Quantos gols faltam para o Cristiano Ronaldo chegar ao gol 1000? O atacante pode diminuir o número nesta Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo inicia sua última Copa do Mundo com a chance de se aproximar de um feito histórico. Convocado por Portugal para o Mundial de 2026, o atacante de 41 anos chegou à competição com 973 gols na carreira profissional e precisa de apenas 27 para alcançar a marca de 1.000 tentos.



continua após a publicidade

➡️Qual é o único título que falta para Cristiano Ronaldo?

O craque português estreou nesta quarta-feira (17) diante da República Democrática do Congo pelo Grupo K, mas terminou a partida sem marcar, com apenas uma finalização. Portugal empatou por 1 a 1 e agora enfrenta Uzbequistão e Colômbia na fase de grupos.

Após marcar duas vezes na conquista do Campeonato Saudita pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo alcançou 973 gols oficiais e segue na perseguição de uma das marcas mais emblemáticas da história do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Os 973 gols de Cristiano Ronaldo estão distribuídos entre clubes e seleção. O maior número foi registrado pelo Real Madrid, onde marcou 450 vezes. O português também soma 145 gols pelo Manchester United, 101 pela Juventus, 129 pelo Al-Nassr, cinco pelo Sporting CP e 143 pela seleção de Portugal.

Caso mantenha sua média recente de gols, o astro português tem boas chances de atingir a marca histórica dos 1.000 ainda durante a temporada 2026/27.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.