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Quantos gols faltam para Messi chegar ao gol número mil?

Messi fez hat-trick contra Argélia na Copa e iniciou contagem regressiva para os mil gols

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 07:00
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Messi comemora gol marcado em Argentina x Argélia ( Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol marcado em Argentina x Argélia ( Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi não cansa de surpreender o mundo. A mística do milésimo gol retornou a partir do hat-trick do atacante marcado na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. No Arrowhead Stadium, em Kansas City, Messi não iniciou sua sexta caminhada em Mundiais quebrando absolutamente todos os recordes que poderia na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Com os três tentos na rede, o craque argentino atingiu a marca de 912 gols oficiais em sua vitoriosa carreira por clubes e seleção.

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  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026

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    O Caminho de Messi para chegar ao milésimo gol

    Messi marca três em estreia da Argentina na Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Para alcançar o feito atingido por Pelé, Messi agora precisa de mais 88 tentos marcados. Embora o número pareça desafiador para um atleta de 38 anos e que irá completar 39 no dia 24 de junho, a longevidade e a eficiência do camisa 10 sugerem que o impossível é apenas uma questão de tempo e vontade do atacante.

    Atualmente, Messi possui contrato renovado com o Inter Miami até o fim de 2028, o que lhe garante, teoricamente, mais duas temporadas e meia de atividade em alto nível após o Mundial. Para chegar ao milésimo gol, o Lance! considerou a média de gols marcados pelo craque nas últimas três temporadas: 32,33.

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    Ou seja, se Messi repetir nas próximas duas temporadas e meia a mesma média de gols dos últimos três anos (32,33), precisando chegar a 88 gols, alcançaria o milésimo tento em meados, quando terá 41 anos.

    Considerando o fim do contrato com o Inter Miami em 2028, quando Messi completará 41 anos, o argentino precisará manter uma média superior a dos últimos três anos e fazer 35 gols em cada uma das próximas temporadas que jogar. Como já estamos no meio de 2026, o jogador precisaria de mais 16 tentos bem-sucedidos para manter a média anual.

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    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Essa meta é perfeitamente viável quando analisamos seu desempenho recente: em 2025, Messi viveu sua temporada mais artilheira em clubes dos últimos seis anos, balançando as redes 46 vezes em 49 jogos pelo time americano e 3 jogos pela Argentina. Se somarmos sua produção constante pela seleção argentina, a média se torna uma projeção realista para o "ET".

    Se o ídolo da Argentina mantiver a média de 0,78 gol por partida que sustenta em sua carreira oficial, a projeção indica que o gol de número 1.000 deve ser alcançado entre o final de 2027 e o início de 2028.

    Comparação de lendas: Messi vs. Cristiano Ronaldo

    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)

    Na eterna disputa pela hegemonia estatística entre os protagonistas do século XXI, Messi leva vantagem no quesito "tempo". O argentino alcançou a marca de 900 gols aos 38 anos e 267 dias, sendo quase um ano mais jovem que seu rival histórico, Cristiano Ronaldo, que atingiu o mesmo feito aos 39 anos e 213 dias.

    Embora o português ainda lidere em números absolutos, com 965 gols oficiais e já tendo ultrapassado o milésimo se contados os gols em amistosos, Messi inicia sua corrida final mostrando que ainda reúne condições de chegar à marca.

    ➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Messi segue quebrando recordes em Copas do Mundo

    O caminho para o milésimo gol do craque é pavimentado com vários recordes históricos. Ao entrar em campo contra a Argélia, Messi alcançou mais alguns:

    1. Participações mais edições de Copa: tornou-se o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes da Copa (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);
    2. Partidas disputadas em Copa: alcançou 27 jogos no total, superando o recorde de 25 partidas do alemão Lothar Matthäus;
    3. Minutagem em campo na Copa: Messi é o jogador com mais minutos em campo na história das Copas, ultrapassando os 2.216 minutos do italiano Paolo Maldini;
    4. Participação em gols: com o hat-trick na estreia de 2026, ele chegou a 24 participações em gols (16 gols e 8 assistências), superando oficialmente o recorde de Pelé, que anotou 21 participações nos registros oficiais da FIFA.

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