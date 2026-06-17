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Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000?

O atacante pode diminuir o número nesta Copa do Mundo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 16:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), reage durante a partida de futebol contra a República Democrática do Congo pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)
O atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo (nº 07), reage durante a partida de futebol contra a República Democrática do Congo pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)

Cristiano Ronaldo inicia sua última Copa do Mundo com a chance de se aproximar de um feito histórico. Convocado por Portugal para o Mundial de 2026, o atacante de 41 anos chegou à competição com 973 gols na carreira profissional e precisa de apenas 27 para alcançar a marca de 1.000 tentos.

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    O craque português estreou nesta quarta-feira (17) diante da República Democrática do Congo pelo Grupo K, mas terminou a partida sem marcar, com apenas uma finalização. Portugal empatou por 1 a 1 e agora enfrenta Uzbequistão e Colômbia na fase de grupos.

    Após marcar duas vezes na conquista do Campeonato Saudita pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo alcançou 973 gols oficiais e segue na perseguição de uma das marcas mais emblemáticas da história do futebol.

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    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Os 973 gols de Cristiano Ronaldo estão distribuídos entre clubes e seleção. O maior número foi registrado pelo Real Madrid, onde marcou 450 vezes. O português também soma 145 gols pelo Manchester United, 101 pela Juventus, 129 pelo Al-Nassr, cinco pelo Sporting CP e 143 pela seleção de Portugal.

    Caso mantenha sua média recente de gols, o astro português tem boas chances de atingir a marca histórica dos 1.000 ainda durante a temporada 2026/27.

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