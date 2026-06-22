Conheça a luxuosa mansão em que Messi mora com esposa em Miami
Atacante chegou à aos Estados Unidos em 2023, quando estreou pelo Inter Mami
Atualmente Lionel Messi, ídolo histórico do Barcelona, atua pelo Inter Miami, da cidade de Miami, nos Estados Unidos. O argentino estreou pelo clube em julho de 2023. Visando um futuro no clube, Messi buscou a melhor opção para morar com a sua família.
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Hoje o atacante está representando a Seleção Argentina pela Copa do Mundo de 2026. Buscando um bicampeonato, Lionel Messi já garantiu aos companheiros, comissão e torcedores que essa será sua despedida da equipe nacional.
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Conheça a mansão de Messi
A mansão onde Lionel Messi e Antonela Roccuzzo vivem em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, tem uma suíte principal de 149 m², equipada com sala de estar integrada, cama king size estofada e decoração em estilo de boutique exclusiva. O imóvel fica no bairro Bay Colony, área voltada para moradores de altíssimo padrão na região metropolitana de Miami.
A propriedade foi adquirida por cerca de R$ 53 milhões e soma mais de 1.600 m² de área construída. São oito quartos, nove banheiros e garagem com capacidade para três veículos. A casa foi construída originalmente em 1988 e passou por reformas; o projeto de interiores é assinado pela designer Lori Morris.
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Além da suíte, a mansão conta com cozinha equipada com utensílios profissionais voltados para alta gastronomia e áreas de convivência pensadas para integração entre os ambientes. A área externa inclui piscina e spa privativo.
Messi se transferiu para os Estados Unidos para defender o Inter Miami, clube com o qual atua atualmente. A mudança encerrou uma trajetória predominantemente europeia e alterou também a rotina de Antonela Roccuzzo e dos três filhos do casal. O jogador já sinalizou publicamente que pensa na aposentadoria. Oficializado de sua última Copa do Mundo, o atacante disputa o torneio "em casa".
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