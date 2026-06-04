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Qual seleção é favorita para ganhar a Copa do Mundo? Vote 

Dentre as seis principais equipes, vote em quem pode ser a possível campeã

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
11:33
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Argentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraArgentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)
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Já estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 e os palpites sobre quem deve levantar a taça já estão rolando. Dentre as candidatas ao título, figuram as seis melhores ranqueadas pela Fifa: França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Portugal e Brasil. 

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Para você, qual delas tem mais chances de levar o troféu para casa? Vote no seu possível campeão 

Veja o quadro dos campeões de Copa do Mundo: 

  • 1.Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • 2.Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
  • 3.Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
  • 4.Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)
  • 5.França: 2 títulos (1998, 2018)
  • 6.Uruguai: 2 títulos (1930, 1950)
  • 7.Espanha: 1 título (2010)
  • 8.Inglaterra: 1 título (1966)

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Confira também os placares de todas as finais de Copa do Mundo até hoje:

  1. 1930: Uruguai 4 x 2 Argentina​
  2. 1934: Itália 2 x 1 Tchecoslováquia​
  3. 1938: Itália 4 x 2 Hungria​
  4. 1950: Uruguai 2 x 1 Brasil​
  5. 1954: Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria​
  6. 1958: Brasil 5 x 2 Suécia​
  7. 1962: Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia​
  8. 1966: Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental
  9. 1970: Brasil 4 x 1 Itália​
  10. 1974: Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda​
  11. 1978: Argentina 3 x 1 Holanda​
  12. 1982: Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental​
  13. 1986: Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental​
  14. 1990: Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina​
  15. 1994: Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália (Pênaltis)​
  16. 1998: França 3 x 0 Brasil​
  17. 2002: Brasil 2 x 0 Alemanha​
  18. 2006: Itália 1 (5) x (3) 1 França (Pênaltis)​
  19. 2010: Espanha 1 x 0 Holanda
  20. 2014: Alemanha 1 x 0 Argentina​
  21. 2018: França 4 x 2 Croácia​
  22. 2022: Argentina 3 (4) x (2) 3 França (Pênaltis)

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