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Primeiro hat-trick e recordes: por que a estreia de Messi na Copa de 2026 foi a melhor de sua carreira

Argentino estreia com hat-trick inédito e comanda triunfo da seleção sobre a Argélia

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 08:45
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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

A goleada da Argentina sobre a Argélia, orquestrada por Lionel Messi, na estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026 entra para a história da competição e do futebol mundial pelo feito do argentino, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas, ao lado de Klose, e tem tudo para se isolar no quesito. Para além deste feito, a partida marcou a melhor estreia do craque argentino em uma Copa do Mundo. Em todos os outros 26 jogos que havia disputado antes dessa edição, nunca antes chegou a marcar três vezes em um mesmo confronto.

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    • Para se ter ideia, essa foi a quarta vez, dentre as seis que houveram, que Lionel Messi marcou em sua primeira partida de uma edição de Mundial. Antes disso, fez um gol e deu uma assistência contra a Sérvia e Montenegro, na estreia dele na competição, em 2006; marcou um gol contra a Bósnia, na Copa do Brasil, em 2014, e outro contra a Arábia Saudita, no Catar, em 2022, mas nunca chegou a marcar duas ou mais vezes, até o dia 16 de junho de 2026.

    É o primeiro hat-trick da carreira de Messi na competição e se transformou na melhor estreia de sua trajetória em Copas. Isso porque, aos 38 anos de idade, ele não apenas liderou os atuais campeões do mundo, como também alcançou marcas históricas que reforçam seu lugar entre os maiores jogadores de todos os tempos do futebol.

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    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Jogadores com hat-trick em estreias de Copas

    Em sua sexta Copa do Mundo, Messi alcançou uma marca inédita na carreira ao anotar três gols em uma mesma partida. O desempenho também o colocou em um grupo seleto: desde a criação do torneio, já contando com o argentino, apenas 18 jogadores conseguiram marcar um hat-trick ou mais logo em seu primeiro jogo em uma edição do Mundial. Confira:

    1. Guillermo Stábile (Argentina): 3 gols em Argentina 6 x 3 México (19/07/1930)
    2. Conen (Alemanha): 3 gols em Alemanha 5 x 2 Bélgica (27/05/1934)
    3. Shiavio (Itália): 3 gols em Itália 7 x 1 Estados Unidos (27/05/1934)
    4. Wilimowski (Polônia): 4 gols em Brasil 6 x 5 Polônia (05/06/1938)
    5. Leônidas (Brasil): 3 gols em Brasil 6 x 5 Polônia (05/06/1938)
    6. Wetterstrom (Suécia): 3 gols em Suécia 8 x 0 Cuba (12/06/1938)
    7. Keller (Suécia): 3 gols em Suécia 8 x 0 Cuba (12/06/1938)
    8. Míguez (Uruguai): 3 gols em Uruguai 8 x 0 Bolívia (02/07/1950)
    9. Kocsis (Hungria): 3 gols em Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (17/06/1954)
    10. Just Fontaine (França): 3 gols em França 7 x 3 Paraguai (08/06/1958)
    11. Rensenbrink (Holanda): 3 gols em Holanda 3 x 0 Irã (03/06/1978)
    12. Dusan Bajevic (Iugoslávia): 3 gols em Iugoslávia 9 x 0 Zaire (18/06/1974)
    13. Kiss (Hungria): 3 gols em Hungria 10 x 1 El Salvador (15/06/1982)
    14. Batistuta (Argentina): 3 gols em Argentina 4 x 0 Grécia (21/06/1994)
    15. Klose (Alemanha): 3 gols em Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (01/06/2002)
    16. Müller (Alemanha): 3 gols em Alemanha 4 x 0 Portugal (16/06/2014)
    17. Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 gols em Portugal 3 x 3 Espanha (15/06/2018)
    18. Messi (Argentina): 3 gols em Argentina 3 x 0 Argélia (16/06/2026)

    Dono de diversos recordes, agora Messi está a um gol de se tornar, de forma isolada, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, algo que parece ser questão de tempo e que pode acontecer na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, contra a Áustria, em Dallas. As duas seleções estão com três pontos no grupo J e o confronto pode encaminhar uma delas para o mata-mata da competição.

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