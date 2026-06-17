Messi inicia Copa do Mundo com futebol de Bola de Ouro e é exemplo para o mundo Messi assume artilharia do Mundial com três gols marcados

Isolado do grande centro do futebol, Lionel Messi iniciou a Copa do Mundo com o futebol de Bola de Ouro apresentado no Inter Miami em 2025. Contra a Argélia, que iniciou a competição como a 28ª melhor seleção do planeta pelo Ranking da Fifa, o maestro da equipe de Lionel Scaloni decidiu o confronto e brilhou com três gols marcados.

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➡️ Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Próximo de completar 39 anos, Messi é um exemplo para o mundo de que seu nível de performance não caiu com o passar dos anos. Na última terça-feira (16), o camisa 10 marcou pela primeira vez em sua carreira três gols em uma mesma partida de Copa do Mundo. E fez mais um jogo que pode se tornar emblemático, como foram suas atuações no Mundial de 2022 contra França, Croácia e Holanda.

Na comparação com Mbappé, Messi conseguiu ter mais ações com bola em seu jogo (57 x 37), chutes (6 x 4), mas também ações defensivas. No duelo contra a Argélia, o camisa 10 da Argentina conseguiu três recuperações de bola, duas divididas ganhas e um corte, enquanto o protagonista da França teve apenas duas recuperações de bola e duas faltas cometidas, segundo dados do "Sofascore".

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Na comparação com Vini Jr, Messi também teve mais ações com bola (57 x 52), mais finalizações (6 x 1) e mais ações defensivas. Na estreia do Brasil contra o Marrocos, o atacante do Real Madrid recuperou quatro bolas, mas perdeu a única dividida em que entrou e cometeu três faltas, de acordo com dados do "Sofascore".

Esses números ilustram a grande partida de Lionel Messi em busca do bicampeonato da Copa do Mundo com a Argentina. Apesar dos 38 anos, o craque segue sendo o ponto focal da equipe comandada por Scaloni, sendo a grande carta na manga do treinador da Albiceleste, mas também um "operário" que se dedica no momento defensivo para ajudar na recuperação de bola e recolocar seu time no ataque.

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Messi disputa bola com Bensebaini em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Messi joga futebol de Bola de Ouro

Quem não tem acompanhado Lionel Messi no Inter Miami talvez pense que o jogador não viva um grande momento. No entanto, o camisa 10 vem fazendo temporadas históricas com a equipe da Flórida, na Major League Soccer (MLS).

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Em 2025, Messi marcou 35 gols e contribuiu com 23 assistências em 34 partidas disputadas com o Inter Miami. Em uma campanha histórica, o argentino foi o responsável por tirar a equipe norte-americana da fila e dar o primeiro título da MLS da histórica do clube da Flórida.

Em 2026, o Inter Miami ocupa a vice-liderança da Conferência Leste em busca do bicampeonato da MLS, e Messi segue como protagonista. Em 14 jogos, o craque já marcou 12 gols e contribuiu com sete assistências.

Esses números mostram que Lionel Messi segue jogando um futebol de altíssimo nível, embora não esteja em um grande centro, como a Europa. No entanto, o atleta provou que pode fazer a diferença em qualquer situação, como em uma Copa do Mundo. E não existe palco maior no esporte do que o maior torneio de seleções.

Na estreia contra a Argélia, Messi não fez apenas três gols. Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo ao lado do ex-jogador alemão Miroslav Klose com 16 gols marcados. O jogador chegou a 17 vitórias com a Albiceleste na competição. E mostrou fome em vencer o torneio e igualar as façanhas de Ronaldo e Cafu, que conquistaram o Mundial em 1994 e 2002.

Identificação com multicampeão do tênis

Eleito melhor da partida, Messi revelou ter identificação no esporte o ex-tenista espanhol Rafael Nadal. O vencedor de 22 Grand Slams seguiu vencendo torneios até os 36 anos quando começou a sofrer com lesões e precisou aposentar aos 38 anos.

- Eu gosto de jogar. É minha paixão desde criança. Quando estou bem, dou o máximo. Estamos vendo agora a série de Rafa Nadal e me identifico muito, somos muito parecidos no sentido de querer dar o máximo e quero me sentir bem. Desfruto dessa maneira.

Apesar dos quase 39 anos, Messi parece não sentir a idade em campo e faz mágica quando ninguém mais pensa o que o camisa 10 pode ter escondido dentro de sua cartola. Mas o público soube que não dá para duvidar de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

Em campo, Messi estava leve, sorrindo e conduzindo seus companheiros rumo ao ataque e a vitória. Se a Copa do Mundo tiver que parar no colo da Argentina, o camisa 10 esquentará os debates sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos. Mas um debate cujo o próprio atleta não liga, assim como para recordes e estatísticas. O camisa 10 só pensa em títulos. Mas quem sabe um novo troféu não venha acompanhado com uma 9ª Bola de Ouro?

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