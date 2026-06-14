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Preços desafiam torcedores, mas não diminuem clima de Copa nos estádios

Bebidas, lanches e artigos da Copa têm preços elevados em estádios

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
14/06/2026 12:00
Atualizado há 1 minutos
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Preços elevados de alimentos e artigos oficiais da Copa na estreia do Brasil (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
Preços elevados de alimentos e artigos oficiais da Copa na estreia do Brasil (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - A Copa do Mundo é um espetáculo que vai muito além dos 90 minutos. Ela envolve emoções, encontros entre culturas, coleções de lembranças e experiências que ficam marcadas para sempre na memória dos torcedores. Mas quem esteve no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, percebeu rapidamente que viver esse sonho tem um custo elevado.

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    • Antes mesmo de a bola rolar, muitos torcedores ouvidos pelo Lance! chamaram a atenção para os preços praticados dentro do estádio. A alimentação foi um dos pontos mais comentados. Quem decidiu fazer um lanche precisou preparar o bolso. Uma cerveja era vendida por US$ 16, cerca de R$ 82. Já o refrigerante custava US$ 6 (R$ 30) e a garrafa de água saía por US$ 5 (R$ 25).

    Tabela de preços dos alimentos nos estádios da Copa (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    Tabela de preços dos alimentos nos estádios da Copa (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

    — Tudo para assistir ao Brasil numa Copa do Mundo. Mas não esperava gastar tanto por aqui. Deixei para comer algo no estádio... — comentou Ricardo Albuquerque, que viajou de Fortaleza para acompanhar o Brasil no Mundial e ficará até o último jogo da fase de grupos.

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    O refrigerante, no entanto, vinha acompanhado de um item que ajuda a amenizar a sensação de gasto excessivo. Os compradores recebiam um copo colecionável oficial de uma patrocinadora da Fifa, estampado com a data e o confronto daquele dia. O objeto faz parte da tradição dos Mundiais desde a Copa de 2010 e se transformou em peça disputada por colecionadores espalhados pelo mundo.

    — Tenho sete copos de Copas do Mundo. Foram seis no Catar e esse agora. Todo mundo quer um desse — revelou Felipe Moreira, comprando mais de uma unidade do copo comemorativo do confronto entre Brasil x Marrocos.

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    Entre as bebidas, o item mais caro encontrado era um coquetel alcoólico vendido em lata, comercializado por US$ 19, aproximadamente R$ 96. Nas opções de comida, os preços também assustavam. Uma porção de batatas fritas custava US$ 8 (R$ 40), enquanto os frangos empanados chegavam a US$ 15 (R$ 76). Para completar, os torcedores ainda precisavam enfrentar longas filas nos pontos de venda espalhados na área externa do estádio. A reportagem apurou que algumas delas demoravam mais de uma hora.

    Outro incômodo relatado em relação às bebidas é que a maioria delas estava quente. Os vendedores, no caso dos refrigerantes, colocavam gelo nos copos colecionáveis. Algo que não poderia se repetir com a cerveja.

    Copo colecionável da Copa do Mundo vendido nos estádios (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    Copo colecionável da Copa do Mundo vendido nos estádios (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

    As lojas oficiais da Copa do Mundo também estavam entre os locais mais disputados. Camisas, bonés, pins, ímãs de geladeira e pelúcias dos mascotes atraíam a atenção dos visitantes. Os preços, porém, eram consideravelmente mais altos do que os encontrados em grandes redes de supermercados e lojas fora do estádio.

    Uma camiseta com a marca oficial do Mundial era vendida por US$ 49,99, cerca de R$ 254. Já uma pelúcia do mascote não saía por menos de US$ 30 (R$ 152). O produto mais acessível era um ímã de geladeira, comercializado por US$ 5 (R$ 25). O movimento era tão intenso que a Fifa montou um cercado específico para organizar as filas de acesso à loja, que permaneceu cheia durante praticamente todo o dia.

    Além das arquibancadas, o MetLife Stadium ofereceu uma experiência diferente aos mais de 80 mil torcedores presentes. Após passarem pelos portões, os fãs encontravam uma espécie de Fan Zone montada dentro do complexo. Havia ativações dos patrocinadores, música ao vivo, apresentações, espaços interativos e até uma exposição de camisas históricas, criando um ambiente de festival antes do início da partida.

    Tudo isso aconteceu sob um calor intenso. Algumas horas antes do jogo, os termômetros marcavam 33 graus em Nova Jersey, mas a sensação térmica era ainda maior entre o concreto, as filas e a multidão vestida de verde e amarelo.

    No fim das contas, os preços elevados foram alvo de reclamações e renderam muitas conversas entre os torcedores. Ainda assim, poucos pareciam dispostos a abrir mão de uma recordação ou de uma experiência especial. Afinal, uma Copa do Mundo acontece apenas de quatro em quatro anos. E para quem atravessou cidades, estados ou até continentes para estar ali, voltar para casa com um copo colecionável, uma foto, uma camisa ou simplesmente a lembrança daquele dia acaba sendo parte de uma experiência que, para muitos, não tem preço.

    Torcida brasileira lotou o MetLife Stadium na estreia do Brasil na Copa (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    Torcida brasileira lotou o MetLife Stadium na estreia do Brasil na Copa (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)

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