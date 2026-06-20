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Copa do Mundo: SBT Sports mostra como passageiros assistiram a Brasil e Haiti durante voo

Emissora transmitiu a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/06/2026 13:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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SBT Sports exibirá programa especial para Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)
SBT Sports exibirá programa especial para Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)

A paixão do brasileiro pelo futebol ganha novos cenários durante a Copa do Mundo. Mas o que acontece quando um jogo da Seleção Brasileira coincide com o horário de uma viagem? Neste domingo (21), o "SBT Sports" exibe uma reportagem mostrando como passageiros acompanharam a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti de forma pouco convencional: a bordo de um avião, durante um voo entre Porto Alegre e São Paulo.

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    • SBT revela como torcedores assistiram ao jogo do Brasil na Copa do Mundo durante voo (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    SBT revela como torcedores assistiram ao jogo do Brasil na Copa do Mundo durante voo (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

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    Copa do Mundo nos ares?

    Para contar essa história, a repórter Nina Galiotte embarcou em uma aeronave da Azul, companhia que transmite os jogos da Copa do Mundo em parte de sua frota, e acompanhou cada lance do confronto.

    Entre a expectativa antes da bola rolar, as reações durante a partida e a comemoração pelos gols da Seleção Brasileira, a reportagem mostra como a paixão pelo futebol acompanha os brasileiros a mais de 10 mil metros de altitude.

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    Ao longo da viagem, a equipe registra o clima de torcida dentro da aeronave, conversa com passageiros e tripulantes e revela como foi viver uma noite de Copa do Mundo longe do sofá, mas conectado à transmissão do SBT do início ao fim.

    A reportagem especial apresenta uma forma diferente de acompanhar o Mundial e mostra que, quando a Seleção entra em campo, qualquer lugar pode se transformar em arquibancada, evidenciando a paixão e a fissura do torcedor brasileiro pela equipe, independente do momento do coletivo.

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    Apresentado por Renata Saporito, o "SBT Sports" está em edição especial durante a Copa do Mundo, indo ao ar, ao vivo, das 7h30 às 8h30 (de Brasília), com reportagens exclusivas, bastidores e os principais destaques da competição.

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