Kane jogam hoje na Copa do MundoHá 1 hora
    Torcida da Jordânia assiste a partida da Copa (Foto: George SAIF / AFP)
    Copa do MundoTumulto durante transmissão de jogo da Copa deixa um morto na JordâniaHá 1 hora
    Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoQuem avançou e quem caiu? Veja o panorama da Copa até aquiHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega
    Gol de Senegal pode 'ajudar' Brasil a se livrar de favorita ao título no mata-mata
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Haaland 'ignora' França e minimiza duelo com Mbappé na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    Veja quais seleções mais levaram gols de Messi em Copas do Mundo
    Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Portugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (23/06)?
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)
    O francês Mbappé comemora gol marcado com a camisa da seleção na Copa do Mundo
    Argentina é a maior vítima de Mbappé na história das Copas do Mundo 
    Haaland supera Rekdal e se torna o maior artilheiro da Noruega na Copa do Mundo
    Cucurella Chelsea Mundial de Clubes
    Mulher de Cucurella é ameaçada de morte após ida do lateral ao Real Madrid
    cristiano ronaldo portugal
    Por que Portugal x Uzbequistão não vai passar na Globo?
    Argélia conquistou sua primeira vitória nesta Copa do Mundo de 2026 (Foto: EFE/EPA/BENJAMIN)
    Jordânia x Argélia: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo
    Messi e Cristiano Ronaldo em evento da Bola de Ouro (Foto: Reprodução / X)
    Quem é mais rico, Messi ou Cristiano Ronaldo? Compare a fortuna dos craques
    Suárez - Coletiva Uruguai
    Suárez abre o jogo sobre Uruguai na Copa: 'Devastados'
    Equipe do SBT para a cobertura da Copa do Mundo
    Qual jogo da Copa do Mundo passa no SBT hoje (23)?