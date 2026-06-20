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Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024

Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 16:43
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Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo
Equipe SBT para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rogerio Pallatta/SBT)

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento.

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    A goleada da seleção brasileira rendeu também os maiores números obtidos pela emissora em São Paulo e no Painel Nacional de Televisão em 2026. O resultado foi responsável por um incremento de 235% na performance da rede na comparação com as quatro sextas anteriores.

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    Considerando apenas a faixa da bola rolando, entre 21h31 e 23h30, a transmissão comandada por Galvão Bueno, que contou também com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato, Muricy Ramalho e Nadine Basttos teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos.

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    Na comparação com a primeira partida da seleção brasileira, disputada contra o Marrocos, o SBT aumentou a sua audiência média na principal metrópole do país em 5%. A emissora terceira colocada, por sua vez, perdeu 31% de seu público no mesmo comparativo, enquanto o quarto colocado viu sua audiência encolher 60%.

    Durante a exibição da partida, o SBT conquistou 710% mais telespectadores do que o canal terceiro colocado, que marcou apenas 1,44 ponto com uma novela bíblica e um filme. Enquanto a bola rolou na Filadélfia, 17,79% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na narração feita por Galvão Bueno.

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    No Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil x Haiti, ampliando a sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A emissora conquistou 497% mais público do que o canal terceiro colocado, que exibiu uma novela e um filme na faixa horária.

    Como foi Brasil x Haiti?

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

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    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)
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