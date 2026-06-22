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Sem Alisson, treino do Brasil tem Neymar em ritmo acelerado

Ancelotti começa a montar time titular para o jogo contra a Escócia, na quarta

PorMárcio IannaccaEnviado Especial
22/06/2026 12:48
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Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Neymar conversa com Ancelotti no treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira teve uma ausência e uma presença que chamaram atenção no treinamento desta segunda-feira (22), em Morristown. Enquanto o goleiro Alisson ficou fora da atividade aberta à imprensa por controle de carga, Neymar voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco e mostrou evolução física às vésperas do confronto contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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    • O camisa 10 participou de todas as atividades observadas pelos jornalistas no Columbia Park e demonstrou estar plenamente integrado ao grupo, trabalhando forte e com intensidade. Antes mesmo do início dos trabalhos, Neymar protagonizou uma cena curiosa ao lado de Carlo Ancelotti e Marquinhos. Os três conversaram por alguns minutos à beira do campo, atraindo os olhares de quem acompanhava o treinamento.

    Já Alisson não esteve presente nos 15 minutos liberados para a imprensa. O goleiro realizou um trabalho de controle de carga e sua ausência não preocupa a comissão técnica para a partida de quarta-feira (24), em Miami. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da CBF.

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    Os jornalistas conseguiram assistir de longe ao bate-papo inicial de Ancelotti e sua comissão técnica com os jogadores. Depois da conversa, o grupo se deslocou para o campo mais distante para realizar o aquecimento. Na sequência, os atletas foram divididos por coletes, mas sem qualquer sinalização de qual poderá ser a equipe titular diante dos escoceses.

    A principal mudança na escalação deve acontecer no ataque. Com Raphinha lesionado na parte posterior da coxa, Luiz Henrique aparece como favorito para assumir a vaga entre os titulares. Caso seja o escolhido, o Brasil deve enfrentar a Escócia com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Luiz Henrique e Matheus Cunha.

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    Além da questão técnica, Ancelotti também monitora a situação disciplinar de alguns jogadores. Casemiro e Douglas Santos estão pendurados com um cartão amarelo e correm o risco de desfalcar a Seleção no primeiro confronto do mata-mata caso sejam advertidos contra a Escócia. Ibañez está com um cartão, mas é reserva.

    O Brasil ainda realizará mais um treinamento no Columbia Park nesta terça-feira (23). Após a atividade, a delegação embarca para Miami às 15h (de Brasília), onde encerrará sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo.

    Alisson trabalha na academia no CT Columbia Park (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Alisson trabalha na academia no CT Columbia Park (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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