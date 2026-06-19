Saiba as equipes de transmissão da Globo, SBT e CazéTV para Brasil x Haiti As três emissoras tem os direitos da partida

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19) às 21h30 (de Brasília) na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e enfrenta o Haiti. O duelo, que será disputado na Filadélfia, será exibido em três emissoras: CazéTV, Globo e SBT, e as equipes de transmissão já estão definidas.

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A CazéTV, detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá Luis Felipe Freitas na narração e os comentários de Casimiro Miguel e Fernando Campos. Além deles, nomes como Fernanda Gentil, Ju Cabral, Romário, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Diogo Defante também estarão envolvidos na partida.

Na transmissão da Globo, que possui 55 jogos da competição, Everaldo Marques será a voz da narração e Ana Thaís Matos, Cris Rozeira, Denilson e Junior serão os responsáveis pelos comentários. A exibição do Sportv será feita com a voz de Luiz Carlos Jr e análises de Ricardinho e Eric Faria. Na Ge TV, Jorge Iggor dará voz à partida e os comentários serão feitos por Luana Maluf e Jorginho Frello, jogador do Flamengo.

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O SBT vai passar o jogo da Seleção Brasileira com Galvão Bueno na narração, e Mauro Beting e Alexandre Pato nos comentários. Muricy Ramalho participará de forma especial e Nadine Basttos fará as análises de arbitragem, ambos dos estúdios da emissora. Mauro Naves, André Hernan e João Venturi serão os nomes da reportagem.

Brasil empatou com Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Danilo, da Seleção Brasileira, elogia Endrick e diz: 'Joia rara'

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A dois dias do segundo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o defensor Danilo fez questão de destacar a importância de Endrick para o presente e o futuro da equipe nacional. Em entrevista coletiva na última quarta-feira (17), o experiente jogador saiu em defesa do jovem atacante e ressaltou o potencial decisivo do camisa 9, classificando-o como uma "joia rara" do futebol brasileiro.

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O tema surgiu após declarações recentes de Casemiro sobre a necessidade de outros atletas assumirem mais protagonismo dentro da Seleção. Danilo lembrou a repercussão da fala do volante e afirmou que houve interpretações que talvez não refletissem exatamente a intenção do companheiro.

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— Acho que esse é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso. Até, obviamente, teve a entrevista do Casemiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para a interpretação. É justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível — afirmou.

Na sequência, Danilo fez questão de reforçar o valor de Endrick dentro do grupo comandado por Carlo Ancelotti e destacou características que tornam o atacante uma peça diferenciada.

— Agora, o Endrick é um jogador muito importante. É uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande — disse.

O lateral ainda foi além e descreveu situações vividas pelo atacante durante os treinamentos da Seleção, evidenciando a capacidade de Endrick de decidir jogadas de forma inesperada.

— É um jogador que tem estrela, meu amigo. O que acontece é as coisas, você não sabe porque ele faz gol. Então, assim, é um cara que, para a gente, a gente quer ter ele perto — detalhou.

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Danilo revelou que o jovem voltou a chamar atenção durante uma atividade fechada à imprensa realizada após o período de observação dos jornalistas.

— No treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, na terça (16), ele deu um chute que quase tirou o moleque do treino (Naneti, goleiro chamado para compor o elenco). Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da Seleção Brasileira — completou.

O defensor também ressaltou que a responsabilidade pelos resultados não deve ficar concentrada apenas nos atletas mais experientes. Segundo ele, o momento exige uma divisão de protagonismo dentro do elenco.

— Eu sempre falei algumas vezes que tudo o que acontece, muitas vezes, não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem quer que seja, não. Obviamente, nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos — finalizou.

A declaração acontece em um momento importante da campanha brasileira no Mundial. Na próxima sexta-feira (19), a Seleção enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. Após empatar na estreia, o Brasil ocupa a terceira colocação da chave, com um ponto conquistado. A Escócia lidera o grupo com três pontos, enquanto Marrocos também soma um ponto.

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