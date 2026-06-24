Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (24)? Veja também a programação do dia

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira (24), a casa de Silvio Santos vai passar o jogo do Brasil, às 19h (de Brasília).

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Programação do dia

O SBT prepara uma programação especial nesta quarta-feira (24) para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto, marcado para as 19h (de Brasília), pode garantir a classificação da seleção brasileira às oitavas de final do torneio.

A cobertura terá início às 16h20 com o programa "Torcida SBT", apresentado por Tiago Leifert. A atração acompanhará os preparativos para a partida, incluindo a movimentação da delegação brasileira em Miami, local do jogo. O programa também contará com análises de Muricy Ramalho e Nadine Basttos, além de participações da equipe que acompanha a Seleção nos Estados Unidos.

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Tiago Leifert narra a Copa do Mundo no SBT (Foto: Reprodução/Instagram)

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Na sequência, às 18h10, entra no ar o "Vem pro Jogo", diretamente do Hard Rock Stadium. A atração mostrará os momentos finais da preparação para o confronto e a expectativa dos torcedores antes do início da partida.

A transmissão de Brasil x Escócia começa às 19h. A narração será de Galvão Bueno, acompanhado pelos comentaristas Mauro Beting e Alexandre Pato. A cobertura contará ainda com reportagens de Mauro Naves, André Hernan e João Venturi no estádio. Dos estúdios, Muricy Ramalho participará como comentarista especial, enquanto Nadine Basttos ficará responsável pelas análises de arbitragem.

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Após o apito final, o canal SBT Sports no YouTube exibirá mais uma edição do "Futlive", comandada por Renata Saporito e Pedrinho Mídia, com repercussão dos principais lances da partida.

Encerrando a programação do dia, o "Balanço da Copa" irá ao ar às 23h55, com apresentação de Wallace Neguerê e Carol Barcellos. O programa analisará os resultados da rodada e os desdobramentos do duelo entre Brasil e Escócia na sequência da competição.