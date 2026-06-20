Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024
Equipes se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento.
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A goleada da seleção brasileira rendeu também os maiores números obtidos pela emissora em São Paulo e no Painel Nacional de Televisão em 2026. O resultado foi responsável por um incremento de 235% na performance da rede na comparação com as quatro sextas anteriores.
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Considerando apenas a faixa da bola rolando, entre 21h31 e 23h30, a transmissão comandada por Galvão Bueno, que contou também com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato, Muricy Ramalho e Nadine Basttos teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos.
Na comparação com a primeira partida da seleção brasileira, disputada contra o Marrocos, o SBT aumentou a sua audiência média na principal metrópole do país em 5%. A emissora terceira colocada, por sua vez, perdeu 31% de seu público no mesmo comparativo, enquanto o quarto colocado viu sua audiência encolher 60%.
Durante a exibição da partida, o SBT conquistou 710% mais telespectadores do que o canal terceiro colocado, que marcou apenas 1,44 ponto com uma novela bíblica e um filme. Enquanto a bola rolou na Filadélfia, 17,79% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na narração feita por Galvão Bueno.
No Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil x Haiti, ampliando a sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A emissora conquistou 497% mais público do que o canal terceiro colocado, que exibiu uma novela e um filme na faixa horária.
Como foi Brasil x Haiti?
Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.
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A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.
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Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.
Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.