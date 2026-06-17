Qual foi o resultado do jogo de Portugal na Copa do Mundo? Cristiano Ronaldo e companhia ficam no 1 a 1

A badalada estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo teve um sabor frustrante, em Houston, nos EUA. Isso porque a favorita seleção de Portugal não passou de um empate em 1 a 1 com a RD Congo, nesta quarta-feira. E o camisa 7 passou em branco, já que o gol da seleção europeia foi marcado por João Neve, o melhor em campo, ainda no primeiro tempo. Yoane Wissa deu números finais à partida.

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Com 973 gols na carreira, o experiente atacante português, que busca o milésimo, teve atuação das mais discretas nesta quarta-feira, com apenas uma finalização.

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Portugal tenta a reabilitação contra Uzbequistão

Na próxima rodada, Portugal tenta a reabilitação contra o Uzbequistão, na terça-feira, dia 23, às 14h (de Brasília), novamente em Houston. Já a RD Congo joga, em Guadalajara, no México, contra a Colômbia, no mesmo dia, às 23h.

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