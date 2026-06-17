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Messi é o único jogador de linha da Argentina a não usar chuteira rosa; entenda

Camisa 10 foi destaque de Argentina x Argélia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 06:10
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Messi no aquecimento para Argentina x Argélia
Messi no aquecimento para Argentina x Argélia (Foto: AFP)

O atacante Lionel Messi estreou na Copa do Mundo de 2026 na última terça-feira (16). Na ocasião, ele foi o destaque da vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, ao marcar todos os gols do confronto. Durante o torneio, o camisa 10 irá usar um modelo de chuteira que se difere da maioria dos companheiros de equipe.

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    Diferentemente do restante da equipe argentina, que usará predominantemente modelos de cor rosa, por conta dos novos lançamentos das marcas patrocinadores, Messi usará uma especial. O craque usa a "El Último Tango", modelo fabricada pela Adidas, em homenagem a sexta e última participação do jogador na Copa do Mundo.

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    O modelo "El Último Tango" apresenta coloração predominantemente branca e azul, cores que remetem à bandeira argentina. Detalhes em dourado conferem um aspecto especial ao calçado. A Adidas desenvolveu a chuteira especificamente para o jogador, incorporando elementos que simbolizam sua conexão com a seleção argentina.

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    Messi
    Chuteira do Messi para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

    No elenco argentino, somente três atletas não aderiram aos modelos rosados: Messi, o goleiro Emiliano Martínez e o atacante Flaco López, que atua pelo Palmeiras. López iniciou a partida como reserva.

    A predominância de chuteiras rosas no torneio resulta de uma estratégia comercial coordenada pelas principais fabricantes de material esportivo. Cinco grandes empresas lançaram coleções especiais para a Copa do Mundo apostando em diferentes tonalidades de rosa: Nike, Adidas, Puma, New Balance e Skechers.

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    Odinga Nimako, membro da equipe global de calçados de futebol da Nike, explicou que a escolha por cores vibrantes tem como objetivo ampliar a confiança dos atletas e aumentar a visibilidade dos produtos. O rosa estabelece um contraste acentuado com o verde do gramado. Isso facilita a identificação tanto para espectadores presentes nos estádios quanto para aqueles que assistem às transmissões televisivas.

    Ben Warren, fundador da BW Boots UK, empresa especializada em chuteiras raras e clássicas que fornece calçados para diversos jogadores presentes no torneio, observou que não é a primeira vez que marcas concorrentes seguem uma mesma linha estética. Ele destacou que nesta Copa do Mundo a semelhança entre as tonalidades escolhidas é ainda mais evidente.

    A escolha das fabricantes acompanha previsões do setor de moda. Em 2024, a consultoria WGSN apontou o chamado "Fúcsia Elétrico" como uma das cores que ganhariam destaque em 2026. A influência se estendeu ao universo do futebol.

    A tendência das chuteiras rosas deve permanecer visível ao longo de toda a Copa do Mundo de 2026. As fabricantes desenvolveram coleções completas para a competição. Messi continuará utilizando o modelo "El Último Tango" durante sua participação no torneio, mantendo-se como exceção à tendência predominante.

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