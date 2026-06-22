Quantos gols Lionel Messi tem na carreira? Confira Gol sobre a Áustria, além de histórico em Copa, aproxima craque do milésimo

O gol marcado por Lionel Messi sobre a Áustria, além de isolar o atacante como maior artilheiro da história das Copas, também aproxima, ainda que só um pouco mais, o argentino à marca do milésimo em sua carreira. O tento desta segunda-feira foi o de número 916 em jogos oficiais do camisa 10 em seus 22 anos atuando como atleta profissional.

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Para igualar a marca alcançada por Pelé, Messi ainda precisa balançar as redes mais 84 vezes. Apesar de ser uma meta desafiadora, principalmente para um jogador que completará 39 anos em 24 de junho, a regularidade, capacidade técnica e longevidade do argentino indicam que o recorde segue ao seu alcance, desde que o craque veterano decida prolongar a carreira por mais algumas temporadas.

Messi comemora 17º gol em Copas do Mundo (Foto:Paul ELLIS / AFP)

O craque argentino possui uma incrível média de 0,78 gol por partida na carreira, projeção que indica que o milésimo gol pode chegar entre o fim de 2027 e início de 2028, caso siga em atividade e mantenha a frequência de tentos.

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Messi segue quebrando recordes em Copas do Mundo

O caminho para o milésimo gol do craque é pavimentado com vários recordes históricos. Ao entrar em campo contra a Argélia, Messi alcançou mais alguns:

Participações mais edições de Copa: tornou-se o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes da Copa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Partidas disputadas em Copa: alcançou 27 jogos no total, superando o recorde de 25 partidas do alemão Lothar Matthäus;

Minutagem em campo na Copa: Messi é o jogador com mais minutos em campo na história das Copas, ultrapassando os 2.216 minutos do italiano Paolo Maldini;

Participação em gols: com o hat-trick na estreia de 2026, ele chegou a 24 participações em gols (16 gols e 8 assistências), superando oficialmente o recorde de Pelé, que anotou 21 participações nos registros oficiais da FIFA.

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