Enquete Lance!: Marrocos, Escócia ou Haiti: quem é o rival mais difícil do Brasil? Vote!

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está cada vez mais próxima. No próximo sábado (13), às 19h (horário de Brasília), o Brasil, que pertence ao Grupo C, entra em campo pela primeira vez nesta edição do torneio contra o Marrocos. O grupo ainda conta com as seleções do Haiti e Escócia.

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O Lance! quer saber qual seleção do grupo C você considera como sendo a mais difícil para o Brasil. Vote em qual seleção você escolheria como a mais complicada:

Cenário das seleções do Grupo C

Brasil

Pela 23ª vez, a Seleção Brasileira vai disputar uma Copa do Mundo. Para essa edição, a seleção chega com uma responsabilidade: evitar o maior jejum sem ganhar uma Copa na história. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem a complicada missão de trazer o hexa de volta para o território brasileiro após 24 anos.

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Para chegar ao torneio, a Amarelinha passou por algumas dificuldades. A principal delas foi encontrar o técnico ideal para comandar a equipe no Mundial. Desde a última Copa, em 2022, a Seleção teve quatro treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, por último, o italiano Carlo Ancelotti.

Com a dificuldade em encontrar o comando certo ideal para a equipe, o Brasil se classificou em quinto colocado, com 28 pontos, na eliminatória da Conmebol para a Copa. A título de comparação, a Seleção ficou dez pontos atrás da líder Argentina. Em geral, a Confederação Sul-Americana distribuiu seis vagas diretas para o Mundial, definidas após uma disputa em pontos corridos em ida e volta, em formato de liga.

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Desde que Ancelotti assumiu a Seleção Brasileira, no dia 5 de junho de 2025, a equipe realizou 11 jogos, com seis vitórias, dois empates e três derrotas. Ao todo foram marcados 19 gols e dez sofridos. Segundo o ranking da Fifa o Brasil é a sexta melhor seleção do mundo, atrás de França, Espanha, Argentina, Inglaterra e Portugal.

Marrocos

Marrocos, que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026, tenta consolidar sua força após uma grande competição e um surpreendente quarto lugar no Mundial do Catar, em 2022. Para esta edição, a seleção marroquina apostará num novo modelo de jogo e em jovens jogadores.

A seleção marroquina se prepara para a sua sétima Copa do Mundo, a terceira consecutiva. Os marroquinos garantiram a vaga ao golear o Níger por 5 a 0 e se tornaram os primeiros representantes africanos na Copa do Mundo. Mesmo com a classificação, Marrocos está envolvido em uma polêmica após a final da Copa África de Nações contra o Senegal. Em campo, os marroquinhos perderam a partida, mas, na justiça, eles conseguiram reverter a situação, e a Confederação Africana de Futebol (CAF) anulou o resultado da final de 2025 e declarou a seleção do Marrocos como campeã do torneio.

Dentre as seis participações de Marrocos em Copas do Mundo, a de 2022 é inegavelmente a melhor, com uma campanha até a semifinal. Antes do Catar, os marroquinos haviam avançado à fase de mata-mata apenas uma vez, em 1986.

Dentre todos os convocados pela seleção, o grande destaque fica para o lateral-direito Achraf Hakimi, jogador do PSG, que é grande protagonista de Marrocos.

Em confronto direto com a Seleção Brasileira, a vantagem fica com a amarelinha. Ao todo, foram disputados três jogos, com duas vitórias do Brasil e uma do Marrocos.

Haiti

Outro adversário do Brasil pelo grupo C, o Haiti retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única, participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

Para chegar à Copa do Mundo, o Haiti disputou três etapas válidas pelas Eliminatórias da Concacaf. Pela terceira fase, em um grupo com Honduras, Costa Rica e Nicarágua, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes do grupo. Após um empate entre Honduras e Costa Rica, o Haiti consagrou sua classificação superando a Nicarágua por 2 a 0, decretando o fim do jejum, que perdurou por 52 anos.

A atração principal da seleção haitiana para a Copa é Duckens Nazon, atacante de 32 anos que atua pelo Esteghlal FC, do Irã. Pelo Haiti, ele marcou 44 gols. Mesmo sofrendo com a parte física, e por isso não sendo mais titular com tanta constância, o atacante é a principal arma da equipe, mesmo vindo do banco de reservas.

Contra o Brasil, o Haiti disputou três partidas e perdeu todas. A última partida foi em 2016, pela Copa América, em que a Seleção Brasileira venceu por 6 a 1. Em todas as partidas, o Brasil marcou quatro gols ou mais.

Escócia

Adversário do Brasil nas Copas de 1974 e 1998 em fases de grupo, a Escócia reencontra a Seleção Brasileira, agora pelo grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Escocesa quer quebrar uma escrita negativa e alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história.

A equipe de Steve Clarke chega em baixa para a Copa do Mundo. Após participação ruim na última Eurocopa, em que terminou como lanterna do grupo A, com Alemanha, Suíça e Hungria, somando apenas um ponto em três partidas.

O destaque da equipe é McTominay vive grande momento no Napoli, da Itália. O meio-campista, de 29 anos, foi o grande destaque do título do campeonato italiano da temporada 24/25 e é a grande esperança da seleção para essa Copa do Mundo.

Outro fator é que, em confrontos diretos contra o Brasil, os escoceses nunca venceram. Ao todo são dez partidas, com oito vitórias da Seleção Brasileira e dois empates. A última partida entre as equipes foi em 2011, e o Brasil venceu por 2 a 0.

Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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