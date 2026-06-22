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Conheça a luxuosa mansão em que Messi mora com esposa em Miami

Atacante chegou à aos Estados Unidos em 2023, quando estreou pelo Inter Mami

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/06/2026 14:42
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi mora em bairro de alta categoria em Miami (Foto: Reprodução)
Lionel Messi mora em bairro de alta categoria em Miami (Foto: Reprodução)

Atualmente Lionel Messi, ídolo histórico do Barcelona, atua pelo Inter Miami, da cidade de Miami, nos Estados Unidos. O argentino estreou pelo clube em julho de 2023. Visando um futuro no clube, Messi buscou a melhor opção para morar com a sua família.

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    • Hoje o atacante está representando a Seleção Argentina pela Copa do Mundo de 2026. Buscando um bicampeonato, Lionel Messi já garantiu aos companheiros, comissão e torcedores que essa será sua despedida da equipe nacional.

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    Mansão de Messi soma mais de mil metros quadrados (Foto: Divulgação)
    Mansão de Messi soma mais de mil metros quadrados (Foto: Divulgação)

    Conheça a mansão de Messi

    A mansão onde Lionel Messi e Antonela Roccuzzo vivem em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, tem uma suíte principal de 149 m², equipada com sala de estar integrada, cama king size estofada e decoração em estilo de boutique exclusiva. O imóvel fica no bairro Bay Colony, área voltada para moradores de altíssimo padrão na região metropolitana de Miami.

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    A propriedade foi adquirida por cerca de R$ 53 milhões e soma mais de 1.600 m² de área construída. São oito quartos, nove banheiros e garagem com capacidade para três veículos. A casa foi construída originalmente em 1988 e passou por reformas; o projeto de interiores é assinado pela designer Lori Morris.

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    Além da suíte, a mansão conta com cozinha equipada com utensílios profissionais voltados para alta gastronomia e áreas de convivência pensadas para integração entre os ambientes. A área externa inclui piscina e spa privativo.

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    Messi se transferiu para os Estados Unidos para defender o Inter Miami, clube com o qual atua atualmente. A mudança encerrou uma trajetória predominantemente europeia e alterou também a rotina de Antonela Roccuzzo e dos três filhos do casal. O jogador já sinalizou publicamente que pensa na aposentadoria. Oficializado de sua última Copa do Mundo, o atacante disputa o torneio "em casa".

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