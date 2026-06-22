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Entenda por que a França precisa golear o Iraque no jogo da Copa do Mundo

Seleção francesa entra em campo nesta terça-feira (22) e quer vantagem no placar para evitar surpresas na rodada final

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
22/06/2026 05:05
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Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França entra em campo nesta terça-feira (22) para enfrentar o Iraque, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A equipe de Mbappé, Olise, Dembelé e companhia mira um resultado que vai além dos três pontos e precisa golear o rival no jogo de logo mais. E o motivo são os critérios de desempate da competição.

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    Após vencer o Senegal por 3 a 1 na estreia, os franceses enfrentam a seleção iraquiana, que sofreu uma goleada da Noruega por 4 a 1. Na tabela, a equipe de Erling Haaland leva uma vantagem sobre a França porque tem um saldo de gols a mais (+3 contra +2). Agora, o time comandado por Didier Deschamps precisa de um placar largo para equiparar, no mínimo, o feito dos noruegueses e seguir na briga pela liderança do Grupo I.

    Nesta edição, a Fifa determinou que o primeiro critério de desempate na fase de grupos é o confronto direto entre as seleções. França e Noruega se enfrentam apenas na última rodada e, se chegarem empatadas com seis pontos cada, essa regra não surtirá efeito, uma vez que qualquer vencedor chegaria a nove pontos e ficaria com a liderança da chave. Por isso, o segundo método usado pelo torneio para desempatar é o saldo de gols de cada país. E é neste recorte que surge a necessidade de golear o Iraque no jogo desta terça-feira.

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    Se a França chegar à terceira rodada com um saldo de gols maior que a Noruega, a equipe de Deschamps garante a primeira colocação do grupo apenas com um empate. Justamente porque os times poderiam terminar empatados em pontos (nesta simulação seriam sete pontos para cada), mas os franceses levariam vantagem no critério de saldo de gols como desempate.

    O cenário, claro, é uma hipótese. Antes disso, a seleção precisa garantir os três pontos contra o Iraque. Ainda há outras possibilidades, como um empate ou vitória de Senegal sobre a Noruega, o que tornaria o caminho da França ainda mais tranquilo caso vença seu duelo contra os iraquianos.

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    Pela disparidade técnica entre os times, a expectativa é que a seleção de Mbappé chegue com seis pontos na rodada final, mas o mesmo não é garantido para a Noruega. O duelo contra Senegal promete equilíbrio e a vitória pode terminar para qualquer um dos dois lados.

    Como a França jogará antes, o objetivo da seleção é fazer o placar mais largo possível contra os iraquianos para garantir vantagem no saldo de gols. A bola rola às 18h (horário de Brasília), enquanto Noruega e Senegal se enfrentam às 21h (de Brasília).

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    Veja a tabela do Grupo I da Copa do Mundo

    #SELEÇÃOPONTOSJOGOSVITÓRIASEMPATESDERROTASSG

    1

    NORUEGA

    3

    1

    1

    0

    0

    +3

    2

    FRANÇA

    3

    1

    1

    0

    0

    +2

    3

    SENEGAL

    0

    1

    0

    0

    1

    -2

    4

    IRAQUE

    0

    1

    0

    0

    1

    -3

    Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)

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