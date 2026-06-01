Qual seleção pode surpreender na Copa do Mundo? Vote!

O novo formato da Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, traz algumas seleções promissoras e amplia a possibilidade de "zebras" acontecerem. Entre as seleções apontadas como potenciais surpresas, destacam-se equipes asiáticas, africanas e sul-americanas que chegam ao torneio respaldadas por ciclos preparatórios bons, além de talentos individuais de grande relevância global.

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Por isso, o Lance! Quer saber: Na sua opinião, qual país pode surpreender na Copa do Mundo?

As Potências Emergentes da Ásia e África

O Japão surge como um dos nomes mais citados como surpresa devido à sua evolução técnica e tática da equipe. Durante o ciclo preparatório, a seleção nipônica registrou 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota nas Eliminatórias. Um dos grandes destaques foram os resultados em amistosos contra grandes seleções, como a vitória contra o Brasil, por 3 a 2, e diante da Inglaterra, por 1 a 0. Jogadores como o meio-campista Kubo, fundamental nas transições rápidas, e o goleiro Zion, são pilares da equipe.

Senegal também é apontada como uma possível candidata a grandes destaques, tendo em vista sua classificação de forma invicta nas Eliminatórias (7 vitórias e 3 empates). A equipe conta com a experiência de Sadio Mané, Koulibaly e Mendy, além de ter vencido Marrocos na final da Copa da África.

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Sul-americanos podem chegar longe na Copa

Foto: Marcos Pin / AFP

A Colômbia chega embalada por uma excelente campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminando na terceira colocação. O time de Nestor Lorenzo foi vice-campeão da última Copa América e conta com destaques como James Rodríguez, Jhon Arias e o atacante Luis Díaz, que brilha no futebol europeu.

Pela América do Sul, há também o Equador como uma das possíveis forças com capacidade de chegar longe na competição. A equipe conta com uma defesa de final de Champions League, com Hincapié e Willian Pacho, além do meio-campista Caicedo, do Chelsea, e o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo.

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Sob o comando de Haaland, Noruega fez Eliminatórias impecáveis

A Noruega volta ao Mundial após 28 anos com bastante moral, tendo vencido todos os seus 8 jogos nas Eliminatórias e marcado 37 gols. O grande trunfo é o centroavante Erling Haaland, que marcou 16 gols na fase classificatória, apoiado pela criatividade de Martin Ødegaard. A seleção norueguesa pode ser um possível adversário do Brasil e, embora ainda dependa muito de talentos individuais, os resultados recentes a colocam no radar.