Unai Simón, da Espanha, bate recorde histórico na Copa do Mundo
Goleiro ainda não foi vazado na atual edição da Copa
Unai Simón entrou para a história das Copas do Mundo. Na partida em que a Espanha venceu a Áustria e não sofreu gols, o camisa 23 alcançou a maior sequência sem ser vazado registrada por um goleiro no torneio, superando a marca do italiano Walter Zenga.
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O goleiro da seleção espanhola precisava de apenas 51 minutos sem ser vazado para ultrapassar Iker Casillas, campeão da Copa em 2010 com a La Roja, e virar o espanhol com mais minutos sem sofrer gols em Mundiais. Ao ficar o jogo todo, ele superou Zenga, que havia estabelecido o recorde em 1990.
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Este foi o quinto jogo seguido de Unai Simón, válido por Copa do Mundo, em que o arqueiro passa sem ser vazado, totalizando 518 minutos. Além dos quatro jogos da atual edição, ele foi titular no empate sem gols contra Marrocos, nas oitavas de final da Copa de 2022, contando 90 minutos e os acréscimos.
Unai Simón é considerado titular incontestável da seleção desde a Euro de 2021 e não perdeu o posto mesmo com o crescimento de David Raya, do Arsenal, um dos destaques da posição no mundo nos últimos anos.
Espanha segue forte
A Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a Áustria pelo placar de 3 a 0 e carimbou o passaporte para a próxima fase.
O adversário da seleção espanhola será definido ainda nesta quinta-feira. A "Fúria" cruzará na próxima fase com o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que jogarão às 20h (de Brasília).
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