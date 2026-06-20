Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024 Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento.

continua após a publicidade

➡️ Preocupações e elogios a Vini Jr: colunistas do Lance! analisam Brasil contra o Haiti

A goleada da seleção brasileira rendeu também os maiores números obtidos pela emissora em São Paulo e no Painel Nacional de Televisão em 2026. O resultado foi responsável por um incremento de 235% na performance da rede na comparação com as quatro sextas anteriores.

➡️ Neto cita jogador do Flamengo e aponta maior decepção da Copa do Mundo

Considerando apenas a faixa da bola rolando, entre 21h31 e 23h30, a transmissão comandada por Galvão Bueno, que contou também com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato, Muricy Ramalho e Nadine Basttos teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos.

continua após a publicidade

Na comparação com a primeira partida da seleção brasileira, disputada contra o Marrocos, o SBT aumentou a sua audiência média na principal metrópole do país em 5%. A emissora terceira colocada, por sua vez, perdeu 31% de seu público no mesmo comparativo, enquanto o quarto colocado viu sua audiência encolher 60%.

Durante a exibição da partida, o SBT conquistou 710% mais telespectadores do que o canal terceiro colocado, que marcou apenas 1,44 ponto com uma novela bíblica e um filme. Enquanto a bola rolou na Filadélfia, 17,79% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na narração feita por Galvão Bueno.

continua após a publicidade

No Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil x Haiti, ampliando a sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A emissora conquistou 497% mais público do que o canal terceiro colocado, que exibiu uma novela e um filme na faixa horária.

Como foi Brasil x Haiti?

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.