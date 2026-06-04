Qual seleção é favorita para ganhar a Copa do Mundo? Vote
Dentre as seis principais equipes, vote em quem pode ser a possível campeã
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Já estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 e os palpites sobre quem deve levantar a taça já estão rolando. Dentre as candidatas ao título, figuram as seis melhores ranqueadas pela Fifa: França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Portugal e Brasil.
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➡️Copa do Mundo em números: confira os rankings das seleções participantes
Para você, qual delas tem mais chances de levar o troféu para casa? Vote no seu possível campeão
Veja o quadro dos campeões de Copa do Mundo:
- 1.Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- 2.Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
- 3.Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
- 4.Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)
- 5.França: 2 títulos (1998, 2018)
- 6.Uruguai: 2 títulos (1930, 1950)
- 7.Espanha: 1 título (2010)
- 8.Inglaterra: 1 título (1966)
➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
Confira também os placares de todas as finais de Copa do Mundo até hoje:
- 1930: Uruguai 4 x 2 Argentina
- 1934: Itália 2 x 1 Tchecoslováquia
- 1938: Itália 4 x 2 Hungria
- 1950: Uruguai 2 x 1 Brasil
- 1954: Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria
- 1958: Brasil 5 x 2 Suécia
- 1962: Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia
- 1966: Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental
- 1970: Brasil 4 x 1 Itália
- 1974: Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda
- 1978: Argentina 3 x 1 Holanda
- 1982: Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental
- 1986: Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental
- 1990: Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina
- 1994: Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália (Pênaltis)
- 1998: França 3 x 0 Brasil
- 2002: Brasil 2 x 0 Alemanha
- 2006: Itália 1 (5) x (3) 1 França (Pênaltis)
- 2010: Espanha 1 x 0 Holanda
- 2014: Alemanha 1 x 0 Argentina
- 2018: França 4 x 2 Croácia
- 2022: Argentina 3 (4) x (2) 3 França (Pênaltis)
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