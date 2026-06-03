Os 26 jogadores da Seleção Brasileira já foram convocados para a disputa da Copa do Mundo. Porém, algumas ausências de jogadores que estavam na pré-lista de Carlo Ancelotti levantam dúvidas sobre uma possível falta de algum deles em um momento decisivo do Brasil no torneio.

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Carlo Ancelotti orientando a Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimental/AFP)

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A estreia brasileira no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Até lá, a expectativa é que a equipe aproveite os dias de treinamento em Morristown para chegar à competição com o elenco completamente adaptado ao país-sede e nas melhores condições físicas para iniciar a caminhada em busca do hexacampeonato.

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Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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