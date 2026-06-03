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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Qual não convocado pode fazer mais falta para o Brasil na Copa? Vote

Escolha o jogador que mais poderia ajudar a Seleção no Mundial

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
12:35
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Seleção Brasileira decola rumo à Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme/CBF)
imagem cameraSeleção Brasileira decola rumo à Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme/CBF)
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Os 26 jogadores da Seleção Brasileira já foram convocados para a disputa da Copa do Mundo. Porém, algumas ausências de jogadores que estavam na pré-lista de Carlo Ancelotti levantam dúvidas sobre uma possível falta de algum deles em um momento decisivo do Brasil no torneio.

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Carlo Ancelotti orientando a Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimental/AFP)
Carlo Ancelotti orientando a Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimental/AFP)

O Lance quer saber qual jogador não convocado da Seleção você levaria para a Copa do Mundo. Vote em quem você chamaria: 

estreia brasileira no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Até lá, a expectativa é que a equipe aproveite os dias de treinamento em Morristown para chegar à competição com o elenco completamente adaptado ao país-sede e nas melhores condições físicas para iniciar a caminhada em busca do hexacampeonato.

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
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Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV GloboSBTCazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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