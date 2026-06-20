Copa do Mundo: SBT Sports mostra como passageiros assistiram a Brasil e Haiti durante voo Emissora transmitiu a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti

A paixão do brasileiro pelo futebol ganha novos cenários durante a Copa do Mundo. Mas o que acontece quando um jogo da Seleção Brasileira coincide com o horário de uma viagem? Neste domingo (21), o "SBT Sports" exibe uma reportagem mostrando como passageiros acompanharam a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti de forma pouco convencional: a bordo de um avião, durante um voo entre Porto Alegre e São Paulo.

continua após a publicidade

SBT revela como torcedores assistiram ao jogo do Brasil na Copa do Mundo durante voo (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das quatro linhas

Copa do Mundo nos ares?

Para contar essa história, a repórter Nina Galiotte embarcou em uma aeronave da Azul, companhia que transmite os jogos da Copa do Mundo em parte de sua frota, e acompanhou cada lance do confronto.

Entre a expectativa antes da bola rolar, as reações durante a partida e a comemoração pelos gols da Seleção Brasileira, a reportagem mostra como a paixão pelo futebol acompanha os brasileiros a mais de 10 mil metros de altitude.

continua após a publicidade

➡️'Consequência': aponta PC Oliveira em lance que Messi poderia ter sido expulso

Ao longo da viagem, a equipe registra o clima de torcida dentro da aeronave, conversa com passageiros e tripulantes e revela como foi viver uma noite de Copa do Mundo longe do sofá, mas conectado à transmissão do SBT do início ao fim.

A reportagem especial apresenta uma forma diferente de acompanhar o Mundial e mostra que, quando a Seleção entra em campo, qualquer lugar pode se transformar em arquibancada, evidenciando a paixão e a fissura do torcedor brasileiro pela equipe, independente do momento do coletivo.

continua após a publicidade

Apresentado por Renata Saporito, o "SBT Sports" está em edição especial durante a Copa do Mundo, indo ao ar, ao vivo, das 7h30 às 8h30 (de Brasília), com reportagens exclusivas, bastidores e os principais destaques da competição.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.